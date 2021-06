Nije bilo lako favorizovanoj Holandiji da upiše bodove protiv Ukrajine, a još teže bilo je Dejliju Blindu da odigra tu utakmicu.

Na kraju, ostvario je 31-godišnji defanzivac duplu pobedu. Timski 3:2, individualno jer se našao u startnoj postavi svoje selekcije. Zamenjen je ubrzo posle vođstva Lala 2:0, nakon čega su Ukrajinci uspeli da izjednače, ali ih je pet minuta pre kraja razočarao Denzel Damfris.

KVOTE ZA MEČEVE EVROPSKOG PRVENSTVA

Prilikom napuštanja terena u 64. minutu, Blinda su savladale emocije. Nije mogao da sakrije suze, ali ne tužan zbog zamene, već zbog ogromnog psihološkog pritiska s kojim se suočavao.

Naime, fudbaler Ajaksa zbog srčanih mana od 2019. ima ugrađen poseban defibrilator, koji mu prati rad srca tokom izlaganja naporima, te mu nije bilo lako da igra samo dan pošto se njegov bivši saigrač srušio na teren tokom utakmice.

"To me je zaista potreslo. Kristijan je moj prijatelj, bila je to grozna scena. Viđao sam i pre takve situacije i nije mi psihološki lako da ih prebrodim. Razmišljao sam da ne igram, borio sam se sam sa sobom pošto su mi non-stop u glavi bile slike momenta kada se srušio. Nisam dobro spavao, ali kada sam čuo za njegovu poruku u kojoj ohrabruje saigrače da izađu na teren, prelomio sam i rešio da igram. I ponosan sam na sebe zbog toga", istakao je Blind posle utakmice.

Imao je i poruku javnosti.

"Ostavite Eriksena na miru, nemojte da nagađate o njegovoj budućnosti. Dajte mu vremena i prostora da se odmori".

Reprezentativac Danske je, preko svoj menadžera, poslao poruku da se oseća bolje i da želi da sazna šta je bio razlog da se onesvesti na terenu tokom utakmice.