Dibu operisan: Snimak kičme i vrata uredan, vilica slomljena
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 08:43
Argentinac posle hirurške intervencije iz bolničke postelje najavio povratak na teren za nekoliko sedmica
Nije izgledalo dobro i nije dobro prošao Emilijano Martinez. Mada, kako je mogao da prođe, još može i da bude zadovoljan kako je sve na kraju ispalo.
Emilijano Martinez je izleteo, sudario se na Evertonovim štoperom Džeradom Brantvajtom i nije mogao da stane na noge. Ostao je da leži na travi, došla je lekarska ekipa i pomoć mu je ukazivala desetak minuta. Imobilisan mu je vrat i na nosilima je iznet, a snimci su vrlo brzo pokazali da je operacija neophodna.
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Poslat je argentinski golman na CT i ustanovljeno je da nema povrede kičme i vrata, ti snimci su bili uredni, međutim, pokazano je da ima prelom vilice.
Nakon obavljenih pregleda, usledila je hirurška intervencija. Proteklo je sve u najboljem redu i Dibu Martinez poslao je poruku iz bolničke postelje.
"Najvažnija su tri boda i to što nismo primili gol. Vraćam se za nekoliko sedmica", napisao je Emilijano Martinez.
Prva procena je da će pauzirati oko mesec i po dana, što znači da će propustiti minimum šest utakmica Čelsija, a neće ga biti ni za naredno okupljanje reprezentacije. Argentina će u 'novembarskom prozoru' igrati protiv Urugvaja i Kostarike.
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