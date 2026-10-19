Enrike pred sudar svetova: Jamalu dobro ide da bude Jamal

Kao i svaki profesionalac, moraće da zauzda emocije i ostavi ih postrani makar na jedno veče. Ali emocije jesu bile prisutne na konferenciji za medije.

„Član sam Barselone, bio sam njen igrač i trener šest godina. Imam neverovatnu vezu sa Katalonijom, moja porodica je katalonska. Ranije mi je bilo teško da igram protiv Barselone, ali sada se polako navikavam. Uvek gledam utakmice Barse. To je klub sa veoma jasnim vrednostima koje volim. Ne pribegavaju gruboj igri, sportski su nastrojeni, ali ja sam navijač PSŽ-a i želim da pobedim sutra. Ovo je klub u kojem sam se osećao najvažnijim i zato su susreti sa Barselonom uvek posebni.“

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O sudaru PSŽ-a i Barse priča se kao o potencijalnom finalu, odnosno finalu pre finala.

„Ne, jer je ovo takmičenje koje nam omogućava da igramo ovakve utakmice. Spadamo među favorite, ali postoje i drugi timovi koji mogu da osvoje Ligu šampiona“, poručio je španski stručnjak, zatim se nadovezao na reči svog igrača Vitinje koji je apostrofirao PSŽ, Barsu i Bajern kao najbolje ekipe na svetu: „Ako Vitinja tako kaže, onda mora da je tačno. Ali postoje i drugi — Siti, Arsenal, Real Madrid. Videćemo u aprilu ko je zaista najbolji.“

Ukratko je Enrike prokomentarisao kolegu Hansija Flika.

„On se savršeno uklapa u Barselonin DNK — to je ekipa koja igra hrabro, bez zadrške i uvek ide na pobedu. Radi sjajan posao, a rezultati govore sami za sebe.“