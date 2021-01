Uticaj pandemije virusa korona na globalnu ekonomiju i sport sve se više odražava i kroz prizmu smanjene kupovne moći klubova.

Upravo je nova svetska ekonomska kriza onemogućila PSŽ da tokom letnjeg prelaznog roka dostigne cilj od 60.000.000 evra prihoda, potrebnih za miran san i poštovanje strogog pravilnika finansijskog fer-pleja. U međuvremenu su ta pravila olabavljena zbog teške ekonomske situacije, a PSŽ sada za cilj ima da u januaru dostigne plus od 40.000.000 evra.

Francuski Ekip piše da sportski direktor Leonardo planira čistku ove zime, ali ne po svaku cenu. U izlogu će se naći igrači poput Julijana Drakslera, Leonarda Paredesa, Idrise Geja, te Andera Erere i Tila Kerera, za koje će PSŽ tokom januara da čeka zvanične ponude.

Draksler je još letos bio na izlaznim vratima PSŽ, ali je samo na insistiranje sada već bivšeg šefa struke Tomasa Tuhela ostao i dalje. Nemac je jedan od onih kojima ugovor s PSŽ ističe na kraju sezone, pa će klub pokušati da izvuče nešto novca kako bi se ostvarili finansijski ciljevi i malo napunila kasa. Draksler je od početka sezone odigrao devet utakmica, odnosno svega 434 minuta i to isključivo u Ligi 1. I pored toga Nemac navodno nema nameru da ode tek tako, uprkos pritiscima s vrha kluba da je vreme za rastanak. Draksler ima platu od 600.000 evra mesečno i njegovim odlaskom u januaru smanjilo bi se opterećenje na kasu iliti pre otvorio prostor za dovođenje novih imena.

Leonardo Paredes bi takođe mogao napolje, ali ovde postoji i kombinacija u kojoj bi kao direktna zamena trebalo da stigne Kristijan Eriksen. Piše se i u Italiji uveliko o mogućoj trampi dva kluba, s tim što Paredes pravi frku jer mu se ne ide nazad u Italiju, već želi u Premijer ligu ili na neku drugu stranu. Paredes je jedan od promašaja bivšeg sportskog direktora Svetaca Antera Enrikea. Argentinca je doveo kao iznuđeno rešenje pošto nije mogao da završi nijedan posao koji mu je klub zadao kao cilj. Paredes je igrao nešto više od Drakslera, ali u klubu ne bi imali ništa protiv da ode posle nepune dve godine.

Ander Erera (©Reuters)

Najveće bi iznenađenje bilo da odu Idrisa Gej ili Ander Erera, ali PSŽ će i za njih čekati ponude. Gej je bio Tuhelov izbor i navodno neće biti u planu novog šefa Maurisija Poketina koji je u petak sleteo u Pariz na završne pregovore i potpisivanje ugovora. Gej ima saradnju do juna 2023. godine pa će s te strane biti teško naći adekvatnog kupca, pogotovo nekog ko je spreman da plati bar 30.000.000 evra za njega. Erera je igrao praktično redovno i na 21 utakmici skupio je po gol i asistenciju, ali kako Poketino da napravi najviše promena u veznom redu, tako će i najveća čistka biti upravo na ovom delu terena. S tim što Erera ima još jači ugovor od Geja, do juna 2024, pa će baš biti zanimljivo videti da li će se neko javiti za njega.

Što se Tila Kerera, on je takođe jedan od Tuhelovih pulena i neko ko može da ide u slučaju da dođe dobra ponuda. Ako ne ove zime, onda sigurno na leto. Kerer je dosta popunjavao rupe i igrao sve što je trebalo kod Tuhela, ali s odlaskom nemačkog stručnjaka i njegov status se gubi, tako da je stavljen na transfer listu, mada je cena izazovna – oko 30.000.000 evra.

S druge strane Huan Bernat je jako blizu produžetka saradnje sa PSŽ. Španac je, podsetimo, doživeo tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta zbog čega ga neće biti na terenu do kraja sezone. Njemu ističe ugovor na leto, ali u klubu veruju u njega i žele da s njim produže saradnju bar na dve godine. Najveći je znak pitanja oko Anhela di Marije. I Argentincu se ugovor završava ovog leta, a iako u klubu ne bi imali ništa protiv da ostane, on će navodno da sačeka da klub ozvaniči saradnju s njegovim sunarodnikom Poketinom, kako bi mogli da sednu oči u oči i porazgovaraju o daljim planovima. Ako mu Poketino stavi do znanja da će biti važna karika tima i u budućnosti, ostaće. U suprotnom, potražiće sreću na drugom mestu.

