Drinčića dočekali ‘kamikaza’ Kanute i ‘rukometaši’ Radničkog: Radnik nikad lakše sa komšijama

Jer, to fudbalsko znanje jedino je što nije sporno kod senegalskog veziste. Sve ostalo jeste. I toliko je destrutkivno da potpuno marginalizuje sve ono što nekadašnji igrač Partizana ume sa loptom.

Iz dobro obaveštenih izvora bliskih Radničkom, moglo se saznati da je Nikola Drinčić prilikom dolaska (povratka) u klub pre nekoliko dana, predstavljajući svoju viziju zatečenog tima, označio Frenka Kanutea kao vrlo važnu kariku, pohvalno se izrazivši o njegovom fudbalskom znanju. Tek će on da vidi s kim ima posla!

Ovo što je uradio za nepunih 15 minuta na terenu protiv Radnika u Surdulici, moglo bi da uđe u anale Mozzart Bet Superlige, jer teško da je u skorije vreme neko uspeo toliko da ukanali sopstvenu ekipu za tako kratko vreme. Najpre je neopreznošću poklonio protivniku zicer, koji je golman Ivan Kostić (bar jednako zaslužan za izgubljenu loptu rizičnim dodavanjem) odbranio, a onda u razmaku od pet minuta sa dva bezobzirna starta zaradio dva žuta kartona (već prvi je koketirao sa crvenim), učinio da domaćin maltene čitavu utakmicu odigra brojčano superioran, što je Radnik, naravno, iskoristio da verovatno nikad lakše dođe do pobede nad komšijama - 3:0 (1:0) u premijernom meču 12. kola srpskog šampionata.

Da paradoks bude veći, Kanute je u Surdulici isključen drugu sezonu zaredom, pošto je 8. marta ove godine na istom mestu iz istog razloga, doduše tek u samom finišu meča, ranije napustio teren. I da se razumemo, sve i da mu je sudija Nenad Minaković progledao kroz prste, da ga je, recimo, zbog rane faze utakmice samo upozorio, Kanute bi verovatno već u sledećoj akciji ponovio nepromišljenost i potpisao presudu svom timu, jer izašao je na teren sa stavom koji je prizivao nevolju.

Međutim, već o drugoj krucijalnoj Minakovićevoj odluci, kada je u 44. minutu dosudio penal za Radnik zbog igranja rukom Arijibija, valja prozboriti koju reč. Verovatno je tu sve po pravilima, iako je ruka u sopstvenom kaznenom prostoru već godinama unazad najveća siva zona u fudbalu. Niti se oglasila VAR soba, niti će se, izvesno, podizati neka prašina, ali postavlja se pitanje šta je rođeni Amerikanac nigerijskog porekla mogao da uradi da izbegne takav scenario u situaciji u kojoj je bio na metar razdaljine od Sadika Abubakara, a loptu koju je ovaj udario glavom nije čak ni video? Posebno ovo govorimo u kontekstu čitavog dosadašnjeg toka sezone, jer ovo je treći penal u poslednje četiri utakmice, a ukupno četvrti od početka prvenstva koji je suđen protiv Radničkog iz istog ovog razloga. Malo mnogo!

Vukašin Bogdanović je siguran realizator jedanaesteraca, poslao je Kostića u jednu, a loptu u drugu stranu i tim pogotkom ne samo da se izjednačio na vrhu liste strelaca sa Jakubom Silueom i Dejanom Zukićem već je verovatno i uspostavio pravedan ishod prvog poluvremena, u kojem je domaći tim čak i pre Kanuteovog isključenja, totalno dominirao. Bio je onaj “specijal” iz kornera Aleksandra Pejovića za Đorđa Jovanovića, bila je još jedna akcija za Pejovića, ali je današnji jubilarac očajno zahvatio loptu, bio je i gore pomenuti zicer za Kvaršija... A, na drugoj strani - nula udaraca, ne u okvir, nego uopšte ka golu. Šestjuk se odbijao od protivničkih defanzivaca kao od stena, Arijibi previše solirao, pa ih je Drinčić obojicu ostavio u svlačionici na poluvremenu, ali igrač manje je veliki hendikep i za timove koji su u daleko boljoj formi nego što je trenutno ovaj raštimovani Radnički i samo se postavljalo pitanje kada će Surduličani podebljati prednost.