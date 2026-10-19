Enrike pred sudar svetova: Jamalu dobro ide da bude Jamal
Vreme čitanja: 3min | pon. 19.10.26. | 15:20
"Spadamo među favorite za osvajanje, ali u aprilu će se videti ko je najbolji..."
Još samo dan nas deli do najvećeg fudbalskog spektakla u novoj sezoni. Treće kolo Lige šampiona donosi nam blokbaster, sudar Pari Sen Žermena i Barselone, a Luisu Enrikeu utakmicu koja mu deli srce na pola.
Pokorio je španski stručnjak Evropu sa Barsom 2015. godine, dok poslednje dve sezone to čini sa Parižanima. A teško da je neko u poslednje dve godine igrao atraktivniji fudbal od francuskog i španskog velikana.
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Kao i svaki profesionalac, moraće da zauzda emocije i ostavi ih postrani makar na jedno veče. Ali emocije jesu bile prisutne na konferenciji za medije.
„Član sam Barselone, bio sam njen igrač i trener šest godina. Imam neverovatnu vezu sa Katalonijom, moja porodica je katalonska. Ranije mi je bilo teško da igram protiv Barselone, ali sada se polako navikavam. Uvek gledam utakmice Barse. To je klub sa veoma jasnim vrednostima koje volim. Ne pribegavaju gruboj igri, sportski su nastrojeni, ali ja sam navijač PSŽ-a i želim da pobedim sutra. Ovo je klub u kojem sam se osećao najvažnijim i zato su susreti sa Barselonom uvek posebni.“
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O sudaru PSŽ-a i Barse priča se kao o potencijalnom finalu, odnosno finalu pre finala.
„Ne, jer je ovo takmičenje koje nam omogućava da igramo ovakve utakmice. Spadamo među favorite, ali postoje i drugi timovi koji mogu da osvoje Ligu šampiona“, poručio je španski stručnjak, zatim se nadovezao na reči svog igrača Vitinje koji je apostrofirao PSŽ, Barsu i Bajern kao najbolje ekipe na svetu: „Ako Vitinja tako kaže, onda mora da je tačno. Ali postoje i drugi — Siti, Arsenal, Real Madrid. Videćemo u aprilu ko je zaista najbolji.“
Ukratko je Enrike prokomentarisao kolegu Hansija Flika.
„On se savršeno uklapa u Barselonin DNK — to je ekipa koja igra hrabro, bez zadrške i uvek ide na pobedu. Radi sjajan posao, a rezultati govore sami za sebe.“
Pari Sen Žermen je povredom Nuna Mendesa izgubio čoveka koji je bio viđen kao potencijalni flaster za Lamina Jamala, međutim, svestan je Enrike jedinog načina kako se čudesni španski tinejdžer može zaustaviti.
„Najbolji način da se branite od Lamina jeste da imate loptu i sprečite Barselonu da je ona uzme. Kada igrate protiv ekipe sa toliko kvalitetnih igrača, morate da ih zaustavljate kao tim“, rekao je Enrike, te se osvrnuo na poređenja Jamala sa Lionelom Mesijem, odnosno tvrdnje Pepa Gvardiole da je Jamala gotovo nemoguće čuvati.
„Mislim da Lamin želi da bude Lamin i da mu to veoma dobro ide. Ali kada nekoga poredite sa najboljim igračem svih vremena, to je borba u kojoj niko ne može da pobedi. Videćemo šta će budućnost doneti, ali najbolje je da ih ne poredimo.“
Oba giganta imaju čudesne pojedince, neke od najboljih napadača i vezista na planeti, ali Enrike insistira na kolektivu.
„Nijedan tim nije savršen. Imamo samopouzdanje da se suprotstavimo Barseloni. To je veliki izazov. Ovakve utakmice su drugačije, to je najviši nivo. Volim da gledam Barselonu i kao trener i kao navijač. Predivno je videti taj identitet i mislim da smo slični. Ipak, znamo da nas čeka težak meč, jer su veoma jaki i individualno i kao tim. Ne očekujem ništa više od svojih igrača. Moramo da prevaziđemo sve probleme kao ekipa.“