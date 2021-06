Prvi favorit za trofej kontinentalnog šampiona eliminisan je sa Eura u osmini finala, ali to neće koštati Didijea Dešana mesta selektora francuskog državnog tima. Posle ispuštanja vođstva od 3:1 i ispadanja od Švajcarske na penale selekotr Trikolora je bio meta ozbiljnih kritika domaćih medija. Međutim, prema pisanju Le Parizijena, legenda francuskog fudbala ostaće na kormilu A selekcije do 2022. godine, odnosno zaključno sa Svetskim prvenstvom u Kataru.

Francuska svlačionica je poslednjih godina bila povoljno tle za verbalne razmirice među saigračima koje su bile aktuelne i na akutuelnom Euru. Povišena temperatura na relaciji Mbape - Žiru, potom verbalna rasprava Pogbe i Rabioa na terenu kada je Švajcarska izjednačila na 3:3. Odsustvo savršene harmonije u međuljudskim odnosima je samo dodatni razlog što su mediji nakon eliminacije pohitali da Dešana zamene Zinedinom Zidanom. Ali to se neće dogoditi bar još neko vreme.

Predsednik fudbalskog saveza Francuske Noel le Gret stao je u zaštitu Dešana kojeg ozbiljno podržava još od 2012. kada je došao na kormilo Trikolora umesto Lorana Blana.

"Nećemo sve preispitivati, naročito nakon svega što je uradio. Govorimo o čoveku koji je osvoji sve i koji nas je doveo na krov Sveta 2018. godine. Želim da vidim kako razmišlja i ukoliko mu je motivacija netaknuta, ništa se neće promeniti", rekao je Le Gret nešto ranije za Figaro.

Predsednik se dotakao i Zinedina Zidana.

"To je čovek koji mi se izuzetno dopada. Zidan će biti selektor Francuske jednog dana. Kada? To ne znam. Nemam kuglu da proreknem budućnost"

Po svemu sudeći Dešan ostaje selektor do zvaničnog kraja mandata, odnosno decembra 2022. godine. Do sada je vodio Francuksu na 117 utakmica uz skor od 76 pobeda, 23 remija i 18 poraza. Na prevom velikom takmičenju, Svetskom prvenstvu 2014. došao je sa Trikolorima do četvrtfinala, dve godine kasnije postao je vicešampion Evrope, a 2018. u Rusiji osvojio boginju pobedom nad Hrvatskom u finalu. Tada je uz Brazilca Marija Zagalja i Nemaca Franca Bekenbauera postao tek rtreći čovek koji je osvojio mundijal i kao igrač i kao selektor.

Dakle, imaće priliku da odbrani naslov svetskog šampiona, jer se donekle podrazumeva da će se Francuska plasirati na mudijal - već posle tri kola kvalifikacija ima četiri boda više u odnosu na konkurenciju.