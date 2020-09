Dijego Kosta nema nameru da bude omča oko vrata Atletiko Madridu ukoliko na stadionu Vanda Metropolitano imaju nameru da ga prodaju do kraja prelaznog roka, ali je isto toliko spreman da se bori za svoje minute na terenu ako ostane.

Na njegovo mesto u timu stigao je Luis Suarez, pa je konkurencija u ovom trenutku zaista paklena, ali temperamentni napadač smatra da bi njih dvojica mogli da budu odličan tandem.

"Veoma dobro, jedan da grize, a drugi da bije", uz osmeh je poručio Dijego Kosta i potom nastavio.

"Imamo igrača poput Lusa koji je srećom napustio Barselonu. Ne znam kako ga je takav klub pustio, ali na kraju je za nas ispalo vrlo dobro. Puno nam daje svojim golovima, kao i pojavom u svlačionici. Ima ratnički duh, želju za pobedom i osvajanjem trofeja. Srećan sam zbog pobede i što sam bio u prilici da postignem gol u prvom zvaničnom meču. To mi daje samopoudanje", dodao je Dijego Kosta.

Kroz medije se danima unazad provlači mogućnost Kostinog odlaska iz kluba. Odlični napadač nema ništa protiv takve odluke, ako mu ona bude zvanično saopštena od čelnika.

"Dopustio sam klubu da odlučuje o mojoj budućnosti. Nijednog trenutka ne želim da budem teret ovde, već naprotiv. Klubu sam to jasno stavio dao znanja. Slušao sam da će me prodati, ako bude tako - odlazim. Ako žele raskid ugovora i to ću prihvatiti. Razgovarao sam sa kjlubom, sa trenerom o tome šta se događa. Ako budem ostao nastaviću da se borim, samo da me povrede zaobiđu", dodao je Kosta.