Dudić: Vojvodina sa ovim timom, igrom i trenerom može da se bori za prvo mesto

„Celu sedmicu treniramo da branimo taj pas kod napadača, iz kojeg je Vojvodina dobila penal. Ostalo smo se dosta dobro branili. Posle ove dve utakmice protiv Zvezde i Vojvodine, u kojima smo primili pet golova, sigurno je da smo oko 100 minuta bili ravnopravni, ako ne i bolji. Ali takav je fudbal, obe te ekipe poseduju izuzetan individualni kvalitet, pogotovo prema napred. Mi smo danas mnogo grešili u završnici i u igri jedan na jedan. Nažalost, fali nam Isa Ba, koji bi rešio neke od tih situacija, kao i Sise, koji je trebalo da bude bolji večeras. Nismo uputili nijedan šut ka golu iz deset kornera koje smo imali. Imamo za šta da se uhvatimo, ali to u ovom trenutku nije dovoljno da se ugroze Zvezda i Vojvodina. Verujemo da će biti dovoljno za nastavak prvenstva".

„Zaslužena pobeda Vojvodine, ali prvih 15 minuta prvog i početak drugog poluvremena odredili su tok utakmice. Mislim da smo generalno u ostatku meča bili ravnopravni, ako ne i bolji. Ponosni smo na to kako smo odigrali u Novom Sadu i naterali Vojvodinu da se brani na 20-30 metara od gola“ , počeo je strateg Radničkog.

Pričao je iskusni trener i o ovosezonskom timu Lala.

„Sigurno su ambicije Vojvodine najveće i mislim da sa ovom igrom, ovim rosterom i trenerom može da se bori za prvo mesto“.

Dao je večeras Dudić šansu 23-godišnjem Muhamedu Šahinoviću da debituje među stativama Radničkog. Da li je to bila opomena za Luku Lijeksića, ili šansa za momka iz Sarajeva da pokaže svoj raskošni talenat?

„I jedno i drugo. Šahinović je dobio šansu za ovu utakmicu, bio je jako dobar, odbranio penal i jako dobro igrao nogom, što nam je ranije predstavljalo problem. Pogađao je dva-tri puta beka, što smo želeli kada protivnik pritiska sa krilima. Jako sam zadovoljan njim. Žalosno je da ovako primimo gol u poslednjem minutu. Ponovo Vanja Tomić… Ali ako treba da greši, neka greši kada je utakmica već izgubljena. I Luka Lijeskić je tu, naravno. Dobijao je dosad šansu, dobiće je i u budućnosti, ali sada zna da ima jako dobru konkurenciju.“

Teren je posle gotovo godinu dana pauze večeras video i napadač Antonio Gomeš.

„Danas sam dao Gomesu šansu da se vrati, čisto da se vidi da je tu, ali daleko je on od onoga što je sada potrebno Radničkom. Probali smo desetak minuta sa njim, dva-tri puta je ušao unutra i primio loptu, ali nisam nešto očekivao od njega u ovom trenutku. Tek očekujem da na pripremama u januaru bude pravi“, zaključio je Dudić.