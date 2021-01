Avantura Julijana Drakslera u Parizu sve je bliža kraju, samo ne izgleda da će nemački reprezentativac otići s Parka prinčeva u januaru, već da će rastanak ipak doći na leto, kada mu bude istekao ugovor.

Ova varijanta definitivno ne odgovara Svecima i sportskom direktoru Leonardu koji pokušava da "uvali" Drakslera nekom i povrati bar deo uloženog novca u njega, ali i bude bliži sumi od 40.000.000 evra, što je novac koji PSŽ želi da ispuni ovog januara od prodaje igrača. Draksler se nalazi u izlogu zajedno sa Leandrom Paredesom, Tilom Kererom, Anderom Ererom i Idrisom Gejem, mada je izvesno da će Nemac eskivirati odlazak na zimu kako bi sam ispregovarao uslove koje želi i u klubu po ličnom izboru. Jedan od razloga je novac, jer zbog mesečne plate od blizu 600.000 evra od Pari Sen Žermena do kraja ugovora treba da naplati još 3.000.000 evra što nije malo para. Teško da će Draksler negde dobiti 150.000 evra sedmičnu platu, ali ako je negde to moguće, onda je to Premijer liga.

Prema tvrdnjama Bilda, Arsenal je jako zainteresovan za usluge nemačkog veziste, a informaciju potvrđuje i Kristijan Falk, verovatno najbolje obavešteni nemački novinar kada su u pitanju vesti s transfer pijace. I Falk piše da je Drakslerov prelazak u Arsenal realan tek na leto jer klub ne želi da daje veliki novac za njega sada kada može da ga dobije besplatno na leto. A PSŽ navodno traži oko 20.000.000 evra za igrača koji je još letos mogao da ode iz Pariza, ali je ostao na inicijativu Tomasa Tuhela. On je nedavno otišao, zamenio ga je Maurisio Poketino koji ga nema u svojim planovima za budućnost, što je jasan znak da Draksler može već sada da ide, ako želi.

Draksler je skupio tek 461 minut ove sezone, sve u Ligi 1 i ima po gol i asistenciju. Jasno, nije prva opcija bio ni kod Tuhela, a tek neće biti kod Poketina, pogotovo ako dovede Kristijana Eriksena iz Intera. Arsenalu je s druge strane potreban kreativan vezista kakav je Draksler, pogotovo jer je osveženje na sredini terena neophodno i plus ne košta ništa osim onog dela za platu i provizije agentima. Osim toga, eksperiment s Danijem Sebaljosom nije uspeo i Španac bi već u januaru mogao da ode na drugu pozajmicu, dok Mesut Ozil ni ne igra od dolaska Mikela Artete i nadomak je prelaska u Fenerbahče...

Bio bi Draksler solidno pojačanje za Arsenal.

