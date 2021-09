El Tigre - Presin pokušaj da okaje grehe

Među potezima koji su poslednji prelazni rok u Španiji pretvorili u akcioni film, sa Lionelom Mesijem i Antoanom Grizmanom u glavnim ulogama, za jedan deo publike se maltene neprimećeno provukla vest da se u Španiju i u Primeru vraća Radamel Falkao i da je potpisao za ni manje ni više nego Rajo Valjekano.

Ipak, onaj drugi deo publike je bio vrlo prijatno iznenađen. Atletikovi navijači ga još uvek cene neuporedivo više nego, npr. Dijega Kostu ili samog Grizmana, što su mu pokazali ovacijama i počastima kada je 2018. sa Monakom posetio Metropolitano. A dovoljno ga je samo čuti i videti nekoliko trenutaka da bi nam bilo jasno zašto. Kvalitet koji poseduje Tigar iz Santa Marte nadopunjuje se njegovom nenametljivom pojavom, tihim glasom i skromnim, mada odlučnim, nastupanjem u medijima.

Posedovao je takav talenat i potencijal da u ondašnjem Atletiku niko nije mogao da veruje da su uspeli da ga dovedu. U celokupnoj istoriji španskog prvenstva, nakon nedostižnih Mesija i Ronalda, ima najbolji prosek golova po meču (0,7). Odigrao je ukupno 91 utakmicu sa 70 pogodaka (od čega 70 ligaških susreta i 54 gola).

Nažalost, odlazak iz Atletika mu je, kao i mnogim drugima bio baksuzan. Karijera koja je trebala da se pretvori u zvezdanu stazu, zaustavljena je sa čak 18 povreda. Sada, nakon Mančester Junajteda, Čelzija, Monaka i Galatasaraja, Falkao se vratio. Turci više nisu bili u stanju da ga plaćaju, a on sam je želeo da ponovo zaigra u kvalitetnom prvenstvu da bi sa kolumbijskom reprezentacijom – u kojoj je sa 35 golova najbolji strelac svih vremena - stigao u Katar 2022.

Tigar je, kaže, otišao iz Madrida sam, a vratio se sa četvoro dece. Njegova porodica je jedan od razloga što se opredelio za španski glavni grad. Šef stručnog štaba Raja, Andoni Iraola, zadovoljan je nastojanjem Kolumbijca da se uklopi i ističe kako ga igrači veoma poštuju i kako im uliva nadu to što u blizini imaju nekoga ko je nastupao na velikim scenama.

Premda, Iraola se nije ni najmanje angažovao na dolasku novog-starog napadača. Baskijski trener i bivši fudbaler Atletik Bilbaa koji je napravio odličan posao sa plasmanom Raja u Primeru i kojeg mnogi u budućnosti vide kao Marselinovog naslednika na klupi Lavova, smatrao je da je Falkao prestar, da ga muče povrede i da mu nedostaje motivacija.

Mnogi su, i ne samo u Rajo Valjekanu, skeptično tvrdili da se Tigar pretvorio u bezopasnu cica-macu. A onda je stigao prvi go. Bilo je dovoljno samo 10 minuta na terenu protiv Hetafea da vidimo ko je zaista, i ko je još uvek, Radamel Falkao Garsija. Ubrzo posle toga je podsetio i Atletik Bilbao na poraz od pre devet godina u finalu Lige Evrope. Iz Galatasaraja posmatraju u neverici i pitaju se zašto oni nisu videli takav učinak. Španija mu izgleda bolje leži.

Inače, sa tri pobede, jednim remijem i dva poraza Rajo se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli - ispred Barselone, Atletik Bilbaa, Viljareala ili Betisa. Tim koji se kroz iglene uši uvukao u plej-of za Primeru, trijumfalno je započeo ovo najjače takmičenje na poluostrvu.

Popularnost kluba je skočila kao i Rajova pozicija na tabeli. Jer, Falkao je, iza Pikea, drugi po redu fudbaler prvenstva po broju pratilaca na društvenim mrežama - preko 17.000.000 na Tviteru i nešto manje na Fejsbuku i Instagramu. Mnogi od njih – naročito iz njegove rodne Kolumbije gde ga obožavaju, su se sada zainteresovali i za Valjekance. Dresovi sa Rajovom trojkom su počeli da lete i već su ušli u kategoriju najprodavanijih u istoriji kluba, a uskoro se planira i njihova međunarodna distribucija.

Logična posledica ovoga bi trebala da bude i uvećana poseta na stadionu. Ali nažalost tu se senzacija Falkao sudara sa dugogodišnjim poslovično lošim upravljanjem ovim madridskim klubom. Pre deset godina, porodica Ruis Mateos (čija je većina članova u zatvoru zbog piramidalne prevare ogromnih dimenzija), klub je praktično poklonila Raulu Martinu Presi (prodato je 97,82% akcija za ukupno 961,66 evra). Neki kažu da je on jedini bio spreman da preuzme ogromni dug Raja od preko 40.000.000 evra. Drugi da se iza njega još uvek nalaze predstavnici ove mafijaške familije.

