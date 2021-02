Slavlje navijača Defense i Hustisije se još nije stišalo zbog najvećeg uspeha u istoriji, osvajanja Kupa Sudamerikane, a stigla im je jedna tužna vest.

Ernan Krespo, koji je doveo ovaj tim do međunarodnog trofeja, do daleko najvećeg ostvarenja otkako Hustisija postoji, otišao je iz kluba. Nije to bilo neočekivano, jer Argentinca čeka veliki korak napred u tek započetoj trenerskoj karijeri, ali žuto-zelenima će to biti slaba uteha.

Dosadašnji trener je na društvenim mrežama napisao oproštajnu poruku navijačima Hustisije u kojoj im se zahvaljuje na podršci od prvog do poslednjeg dana.

Druga strana priče je gde će Krespo nastaviti karijeru. Mediji nemaju pouzdanu informaciju, ali znaju da je na meti velikog broja klubova u Argentini i inostranstvu. Pominje se da bi mogao i u Evropu. U svakom slučaju, žele ga, navodno, San Lorenco i Indipendijente u domovini, a zvali su ga i Santos i Sao Paolo iz Brazila.