Tek će se analizirati koliko će Atletiko dobiti sa dolaskom Luisa Suareza, ali ono što je već sada jasno: transfer leta u Primeri ozbiljno je prokrvio tim Dijega Simeonea. Ne toliko zbog samog kvaliteta doskorašnjeg napadača Barselone, a on naravno ne da nije sporan no je posle samo 20 minuta na terenu potvrđen sa dva gola i asistencijom na debiju, koliko zbog svesti da bi neko mogao – iliti bolje reći morao – da izgubi poziciju u timu. Verovatno i zbog toga, opasno su se raspucale Jorgandžije na Suarezovom debiju i pokazali mu da će čak i šampion kakav je on morati da se pobije za svoje mesto pod sunce. Stradala je nesrećna Granada, na Vanda Metropolitano stadionu 6:1 u meču u kojem su mrežu gostiju rešetali svi oni koji će se sa Suarezom rvati za minute.

A on sam je debi u Madridu potpisao sa dva gola, dok mu je samo 103 sekunde na terenu bilo dovoljno da upiše prvu asistenciju u Atletikovom dresu. U 70. minutu je kročio na teren, u 72. sa puno osećaja spojio sa golom Markosa Ljorentea, koga je Dijego Simeone prinudno napravio u špica jer svojevremeno nije imao na koga da računa u napadu.

Atletico Madrid 4-0 Granada | Goal for Llorente and Assist Suarez ????????????????????pic.twitter.com/nNJhrfr9bs — FASTGOALS (@FastGoal5) September 27, 2020

Sad će ga možda vratiti na prirodnu poziciju zadnjeg veznog, jer sad Čolo ne zna koga pre da gurne u špic.

Dijegu Kosti je bilo potrebno samo devet minuta da pokaže da se neće skloniti Suarezu sa puta, pride je mangupski propustio loptu do Žoaa Feliksa kod trećeg gola Jorgandžija. Feliks je inače bio verovatno i najbolji akter meča pošto Granada ni pogledom nije mogla da ga uhvati, pa je zaista na terenu izgledao kao potencijal vredan 126.000.000 evra. Gol i asistencija za mladog Portugalca. Tu je i Anhel Korea, danas gol i dve asistencije, on je čini se siguran na desnom krilu gde inače i najviše voli da igra.

Na kraju, tu je i Suarez, nije moglo da se završi bez njegovog gola. Dva pardon. U 86. minutu utakmice uzvratio mu je Ljorente na asistenciji, sa desnog krila ga gađao u trepavicu, a ovaj trznuo kako to samo najveći golgeteri umeju. U trećem minutu nadoknade još jedan u mreži Granade, tek da ukrasi debi u dresu novog kluba.

Uterivanje straha u protivničke kosti već na početku nove ere u Madridu. Tim koji je godinama predstavljao definiciju savršene defanzive preko noći je postao oličenje napadačkog fudbala.

Kako li je samo Đozep Marija Bartomeu izgledao večeras? I koliko su ga navijači Barselone psovali dok su gledali miljenika kako teroriše suparnike u dresu - sad je već izvesno - ozbiljnog protivkandidata u šampionskoj trci?

PRIMERA – 3. KOLO

Subota

Alaves - Hetafe 0:0

Valensija - Ueska 1:1 (1:0)

/Vas 38 - Siovas 63/

Elče - Sosijedad 0:3 (0:0)

/Portu 55, Januzaj 77pen, Lopez 90+4/

Betis - Real Madrid 2:3 (2:1)

/Mandi 35, Karvaljo 37 - Valverde 14, Emerson 48ag, Ramos 82pen/

Nedelja

Osasuna – Levante 1:3 (1:1)

/Roberto Tores 38 – Melero 41, Marti 77, Morales 81/

Eibar – Bilbao 1:2 (1:1)

/Kike 48 – Unaj Lopez 40, 87/

Atletiko Madrid – Granada 6:1 (1:0)

/Kosta 9, Korea 47, Feliks 65, Ljorente 72, Suarez 86, 93 – Molina 87/

18.30: (5,20) Kadiz (3,45) Sevilja (1,75)

18.30: (2,90) Valjadolid (3,00) Selta (2,65)

21.00: (1,55) Barselona (4,20) Viljareal (6,00)

