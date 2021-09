Govorio je Kvinsi Menig da se, između ostalog, rukovodio emocijama prilikom izbora novog kluba, a vrlo emotivan bio je i Ivica Iliev dok je predstavljao poslednje, ujedno najzvučnije pojačanje crno-belih ovog leta.

Prvi čovek sportskog sektora strastveno je predstavio Holanđanina kao „višnja na šlagu“, napomenuvši da je njegovim angažmanom ispunio obećanje dato javnosti kad se letnja pijaca otvorila.

„Partizan je ogroman klub, radimo sve da opravdamo njegov renome i svakodnevno ga činimo većim i ozbiljnijim. Svesni smo da živimo u vremenima u kojima postoji mala, ali glasna grupa ljudi kojima ništa ne valja. Kad prođemo najteže kvalifikacije koje je imao jedan srpski klub, kad nanižemo sve pobede u prvenstvu, uz gol-razliku 22:1 opet nije dobro. Svi su pitali gde su pojačanja? Evo ih! Radimo sa dosta vere i znanja, ne padamo pod pritisak lažnih navijača i pojedinih medija koji unose nemir. Zato smo prelazni rok odradili dostojanstveno, staloženo, kad je trebalo da dovedemo igrače, doveli smo ih i napravili idealan tim na početku, da bismo na kraju videli šta je još trebalo da se doda i reagovali“, pojasnio je Iliev na početku izlaganja.

Očigledno je mislio na Nemanju Miletića i Kvinsija Meniga, angažovane posle plasmana u grupnu fazu Lige konferencije.

„Miletić je još jedan kamen u našoj već granitnoj odbrani. Doprineće da imamo mir u dugoj sezoni. Na kraju je stigao fudbaler označen prioritetom poslednja dva meseca. Otkako sam ovde, obećavao sam fudbalske bombe. Sve smo ih pogodili. Svima koji nisu verovali da ćemo se pojačati - evo dokaz. Ne mogu da verujem da ste mislili da nećemo dovesti ekstra pojačanje. Ubeđen sam da će nam Kvinsi doneti mnogo radosti“.

I to na više frontova, jer ovako ambiciozan Partizan dugo nije viđen. Razlika u odnosu na prethodne godine je što sad taj optimizam ima pokriće u vidu rezultata i širini igračkog kadra.

„Veliki smo optimisti. Najveći smo kandidati da budemo prvi u Grupi B Lige konferencije. Sve posle će zavisiti od prelaznog roka, ali sa trenerom koji od svakog igrača izvlači maksimum i ovakvim igračkim kadrom, Partizan može da ispiše istoriju, uz pomoć navijača“.

Onog trenutka kad je Kvinsi Menig stavio paraf na trogodišnju vernost, Partizan je označio kraj prelaznog roka.

„Popunili smo igrački kadar do maksimuma. Igla više nema gde da padne. Imamo ekstremno kvalitetne igrače koji prave razliku na domaćoj i evropskoj sceni. Borićemo se za prvu poziciju u grupi, a verujem da to neće biti problem sa ovim kadrom. Kad pričamo o dolascima najvećih zvezda i odlascima najboljih igrača, ovo je kraj, ali pošto prelazni rok u Srbiji traje do 17. septembra ima fudbalera koji su na raskrsnici i čije pozajmice su moguće“, ostavlja Iliev prostor da, primer radi, Nikola Štulić i(li) još neko napusti klub u naredne dve i po sedmice.

Za kraj, pojasnio je kako sad Partizan može sebi da priušti fudbalere iz liga kakva je Eredivizija, što u bliskoj prošlosti nije bio slučaj.

„Pre šest godina je bilo teže dovesti igrača sa zapada Evrope. Mada, u poslednje dve godine mi smo među klubovima koji najbolje prodaju u Evropi. Dovodimo kvalitet, dajemo šansu, a naš generalni direktor ih zatim prodaje. Kvinsi je prateći utakmice Partizana video sebe u tom sistemu. Kad se igraču predoče činjenice, lako odlučuje da dođe. Pre mesec dana se opredelio, ali tad je bila priča da Tventeu ni 1.000.000 evra ne bi značilo koliko ovaj igrač na početku sezone. Kasnije se situacija kod njih promenila, pa je bilo moguće dogovoriti posao. Ranije smo morali da činimo veća čuda. Ponosan sam što je Partizan prepoznatljiv u Evropi“, punih usta govorio je Ivica Iliev.