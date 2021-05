Pravo niotkud fudbalski svet pogodila je vest o tome da je Žoze Murinjo preuzeo Romu. Malo ko je mogao da zna da će to da se dogodi, a ako je uložio u akcije, odnosno deonice Rome samo pet minuta pre nego što je vest objavljena, bio bi bogatiji odmah po ozvaničenju saradnje.

Naime, procene su da su akcije Rome kao kluba posle samo par minuta skočile prvo za 12%, a zatim i da je najveći skok bio do čitavih 26% više nego što je to bilo pre objavljivanja vesti.

E, to je Murinjov efekat.

To sve samo pokazuje koliko je Murinjo veliko ime u svetu fudbala i da je on pojedinac koji može sve da promeni kada dođe u neki klub. Mnogo je njih koji ga vole, takođe i koji ga ne vole, ali to ga čini primamljivim u svakom smislu - i kao trener, ali i kao pojava, donosi mnogo.

Roma više neće biti isti klub kao što je bio do juče, dolazak Murinja mnogo toga menja. I koliko će marketinški Vučica biti zastupljenija, ali i koliko će “vredeti” kao klub, mogli smo da vidimo samo nekoliko minuta po ozvaničavanja saradanje.

Naravno, svesni su u Romi koga su doveli. A osvemu je pričao generalni menadžer Pinto koji je jedan od najzaslužnijih što je Portugalac u rimskom klubu.

"Kada je Žoze postao dostušan, odmah smo skočili da popričamo sa jednim od najboljih trenera svim vremena. Oduvala nas je njegova želja i strast prema igri. Nebitno je koliko je trofeja osvojio, njegov primarni fokus je na onome što sledi. Poseduje znanje, iskustvo i liderstvo da se takmiči na svim nivoima", jasan je bio Pinto.

Možda će neko reći da je izgubi oštricu u poslu, da više ne stvara magiju kao što je to radio dok je bio u Portu recimo, ali je i dalje Poseban. Izaziva pažnju gde god da se pojavi, šta god da kaže. Pratiće se Roma više nego do sada, to je sigurno. Sada je tamo Murinjo.