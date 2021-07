Mozzartov jučerašnji učesnik u Humanitarnom tiketu u podne bio je do kraja uspešan, tačnije do jutarnjih sati. Golman Šerifa sastavio je dobrotvorni listić sa dobitkom od 112.000 dinara. Dušan Marković nastavio je naš pozitivan niz. Uhvatio je jedinice na duelu BRAZIL – ČILE, dvojku na meču BELGIJA – ITALIJA i tri plus na KFUM – RAUFOŠ odnosno ŠAMROK – DANDALK .

Kada smo podvukli crtu, sa sjajnih 112.000 dinara, koje je Dušan namenio za lečenje devojčice Aleksandre Uzelac, ukupna donirana suma u dobrotvornom listiću iznosi 20.115.357 dinara, a srpski fudbaler je naš 275. dobitnik.

Podsećamo na Mozzartove dobrotvorne kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000, 00 dinara. To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Ivica Šurjak, Emir Kusturica, Aleksandar Srećković, Nikola Mišković, Dejan Mišković, Zoran Višić, Ljubiša Stojanović, Milan Mačvan, Nenad Brnović, Ivan Paunić, Dejan Ristić, Milena Pavlović Čučilović,Antun Novaković, Pero Antić, Ivan Ivković, Brajs Džouns, Nebojša Vučićević, Darko Tešović, Aleksandar Simetrija Đorđević, Zoran Njeguš, Milan Zelen, Predrag Jeremić, Igor Gluščević, Slavoljub Krnjinac, Mirko Milikić, Mladen Krstajić, Vanja Savić, Vladimir Lučić, Danilo Nikolić, Olja Lević, Milovan Ćirković, Danilo Anđušić, Moka Slavnić, Marko Baćović, Radivoje Lale Bojičić,Vladimir Jocović, Goran Bjelogrlić, Nenad Nerandžić, Bojan Todorović, Momir Rnić, Milica Zarić i Dušan Marković.

Mozzartov 843. učesnik Humanitarnog tiketa u podne, proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio humanitarni tiket za rekordnih 823.600, 00 dinara. Ivica je dobitak usmerio ka Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti – ZVONČICA.

Pošto je rano jutros“prošao” humanitarni tiket naše gošće dobitak će biti doniran i za Udruženje roditelja Osnovne škole Mladen Stojanović, Laktaši. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Golman Šerifa iz Tiraspolja koji je tipovao za lečenje devojčice Aleksandre Uzelac – Fondacija „Budi human“ i nas poziva da pomognemo slanjem SMS poruke 1040 na 3030.

Krajem decembra minule godine mladi reprezentativac Srbije Dušan Marković napustio je Rad nakon što je branio na 79 utakmica u Superligi. Početkom januara ove godine na mejl čuvara mreže stizale su ponude sa raznih strana. Posle vaganja odlučio se za šampiona Moldavije.

“Najbolja ponuda stigla je od Šerifa. Prvi utisci iz Moldavije bili su fenomenalni. Inače, srce je uvek na Banjici”, rekao je Marković koji je poreklom iz Smederevske Palanke, a osim za Moldavce čuvao je mrežu Građevinara, Žarkova i reprezentativnih Orlića.

Pišu: Đurđe MEČANIN / Mloš MILIĆ