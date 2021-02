Fudbaleri Osasune su susret 22. kola sa Eibarom dočekali ispod crte. Zahvaljujući trijumfu (2:1) sastav iz Pamplone je napravio trokorak na tabeli i ostavio Eibar tik iznad opasne zone. Potvrdila je Osasuna dobru formu i upisala treći trijumf u poslednjih šest nastupa, dok je Eibar vezao šesti meč bez pobede.

Prilično izjednačen meč od prvog do poslednjeg minuta. Prvo poluvreme donelo je nešto više uzbuđenja na obe strane, tresla se po jednom mreža obe ekipe, dok su Marko Dmitrović i njegov kolega na suprotnoj strani terena Serhio Erera upisali po jednu intervenciju. U nastavku je bilo prilično mirno, Osasuna je bila gladnija trijumfa, pa je na kraju zasluženo došla do zlata vredne pobede. Marko Dmitrović je bio nemoćan pred Kaljerijem i Budimirom, ali je zato pre pobedonosnog gola ekipe sa El Sadara upisao briljantnu interevenciju. Nije vredelo.

Poveli su domaći fudbaleri u 18. minutu, posle sjajne akcije. Odlično se kretala lopta po levoj strani, usledio je pas Manua Sančeza ka Kaljeriju, a bivši fudbaler Boke Juniors iz Vest Hema je odličan napad krunisao izuzetno preciznim udarcem. Dmitrović je ukopan posmatrao kako lopta cepa malu mrežu iza njegovih leđa. Pokušao je potom Lukas Toro da uveća prednost Osasune, tukao je posle dobrog centaršuta iz slobodnog udarca sa desetak metara, ali je reprezentativac Srbije ovoga puta odlično interevenisao.

Usledila je nešto bolja igra gostiju, koji do prve ozbiljnije šanse dolaze u 34. minutu. Sjajan udarac Brajana Hila, ali i vrsna intervencija Erere. Golman Osasune je ipak bio nemoćan u 44. minutu. Odličan prodor Hila po desnoj strani, dodao je loptu do Kikea, koji vrhom kopačke zahvata loptu i efektno je šalje u mrežu rivala za 1:1.

Otišlo se sa tim rezultatom na odmor, da bi tek u finišu Osasuna uspela da dođe do dobre prilike. Raspalio je u 80. minutu po lopti Roberto Tores, sa preko 20 metara udaljenosti. Pravi projektil je išao ka golu koji čuva Marko Dmitrović. Ipak, srpski reprezentativac je dokazao da je u sjajnoj formi. Maestralno je zaustavio razoran udarac fudbalera Osasune i tako sprečio domaći sastav do dođe do prednosti. Odbio je loptu u prečku vrhovima prstiju, potom je poslednja linije Eibara uspela da otkloni opasnost.

Dmitrovic está loco. pic.twitter.com/2gAEvRuuPh — Luis Calabor Núñez (@LuigiFT_) February 7, 2021





Sedam minuta kasnije je ipak bio nemoćan. Centaršut iz slobodnog udarca sa desne strane, Adrijan glavom prebacuje loptu na drugu stativu, gde je potpuno sam bio Ante Budimir. Hrvatski napadač isprva pogađa stativu, ali mu se lopta odbija i potom odlazi u mrežu. Nije Eibar imao snage da uzvrati, velika pobeda Rohiljosa u borbi za opstanak.





PRIMERA – 22. KOLO

Petak

Alaves - Valjadolid 1:0 (0:0)

/Hozelu 66/

Subota

Levante - Granada 2:2 (1:1)

/Morales 30, 67 - Kenedi 43, Soldado 90+2/

Ueska - Real Madrid 1:2 (0:0)

/Galan 48 - Varan 55, 84/

Elče - Viljareal 2:2 (0:2)

/Kariljo 49, Boje 64 - Moreno 16, 35/

Sevilja - Hetafe 3:0 (0:0)

/Munir 67, Gomez 87, En Nesiri 89/

Nedelja

Sosijedad - Kadiz 4:1 (2:0)

/Ojarzabal 26p, 34, Isak 54, 59 - Izkierdo 65/

Atletik Bilbao – Valensija 1:1 (1:0)

/Đujilamon 43 ag – Gabrijel 66/

Osasuna - Eibar 2:1 (1:1)

/Kaljeri 18, Budimir 87 - Kike 44/

21.00: (4,90) Betis (4,00) Barselona (1,68)

Ponedeljak

21.00: (1,72) Atletiko Madrid (3,50) Selta (5,40)

***kvote su podložne promenama