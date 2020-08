Šest meseci pošto ga je Inter doveo iz Totenhema za 27.000.000 evra, Kristijan Eriksen našao se na transfer listi vicešampiona Italije. Danski plejmejker nikada nije bio želja Antonija Kontea, koji je posle sastanka sa prvim čovekom klub Stivenom Žangom očigedno dobio veću autonomiju u transfer politici.

Italijanski mediji uključujući i rimski Korijere tvrde da Neroazuri neće prihvatiti ponudu ispod 50.000.000 evra za igrača koji ima ugovor do 2024. godine. Mnogi smatraju da je to poprilično nerealan scenario imajući u vidu da je danski reprezentativac plaćen skoro duplo manje od pomenute cifre, a da se nije naigrao fudbala u crno-plavom dresu. Ali treba imati na umu da je on u Milano stigao šest meseci pre isteka ugovora sa Pevcima, kao jedan od od najboljih veznih igrača Premijer lige. Sada ima prilično čvrst ugovor sa Nerazurima.

Da Konte ne računa ozbiljno na nekadašnjeg polaznika Ajaksove fudbalske škole jasno se videlo i polse nastavka prošle sezone kada je uglavnom bio rezervista. Statistika od dolaska na Apenine kaže da je odigrao 26 utakmica (15 puta ulazio sa klupe) za Inter u svim takmičenjima, zabeleživši četiri pogotka i tri asistencije.

Uprkos svim okolnostima, u jedno se ne sme sumnjati. To su fudbalski kvaliteti ofanzivnog veziste. Majstor za prekide, udarac sa distance i spajanje saigrača sa protivničkim golom je tokom šest i po godina dugog mandata u Totenhem beležio sjajne brojke – one kažu da je na 305 nasupa za Pevce postigao 69 i pripremio 89 golova.

Po Čizmi kruže glasine da određeni posrednici koji nisu pod okriljem Intera već spajaju Eriksena sa premijerligašima, jer to je tlo na kojem je svojevremeno Ajaksov vunderkind najviše pokazao. Istina će isplivati u narednim danima, jer će bez sumnje mnogi biti voljni da iskoriste jednu bledu polusezonu kako bi angažovali Danca. Na Apeninima se veruje da svota od 50.000.000 evra nikako nije realna, pa bi licitacije mogle da počnu već od 30.000.000.