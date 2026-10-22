Drinčić biranim rečima: Da ga ne zovem imenom Lala, jer on će za mene uvek biti šef

“ Hajde da ga ne zovem imenom Lala, jer će on za mene uvek biti šef. Radili smo zajedno tri, četiri sezone i o njemu mogu samo u superlative da pričam. I što se tiče trenerskog kvaliteta, kada je na sto posto i što se tiče ljudskih kvaliteta. Jako je inteligentan čovek koji može da napravi dosta dobrih stvari sa Novim Pazarom. Čovek koji je deset godina bez pauze radio u srpskom fudnalu, koji je osvojio trofej, a da to nije sa Zvezdom ili Partizanom, to dovoljno govori o njemu .”

Više puta je Lalatović Drinčića nazivao najdražim igračem sa kojim je radio kao trener, a u najavi meča 13. kola, 42-gopdišnji stručnjak na klupi Radničkog uzvraća biranim rečima:

Onaj jedan jedini dosadašnji trenerski duel dobio je Lalatović , marta prošle godine. Bilo je 4:1 za Vojvodinu u Nišu i bila je to poslednja Drinčićeva utakmica na Čairu u tom mandatu na klupi Radničkog. Ali, i poslednja Lalatovićeva u gostima kao trenera Voše. Generalno, Realu sa Nišave dolazi velika opasnost u vidu njegovog nekadašnjeg kormilara, jer je od poslednjih devet mečeva protiv Radničkog izgubio samo jedan, a na poslednja četiri gostovanja na Čairu njegovi timovi su slavili pobedu.

Drinčić je na piovratničkom debiju poražen u Surdulici 0:3, ali tu utakmicu nezahvalno je komentarisati zbog ranog isključenja Frenka Kanutea:

“Od kada sam ja tu, radimo, trudimo se da kroz razgovore prenesemo ideju na trening, kroz vežbe i igre. U nekom smo pomaku i žao mi je ako smo već morali da izgubimo utakmicu, što makar nismo izgubili sa istim brojem igrača, jer bih tu video da li su se neke stvari koje radimo ‘primile’. Ovako smo ostali nedorečeni. Imali smo dovoljno vremena da odradimo ovu nedelju i sutra dočekujemo spremni ekipu Novog Pazara.”

Spremni, ali gotovo desetkovani...

“Što se tiče medicinskog izveštaja, nećemo moći da računamo na Vitasa I Kovačevića, dok je nastup kapitena Milosavljevića pod velikim znakom pitanja. Abas i Kanute imaju kartone.”

Taj Kanuteov crveni karton bilo je naše direktno pitanje za Drinčića, odnosno nedisciplina koja je preskupo koštala ekipu:

“Ja, ako se sećate, na prvoj konferenciji kada sam došao, rekao sam zbog čega sam prvi put otišao. Sada je situacija takva da mi moramo da izvučemo neki maksimum i da se ponašamo tako da sačuvamo tim do decembra koji će nam doneti bodove. Ja sam pobornik discipline, ali ne neke discipline van terena, ne znam ni ja čega, ali kad se nešto kaže, to treba i da se radi. Imamo ovih šest kola, ko bude radio, biće tu, ko ne bude, neće biti tu. Ali, sigurno neću napraviti tu grešku kao u mom prvom mandatu, to je sigurno. Do tada treba svi da se stegnemo. Svi će imati priliku, tako da je sve na njima.”

Radnički je vezao tri poraza u nizu uz gol-razliku 1:10, ali i Pazarci su bodovno malo posustali, u poslednja četiri kola osvojili su samo dva...

“Ozbiljan sastav, ekipa koja dve ili tri sezone zaredom igra u plej-ofu, sa sjajnim igračima. Došao je trener koji zna kako se vodi ova liga, sa energijom i svim drugim pratećim stvarima. Sigurno da će i njemu trebati vremena da napravi ono što želi. I oni su u prošlom kolu dobili crveni karton tu negde oko 30. minuta, tako da i mi kroz analizu nismo mogli mnogo toga da vidimo što bi nam koristilo. Oni iamju dosta više bodova od nas, mi ćemo pokušati sve što je u našoj moći da izvučemo povoljan rezultat.”

I jedini i drugi su se žalili na suđenje u prethodnom kolu i zato im sutra dolazi Srđan Jovanović. Utakmica počinje u 18 časova, uz direktan prenos na TV Arena premium 3.

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