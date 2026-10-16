Deportivo igra lepršavo, ali kriza rezultata: Idalgo bez trojice ključnih igrača na Rijazoru

Da li je završen medeni mesec za La Korunju? Četiri poslednja meča i samo dva boda. Prošle nedelje je gubio Deportivo u San Sebastijanu (0:3), ali je dao dva brza gola i pretio na Anoeti (2:3). Posle tog meča je trener Antonio Idalgo rekao: „Ovaj tim ima dušu i to me čini srećnim“. Utisak je odličan, igra obećava, ali treba osvajati i bodove ako se želi i naredne sezone igrati u Primeri. Prava prilika za tri boda je gostovanje u Galiciji Levantea koji je u opasnoj zoni, takođe u lošoj seriji od dva boda na četiri prethodna meča.

21.00: (2,10) Deportivo La Korunja (3,45) Levante (3,50) MOZZART RELAX

Pre meča sa timom iz Valensije, problemi na Rijazoru. Nedostaju čak trojica ključnih igrača: gabonski veteran Pjer-Emerik Obamejang, vezista Mark Kasado, kao i holandski napadač Zakarija Edahčuri. Uz to, van stroja zbog crvenog kartona je i Italijan, vezista Lorenco Amatuči.

Adama Traore je i dalje džoker iskusnog stručnjaka i počinje s klupe nekadašnji igrač Barselone, dok će trio u napadu da budu Jeremaj, Luizmi i Ensongo. Ni Levante ne može da računa na neke bitne igrače, kao što su Ugo Sotelo, Eha Ejong i Aleks Primo. U najboljoj formi u Levanteu je krilni napadač Rođer Bruge, koji je postigao tri gola i imao jednu asistenciju na šest mečeva nove Primere.

Depor je ove sezone samo jednom pobedio na svom Rijazoru, i to Valensiju sa 3:1, uz dva remija i poraz od Sevilje (0:1) pred reprezentativnu pauzu. Tim iz Valensije je veoma loš na gostovanjima, ima samo dva boda na četiri meča, a postigao je samo gol za 360 minuta.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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PRIMERA – 9. KOLO

Petak

21.00: (2,10) Deportivo La Korunja (3,45) Levante (3,50) MOZZART RELAX

Subota

14.00: (5,30) Espanjol (3,60) Atletiko Madrid (1,70) MOZZART RELAX

16.15: (1,47) Viljereal (4,40) Elče (6,75) MOZZART RELAX

18.30: (5,80) Betis (5,40) Barselona (1,48) MOZZART RELAX

21.00: (3,30) Valensija (3,30) Atletik Bilbao (2,25) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (2,10) Osasuna (3,50) Rasing Santander (3,40) MOZZART RELAX

16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX

18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama