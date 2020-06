Derbi gde se bodovi računaju duplo. Alavesu za unutrašnji mir i beg od opasne zone, Sosijedad da održi snove o plasmanu u Ligu šampiona živim (TV Sportklub, 19.30).

Još se u Baskiji pamte i prepričavaju scene iz susreta u prvom delu sezone. Kako je Sosijedad na Anoeti spakovao tri komada za nešto više od 20 minuta i tako već u prvom poluvremenu stavio šapu na ubedljivu pobedu i tri boda. Bio je to prvi momenat kada se spekulisalo o odlasku Asijera Garitana sa Mendisorose, ali se nekako njegov mandat produžio sve do danas. U Vitoriji su i te kako imali strpljenja s Garitanom, a iako bi negativan ishod u lokalnom derbiju ozbiljno zatalasao duhove u svlačionici, izvesno je da se neće ništa menjati do kraja sezone. Alaves nema mnogo izbora i mora da veruje da će Garitano uspeti da izbori opstanak. Nije dobro počeo, jer je prošlog vikenda Espanjol kod kuće umalo sa zemljom sravnio Alaves. Bilo je 2:0 na kraju, a razlika je mogla da bude bar duplo veća!

Na sve to Alaves večeras neće moći da računa na svom prvog golmana Fernanda Pačeka zbog direktnog crvenog kartona u tom meču, mada bi teoretski Garitano u vatru mogao da baci Manua i Lukasa Pereza. Tu ima dosta vatrene moći da se iznenadi Sosijedad, mada je pitanje da li će biti na raspolaganju. Ako budu, Alaves će se izvesno vratiti formaciji 4-4-2 sa dvojicom momaka iz Galicije u napadu. Oni su cele sezone nosili Alaves na svojim leđima i Sosijedadova odbrana ima razloga da brine. U startnih jedanaest mogao bi da se vrati i Aleiš Vidal, dok će sredinu terena držati Ljubomir Fejsa.

Sosijedad lokalni derbi čeka s problemima u veznom redu i izvesnim nedostacima u vidu Merina i Iljaramendija koji neće biti na raspolaganju. Njima su se pridružili Gevara i Sanjali. Problemi sa povredama mogli bi da upropaste Sosijedadove planove. Već se dogodio kiks protiv Osasune, a za vikend se ide na noge Realu...

Zanimljivo, Sosijedadova mreža mirovala je na poslednja četiri gostovanja Alavesu, u isto toliko slučajeva je Real slavio, a pet puta je padalo najviše po dva pogotka. Posle Osasune Sosijedad više nema pravo na kiks. Gol-gol bi ovde mogla da bude dobra zamisao, a za hrabrije preporučujemo dvojku.

PRIMERA – 29. KOLO

Ponedeljak

Levante – Sevilja 1:1 (0:1)

/Karlos 87ag – De Jong 46/

Betis - Granada 2:2 (0:1)

/Fernandez 29, Soldado 91 - Kanaljes 85pen, Teljo 88/

Utorak

Hetafe - Espanjol 0:0

Viljareal - Majorka 1:0 (1:0)

/Baka 16/

Barselona - Leganes 2:0 (1:0)

/Fati 42, Mesi 69/

Sreda

Eibar – Atletik Bilbao 2:2 (1:1)

/Kike 19, Oreljana 78 penal – Garsija 8 penal, Viljalibre 81/

Valjadolid - Selta 0:0

Osasuna – Atletiko Madrid 0:5 (0:1)

/Feliks 27, 56, Ljorente 79, Morata 82, Karasko 88/

Četvrtak

19.30: (3,90) Alaves (3,35) Sosijedad (2,00)

22.00: (1,38) Real Madrid (5,00) Valensija (7,75)

