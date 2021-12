Di Marija: Da sam prešao u Barselonu, bilo bi to samo zato da bih igrao sa Mesijem

Anhel di Marija imao je tu čast da sa Lionelom Mesijem deli svlačionicu u nacionalnom timu, ali mu se želja da igraju u istom klubu ostvarila tek ove sezone, kada je osvajač sedam Zlatnih lopti završio epohu u Barseloni i preselio se u Pariz.

Ipak, mogli su putevi Di Marije i Mesija da se ukrste i ranije, a ne da čekaju Leov dolazak u Grad svetlosti i oblačenje nove uniforme, na koju se i dalje ceo fudbalski svet navikava. Opsesija Anhela di Marije bila je da svakodnevno bude Mesijev saigrač, a u razgovoru za argentinske medije otkrio je da je bio blizu prelaska na Nou Kamp. Samo zbog Mesija.

“Bio sam veoma blizu prelaska u Barselonu. Da sam otišao, bilo bi to samo zato da bih igrao sa Mesijem. Kada je napustio Barselonu i došao u Pariz, bio sam srećan, to je nešto najbolje što se desilo. Igranje sa njim je bio moj san, to je nešto jedinstveno”, rekao je Anhel di Marija za argentinski TNT.

Posle dodele Zlatne lopte, sedme koju je podigao Lionel Mesi, javnost se podelila. U najmanju ruku. Izazvala je takva odluka burnu reakciju. Imao je na tu temu šta da kaže Leov klupski i reprezentativni kolega...

“Taj klinac je lud, nije normalan. Sedma Zatna lopta je ludost, to je praktično pola njegove karijere. Drugu polovinu osvojili su ostali, a pošto je najbolji na svetu mogli su da ih daju njemu”.

Ne ostavlja Anhel di Marija trunku prostora za polemiku oko toga ko je najbolji na svetu. To se ne dovodi u pitanje.

“Ne znam da li razmišlja i radi stvari kao drugi fudbaleri, kod njega je sve tako prirodno. Uživa u igri i tome što radi. Mislim da ne koristi razna dodatna sredstva kako bi unapredio svoje telo kako bi bio najbolji i usavršavao se svake godine. On je Zlatna lopta jer je najbolji na svetu”, zaključio je Di Marija.

