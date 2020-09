Ronald Kuman užurbano radi na novoj koncepciji Barsinog tima. Ostanak Lionela Mesija poremetio je neke planove - to se pre svega odnosi na ulogu Antgoana Grizmana - ali holandskog stručnjaka to previše ne brine. On je svoje primarne ciljeve odavno zacrtao i trenutno radi na njihovoj realizaciji. Juče smo pisali kako su prve mete Memfis Depaj i Žoržinjo Vajnaldum, sada su tu i prvi podaci o napredovanju u pregovorima sa Đinom.

Prema informacijama do kojih je došao Miror holandski vezista odbacio je i poslednju šansu da ostane na Enfildu, pa je Barselona navodno pripremila prvu ponudu Liverpulu. Izmajući u vidu da Vajnaldumu za manje od godinu dana ističe ugovor, ona neće biti velika - 10.000.000 funti. Isti izvor tvrdi da Jirgen Klop neće prihvatiti tu cifru i da će zahtevati 15.000.000 funti.

Ali kako se radi o ne tako velikoj razlici očekuje se da posao u skorije vreme bude dogovoren. Ne samo zbog toga što Kuman insistira na momku sa kojim je veoma dobro sarađivao u reprezentaciji Holandije, već i zbog činjenice da vreme curi, a da je Barsi što pre potreban vezista posle odlazaka Artura i Rakitića, odnosno viđenog odlaska Artura Vidala u Inter.