Estudijantes mogao na prvo mesto, Tisera ga sprečio (VIDEO)

Estudijantes nije iskoristio šansu da izbije na vrh. Četa iskusnog stratega Rikarda Zjelinskog odigrala je samo 1:1 kod kuće protiv slabašnog Platensea, tako da lider ostaje Taljeres, a odmah iza plasiran je River Plejt. Domaćin je dugo imao prednost, kontrolisao igru i rezultat, da bi Platense stigao do izjednačenja iz jednog jedinog udarca u okvir gola. Učinio je to Matijas Tisera u 70. minutu, i to samo šest minuta nakon što je dobio šansu da kroči na teren.

Koliko je domaćin bio dominantan najbolje govori podatak da golman Anduhar nije upisao nijednu odbranu tokom utakmice. Ni pre ni posle tog pogotka Tisere gosti nisu uspeli da ozbiljnije zaprete.

Tim iz La Plate do prednosti je došao golom Gustava Del Pretea u 20. minutu, a sve posle lepog centaršuta iz kornera Luisa Manuela Kastra.

ARGENTINA 1 - 13. KOLO

Petak

Sarmijento - Velez 0:1 (0:0)

/Lusero 73/

Subota

Estudijantes - Platense 1:1 (1:0)

/Del Prete 20 - Tisera 70/

18.30: (2,85) Aldosivi (3,10) Himnasija La Plata (2,60)

20.45: (4,10) Arsenal (3,40) Lanus (1,95)

20.45: (1,90) Taljeres (3,45) Rosario (4,20)

23.00: (2,30) Banfild (3,15) Atletiko Tukuman (3,30)

Nedelja

01.15: (6,50) Kordoba (3,90) River Plejt (1,55)

18.30: (2,30) Union Santa Fe (3,10) Patronato (3,35)

20.45: (2,95) San Lorenco (3,00) Defensa i Hustisija (2,60)

23.00: (1,90) Independijente (3,40) Godoj Kruz (4,30)

Ponedeljak

01.15: (1,98) Boka Juniors (3,35) Kolon (4,00)

23.00: (2,55) Argentinos Juniors (3,10) Rasing (2,90)

Utorak

01.15: (2,20) Njuels (3,10) Urakan (3,60)

*** kvote su podložne promenama