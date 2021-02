San svakog trenera: da klubu koji mu je dao nezaslužen otkaz dođe u kuću i uzme mu titulu. E, takav san na javi sanja poslednjih dana Nenad Bjelica, trener Osijeka.

Njega i Osijek, koji mu je matični klub iz doba kada je bio fudbaler, pa je 2001. bio i najbolji strelac tima, čeka danas gostovnje na Maksimiru, gde će ukrstiti koplja sa Dinamom u sklopu derbija 21. kola prvenstva Hrvatske. Dakle, očekuje ga dvoboj sa klubom u kojem je dostigao trenerski zenit, i sa kojim je igrao Ligu šampiona.

A, onda je, kada je počela korona, trofejni trener dobio otkaz u Zagrebu. Neoprostiv greh je bio što nije pristao na smanjenje plate. Od tada je Bjelica bio bez angažmana, dovodio se u vezu sa nekoliko klubova, čak i sa Fenerbahčeom, da bi iznenada u septembru prošle godine prihvatio ponudu Osijeka.

I evo, stoji rame uz rame sa Dinamom u šampionskoj trci.

Nema dileme da su na Maksimiru u malom strahu. Nije baš Hanibal, ali Nenad Osvetnik im je pred vratima. I njegov Osijek koji je u seriji od pet uzastopnih pobeda. Koji od momenta kada ga je Bjelica preuzeo ima samo jedan poraz u prvoj ligi Hrvatske.

Drugi put u karijeri strateg Osijeka stiže na Maksimir kao trener nekog kluba, poslednji put to je bilo 2013. godine kao trener bečke Austrije, slavio je s 2:0 i odveo Bečlije u Ligu šampiona preko Dinamove grbače, a sad se nada kako može da ponovi taj uspjeh. U jedinom dosadašnjem okršaju ove sezone na Maksimiru Dinamo je slavio 4:1, ali tada je na klupi gostiju bio Ivica Kulešević.

Dinamo, pak, samo u ovoj godini ima dva poraza. Pretposlednjeg dana januara doživeo je šok na svom stadionu, tukao ga je Šibenik sa 2:1. To govori da su Modri ranjivi. I Bjelica im je video ahilovu petu. Udariće tu jako.

Osijek ne igra lepo, ne igra lepršavo, ali nije to ni realno, pošto svakako nema najjača imena u Hrvatskoj. Međutim, ima tim čvrst kao stena. Na pet poslednjih kola nije primio ni gol! Sa samo 15 primljenih na 20 utakmica ima najjaču odbranu u ligi.

Da je Dinamo u krizi videlo se i u poslednjem kolu, u kojem je kao gost jedva sa 1:0 pobedio poslednjeplasiranu Istru.

Ove sezone, jesenas u novembru, Osijek je kod kuće pobedio Dinamo sa 2:0. Zadovoljio bi se ovog puta i bodom u Zagrebu. Jer bi i taj bod do maksimuma razgoreo nade u prvu klupsku titulu. Ako neko to može da ostvari, onda je to Nenad Bjelica.

