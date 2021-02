Mogli ste nedavno na Mozzart Sportu opširno da čitate o razvoju fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama i sve većem broju mladih igrača koji dolaze u Evropu kako bi unapredili kvalitet i oformili konkurentnu reprezentaciju za zapažen rezultat na Svetskom prvenstvu koje će njihova zemlja organizovati 2026. godine zajedno sa Kanadom i Meksikom.

Među njima je od juče i Deril Dikej.

Korpulentni špic poslednjeg dana prelaznog roka potpisao je za dvanaestoplasirani tim Čempionšipa - Barnsli, u kom će do kraja sezone nastupati kao pozajmljen igrač Orlando sitija. Ako budu želeli da otkupe njegov ugovor, Englezi će na leto morati da plate 16.500.000 evra, kao i da ustupe Amerikancima 20 odsto od naredne prodaje 20-godišnjeg napadača.

Dikej je posle 15 golova u 36 utakmica tokom dve sezone za Virdžinija koledž draftovan kao peti pik, Uzeo ga je Orlando, kom je prošle godine pomogao da od tima s pretposlednje pozicije ligaškog dela 2019. stigne do četvrtfinala plej-ofa. U 17 utakmica dao je osam golova i imao veliki značaj za četvrto mesto Istočne konferencije, ali kasnije u doigravanju nije bio precizan.

U timu sa Floride igrao je uz Portugalca Nanija i Urugvajca Maurisija Pereiru, ofanzivnog vezistu koji je godinama nastupao za Krasnodar. Njihovo iskustvo pomoglo mu je da se razvija, a na kraju sezone našao se u finalnom izboru za najboljeg mladog igrača u MLS 2020, ali je zauzeo treće mesto. Iza urguvajskog napadača Dijega Rosija iz Los Anđelesa i veziste Brendena Aronsona iz Filadelfije, koji je ovog januara prešao u Red Bul Salcburg.

Kao utehu ima priznanje za igrača meseca, pošto je u avgustu prošle godine u tri utakmice dao tri gola, uz dve asistencije.

Nasmejani Dikej i saigrači iz Orlanda (©AFP)

Dikej potiče iz sportske porodice, inače nigerijskog porekla. Najmlađi je od petoro braće i sestara, a njegov najstariji brat Brajt takođe je bio fudbaler i igrao u napadu, ali je on izabrao reprezentaciju Nigerije, za koju je upisao dva nastupa i jedan gol. Karijeru je proveo većinom u američkim klubovima, da bi 2016. zaigrao za ruski Amkar, a naredne godine otišao u Maleziju. I Derilova sestra Kortni je više bila naklonjena afričkim korenima, pa je 2015. predstavljala Nigeriju na Svetskom prvenstvu za žene održanom u Kanadi. Godinu dana ranije osvojila je srebro na Mundijalitu za fudbalerke do 20 godina, a postala je poznata jer je odbila premije za taj rezultat, pošto se primanje novčanih nagrada kosi sa pravilima američkog koledž sporta, a Kortni je u to vreme studirala na Oklahoma stejtu.

Najzvučnije ime ove porodice je, ipak, Derilov rođak Emanuel Emenike, bivši reprezentativac Nigerije i nekadašnji centarfor Spartak Moskve, Fenerbahčea, Vest Hema i Olimpijakosa.

IZBOR UREDNIKA

Dikeja karakteriše korpulentna građa, pošto je po podacima na zvaničnom sajtu MLS visok 188 centimetara, a težak čak 99,8 kilograma. Programeri čuvene kompjuterske simulacije fudbala FIFA ocenili su ovog momka kao drugog najsnažnijeg u svojoj video-igri. Naravno, iza Adebaja Akinfenve koji već godinama nastupa u engleskim niželigaškim klubovima, a o čijem smo treneru takođe nedavno pisali.

Inače, kuriozitet transfera Derila Dikeja iz Orlanda u Barnsli - pored visoke otkupne klauzule - jeste to što je 20-godišnji napadač u ponedeljak u oko dva sata iza ponoći po centralnoevropskom vremenu debitovao za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država kako bi mogao da dobije neophodnu radnu dozvolu za Veliku Britaniju i u popodnevnim satima poslednjeg dana zimskog prelaznog roka potpiše za Barnsli. Odigrao je poslednjih 25 minuta prijateljskog duela sa Trinidadom i Tobagom, koji su Amerikanci dobili sa 7:0, ali svih sedam golova postignuto je pre njegovog ulaska u 65. minutu. Naravno, u Orlandu u kom je igrana utakmica tada je bilo oko 20 časova...

Priliku za debi u novom klubu Dikej će imati već u subotu protiv Derbi Kauntija, a već 11. februara mogao bi da igra protiv jednog od najboljih engleskih klubova, pošto se Barnsli sastaje sa Čelsijem u osmini finala FA kupa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com