Prvi Italijan u Crvenoj zvezdi, u srpskom fudbalu – Dijego Falčineli. I sudbina mu je namenila da se u prvoj sezoni u crveno-belom dresu nameri na veliki Milan.

U njegovoj biografiji stoji da je četiri puta u karijeri igrao protiv Milana, dva puta kao igrač Sasuola, dva puta u Bolonji i da mu je jednom zatresao mrežu. A, to je ono što od njega priželjkuju i navijači Crvene zvezde pred sutrašnji meč na Marakani.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Italijanski napadač u napadu na Milan, tema zanimljiva i medijima sa Čizme. Otud je ugledna rimska Republika napravila veliki intervju sa Falčinelijem, ne malo ga „čačkajući“ da je neobično što je karijeru nastavio u Srbiji, na Balkanu... No, krenimo redom. Onako kako ga je pitala Republika.

Da li je Dijego Falčineli, prvi italijanski fudbaler u istoriji Crvene zvezde, simbola Srbije, spreman za izazov protiv Milana?

„Posle odsustva sa nekoliko mečeva zbog lakše povrede mišića, poslednje kolo sam preskočio iz predostrožnosti. Ali, ovo je izazov koji se ne propušta, cela zemlja čeka utakmicu“.

Klub je pisao vlastima da dozvole dolazak 15.000 navijača na stadion.

„UEFA je dala dozovolu, ali je država zabranila publiku, jer se plaši širenja zaraze na stadionu. Srbija je prva u setu po broju vakcinisanih. Do sada je bilo nekih lakših zabrana nego u Italiji. Činjenica je da su ovde ljudi malo više odgovorniji nego u Italiji, žao mi je što to moram da kažem, ali je tako. U Italiji čim su malo mere popuštene, sve se pretvorilo u žurku. Ovde nije tako“.

Ali, atmosfera je esencijalni deo na Marakani, koja 30 odsto utiče na tim.

„Mnogo nam navijači znače. Oni koji su igrali pred punim stadionom često mi pričaju. Igrao sam pred punom Marakanom, kao protivnik, u dresu Sasuola u Ligi Evrope: utisak je bio prelep. Pored same strasti, atmosfera ne može da se poredi ni sa jednim drugim stadionom. Nije čudno što je Liverpul u sezoni kada je osvojio Ligu šampiona, ovde izgubio 2:0“.

Dodatni aspekt pred meč sa Milanom je priča o revanšu za utakmicu sa čuvenom beogradskom maglom.

„Pričaju mi o tome još od žreba u decembru. Prošle su od tada 33 godine, ja nisam bio ni rođen. Ali, ovde nisu zaboravili na to legendarno popodne, kada je meč prekinut dok je Zvezda vodila 1:0 i igrala 11 protiv 10. I dalje se osećaju kao da su prevareni, jer su imali odličan tim, koji je kasnije osvojio Kup šampiona sa Savićevićem, Prosinečkim, Jugovićem, Mihajlovićem, Šabanadžovićem... Ovde je te 1988. još bio Stojković, jedna od legendi kluba“.

Da to nije samo nostalgija za starim dobrim vremenima?

„Pa, nije. To je želja da se pobedi jedan od najvećih klubova na svetu kakav je Milan, da se napravi iznenađenje. Naš tim je stvoren da pobeđuje ne samo u domaćem prvenstvu. Kroz godinu i po dana formirana je i rasla dobra grupa igrača, da bi bila stabilan učesnik evropskih kupova“.

Vi u septembru, sada Filipo Falko, koji bi mogao da uđe u igru s klupe. Obično se biraju neke druge destinacije kada se ide u inostranstvo.

„To je opšte mesto. Pipo i ja smo se do sada sretali samo kao protivnici na terenu, a sada smo stalno zajedno i siguran sam da će mu ovde biti odlično. Što se mene tiče, morao sam brzo da odlučim. Kada me je agent Bastijaneli pozvao da popričamo o ovoj opciji, imao sam određene rezerve. Ali, privukli su me kvalifikacije za Ligu šampiona i trener Stanković“.

Stanković, jedan od heroja Interove triplete.

„On savršeno poznaje italijanski fudbal. Rekao mi je da me poznaje jako dobro, kao i da je dobio preporuke za mene od Mihajlovića, koji mu je dobar prijatelj i koji me je trenirao u Bolonji. Pored toga, trener pamti moja dva gola za Inter protiv Krotonea. I dalje je veliki navijač Intera“.

Italijanski napadač u Beogradu, zar to nije čudno?

„Prvi u istoriji Crvene zvezde. U prvi mah bio sam zabrinut zbog moje supruge i ćerkice, koja ima šest godina. Ali, trebalo nam je jako malo da se naviknemo. Sada sam veoma zadovoljan svojim izborom: Beograd je prelep grad, koji se konstantno razvija. Ovo je glavni grad. I ljudi te prihvataju iskreno, svim srcem i uvek su spremni da ti pomognu. Ne govorim engleski tako dobro, ali oni odmah nađu način da ti pomognu i to ne zbog mojih golova na terenu“.

Zamisao o Balkanu, o deci rata, malo je drugačija.

„Ali, to je pogrešna ideja: ovde se uopšte ne oseća ta vrsta priče. Naravno, ljudi su preživeli teška vremena, mučili su se i jako drže do svog identiteta. Ali, naučio sam mnogo toga, učim svaki dan: ovde niko nema predrasude prema strancima, to je u njihovom mentalitetu. I to je prelepa stvar“.

Fudbal na Balkanu je na niskom nivou.

„Još jedno opšte mesto. Naravno, italijanska Serija A je bolja tehnički i taktički, ali ima i ovde dobrih timova, kao što su Partizan i Vojvodina. Što se nas tiče, u Italiji se ne bismo borili za Skudeto, ali bi za Ligu Evrope. Zvezda je nekoliko puta ušla u Ligu šampiona, prezimela u Ligi Evrope. Kada imate trenera koji vas uvek drži fokusiranim, teško je da pogrešnim pristupom uđete u meč“.

Vi ste prototip fudbalera koji je prošao sve i zaslužio poštovanje.

„Igrao sam u svim kategorijama, od Serije D pa naviše. I ponosan sam na to. Ne osvrćem se za sobom, ali znam kako mi je izgledala prošlost, koji sam put prošao da bih se dokazao kao igrač. Živim normalnim životom, kao svi drugi ljudi, provodim dan na poslu i uz porodicu. I uživam u tome“.

Kakav je izazov igrati protiv Milana u stranom klubu?

„Redovno pratim Seriju A, dosta se ujednačila, deluje da je Skudeto dostupan za više timova. Milanu poraz od Specije nije bio bezbolan, jer imaju dva meča u Ligi šampiona u dve sedmice i mečeve sa Interom i Romom u prvenstvu. Moraće da zbiju snage“.

Bez Ibrahimovića?

„On je već ušao u istoriju. Možda je malo sporiji, ali po meni, može da igra još dve-tri godine u Seriji A. On je igrač iz stratosfere, može i dalje da pravi razliku na terenu. Ako biste izvadili Ibru i Donarumu iz tima, mislim da Milan ne bi mogao da se bori za Skudeto“.

Falčineli, kako vas zovu u Beogradu?

„Dijegito. Ali, to je samo deminutiv“.