Presa je uspeo da u rekordnom vremenu klub izvuče iz stečaja uz pomoć, kakvo čudo, svog tadašnjeg pravnog savetnika, a sadašnjeg predsednika La Lige, Havijera Tebasa. Međutim, mnogi mu zameraju da je strukturno slabo šta promenio. Sportski uspesi su vrlo relativni: Rajo se dva puta popeo u Primeru, da bi odmah nakon toga ispao, a druge vrste problema se gomilaju.

Prvi i najvažniji od njih je nerešivi sukob sa navijačima, što uključuje i sva njihova zvanična udruženja. Povratak u Primeru uživo su pratile svega 583 osobe. Pri Falkaovoj prezentaciji zbog zvižduka i povika posetilaca na stadionu „Presa odlazi“, predsednikove reči se nisu ni čule, a Radamel je uspeo da kroz sveopštu dreku objasni da će nositi broj 3 u spomen svom ocu. Poruke kao „Falkao da, Presa ne“ ispisane su na kolumbijskim zastavama i izvan stadiona.

Prazne tribine nisu samo posledica bojkota. Pred današnju utakmicu sa Kadisom, na primer, prodaja karata je bila autentična tortura jer, na stadionu rade samo dva šaltera. Godišnje karte nisu puštene u prodaju jer se ne zna koji će delovi tribina moći da se koriste. A ne zna se jer stadion već dugo čeka rekonstrukciju.

Nekadašnji „Teresa Rivero“ (inače, bivša predsednica i supruga starešine klana Ruis Mateos), sada „Stadion Valjekas“ je tek priča za sebe. U određenom trenutku – još dosta pre epidemije virusa korona - je bio do te mere oštećen da je postalo nesigurno posećivati utakmice. Početkom sezone 2018/2019. udruženja navijača su prijavila klub vladi madridske regije zbog nehigijenskih uslova, vibracija na tribinama i popuštanja bezbednosnih ograda. Madridska uprava, koja je vlasnik stadiona i ustupa ga Raju pod uslovom da ga klub održava, reagovala je i zatvorila pristup publici. I sve do sada, Rajo optužuje regionalne vlasti da odgađaju obnovu, a one sa svoje strane optužuju klub da ne održava instalacije. I tako ukrug.

Nedavno je u žiži pažnje bila ženska ekipa, koju je svojevremeno podigla gospođa Rivero, i čija je tadašnja senzacija bila „La Ronaldinja“ - Ronaldova supruga Milene Dominges. Naime, sezonu su počele bez ugovora o radu koji su potpisani tek pod pretnjom inspekcije socijalnog osiguranja. Iz kluba su naveli da su službenici računovodstva bili na odmoru.

Konačno, navijači Raja kao celi Valjekas su čuveni po svojoj levičarskoj i antifašističkoj filozofiji. Međutim, ovaj tradicionalno radnički klub na čelu ima čoveka sa radikalno suprotnim političkim usmerenjem. Prošle godine, na utakmicu protiv Albasetea pozvao je kao počasnog gosta Santjaga Abaskala, lidera španske ultra-desnice. A upravo je u Albaseteu igrao Ukrajinac Roman Zozulija, čiji su pokušaj transfera u Rajo osujetili navijači zbog njegove neonacističke nastrojenosti. Nakon utakmice, desetine Valjekanaca su u žutim zaštitnim odelima došle da „dezinfikuju“ stadion. Presin potez je viđen kao očigledna provokacija i samo je dodatno dolio ulje na vatru.

Jedina stvar koju mu poneki „objektivni“ izvor priznaje je to što, bez obzira na sveopštu degradaciju, tu i tamo odreši kesu za transfere. Tako je stigao i Falkao iz Galatasaraja za 1.200.000 evra. Posredovao je njegov bivši klupski kolega iz Atletika, Mario Suares, koji od 2019. igra za Rajo. Suares je navodno direktno predsedniku ukazao na ovu mogućnost, a o celoj operaciji nisu uopšte obavešteni sportski rukovodioci Raja.

Ali, ko bi se žalio na dolazak svojevremeno jednog od najboljih napadača na svetu. Na sportskom, ali i ljudskom planu, Falkaova uloga je da ugasi vatru, opere obraz predsednika i klubu pomogne da se dokopa solidne pozicije na tabeli i finansijskih sredstava koje ona nosi.

„Sve znam“, naveo je, upitan o odnosima Prese i navijača, „ali to su teme nevezane za fudbal“. I to je bilo sve. Na svoj blagi način ućutkao je polemiku na prezentaciji. A zatim je uzeo loptu i pokazao da pravi tigar kandže pokazuje tamo gde treba.

Piše: Ognjenka Marić

ŠPANIJA 1 – 7. KOLO

Subota

Alaves - Atletiko Madrid 1:0 (1:0)

/Lagardija 4/

Valensija - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)

/De Sousa 95 - Martinez 68/

Sevilja - Espanjol 2:0 (1:0)

/En-Nesiri 13, Mir 88/

Real Madrid - Viljareal 0:0

Nedelja

14.00: (2,75) Majorka (3,05) Osasuna (3,00)

16.15: (1,47) Barselona (4,70) Levante (7,50)

18.30: (1,70) Rajo Valjekano (3,70) Kadiz (5,90)

18.30: (1,50) Real Sosijedad (4,20) Elče (8,00)

21.00: (1,85) Betis (3,50) Hetafe (5,00)

Ponedeljak

21.00: (1,70) Selta (3,80) Granada (5,70)

***Kvote su podložne promenama