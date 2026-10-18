Dibu operisan: Snimak kičme i vrata uredan, vilica slomljena

Nije izgledalo dobro i nije dobro prošao Emilijano Martinez. Mada, kako je mogao da prođe, još može i da bude zadovoljan kako je sve na kraju ispalo.

Emilijano Martinez je izleteo, sudario se na Evertonovim štoperom Džeradom Brantvajtom i nije mogao da stane na noge. Ostao je da leži na travi, došla je lekarska ekipa i pomoć mu je ukazivala desetak minuta. Imobilisan mu je vrat i na nosilima je iznet, a snimci su vrlo brzo pokazali da je operacija neophodna.