Lil ne posustaje. Tri kola pre kraja Lige 1 Doge su blizu titule, prve posle 10 godina kada je Eden Azar bio zvezda tima. Sudbina je u rukama čete trenera Kristofa Galtijea. Do kraja sezone lider šampionata Francuske dočekuje naredne nedelje Sent Etjen, u poslednjem kolu ide na noge Anžeu, ali najteže iskušenje je večerašnji duel (21.00) u Lansu. Ovaj duel u Francuskoj poznat je kao Derby du Nord.

Titula u Francuskoj se krčka u Lansu. Moćni, skupoceni sastav Pari Sen Žermena ove sezone je sve karte bacio na Ligu šampiona, ali je posle eliminacije Barselone i Bajerna stao pred Mančester Sitijem. Sveci su na pragu da izgube primat u Francuskoj. Ništa više nije u njihovim rukama, pitaju se fudbaleri iz Lila.

Devet bodova do kraja šampionata i četvrta titula stiže u Lil. Lider je u odličnoj formi, osvojio je 13 od mogućih 15 bodova u prethodnih pet kola. Fenomenalan je u poslednje vreme vremešni Turčin Burak Jilmaz. Iako je ušao u 36. godinu života, iskusni as daje golove kao od šale. Prvo je Lil napravio malo čudo kada je nadoknadio dva gola minusa u Lionu i slavio sa 3:2, a prošle nedelje je pobeđena Nica sa 2:0. Proradio je u finišu i najskuplje pojačanje u istoriji kluba, Kanađanin Džonatan Dejvid koji je letos stigao iz belgijskog Genta.

Lans je takođe prijatno iznenadio ove sezone. Povratnik u društvo najboljih je trenutno peti, na mestu koje vodi u Evropu, ali na toj poziciji ugrožava ga vicešampion Marselj. Do kraja Lige 1 ova dva tima, uz Ren, boriće se za "kotu 5". Domaćin će takođe da "grize", bodovi su neophodni i crveno-žutima. Lil je sakupio 76 bodova iz 35 utakmica što je najbolji rezultat kluba u istoriji. Doge su samo dva puta poražene na poslednjih 20 utakmica u Francuskoj. Imaju 12 pobeda i šest remija.

Meč je imao predigru. Fudbaler Lansa Gael Kakuta je u medijima rekao da bi više voleo da titula završi u redovima Pari Sen Žermena.

"Više bih voleo da Pariz osvoji titulu. Ako uspemo da zaustavimo Lil da osvoji titulu, to bi bilo veoma dobro“, rekao je Kalkuta.

To je naišlo na odgovor iz Lila.

"On je veoma dobar i iskusan igrač. U pogledu poštovanja, to je trebalo da zadrži za sebe i da to ne kaže spoljnom svetu. Još je to izjavio posle poraza od Pari Sen Žermena. Nemam šta drugo da dodam“, rekao je turski napadač koji je postigao 13 golova ove sezone, 12 manje od najubojitijeg golgetera u Francuskoj Kilijana Mbapea iz PSŽ-a.

Trener Lila Kristof Galtije veruju u sve tri pobede do kraja sezone.

"Igrači Pari Sen Žerena su navikli da se takmiče za sve trofeje. Došli su do polufinala Lige šampiona, još uvek smo u potrazi za titulom prvaka i oni su u polufinalu Kupa Francuske. Mislim da će PSŽ da pobedi u poslednje tri utakmice u Ligi 1. Ako želimo da budemo ispred rivala, onda moramo da pobedimo sve do kraja", rekao je Galtije.

U prvom delu sezone Lil je na svom terenu bio ubedljiv protiv Lansa, slavio je sa 4:0.

Za Lans zbog crvenog kartona neće moći da igra Silja, povređeni su Dialo, Hajdara i Ouđani. Lil stiže u komšiluk bez suspendovanog Benžamina Andrea i poveređenog Isaka Lihađija. Tradicija je na strani Lila koji je dobio sedam od poslednjih devet utakmca. Dve su završene bez pobednika. Lans čeka na trijumf protiv Doga od septembra 2007. godine. Crveno-žuti su tada slavili sa 1:0 u šesnaestini Kupa Francuske.

Derbi 36. kola Lige 1, Lans – Lil (21.00) možete da gledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.

FRANCUSKA 1 – 36. KOLO

Petak

Subota

13.00: (2,05) Nant (3,35) Bordo (3,80)

17.00: (1,47) Lion (4,40) Lorijan (6,75)

Nedelja

13.00: (3,25) Sent Etjen (3,30) Marselj (2,25)

15.00: (1,93) Anže (3,45) Dižon (4,10)

15.00: (2,95) Mec (3,35) Nim (2,50)

15.00: (2,50) Nica (3,35) Brest (2,80)

15.00: (1,65) Strazbur (3,80) Monpelje (5,50)

17.05: (7,75) Rems (4,30) Monako (1,45)

21.00: (5,50) Ren (3,80) PSŽ (1,65)

***kvote su podložne promenama