Talenat nije spora, ali Filipu Falku se nekako nije namestilo da ga pretvori u karijeru dostojnu njegovih kvaliteta. Zašto? Ni on sam nije siguran. Ali je siguran da u rodnoj mu Italiji prvoligaški klubovi nisu dovoljno verovali u njega. I sada je naoštren da im se osveti time što će pomoći Crvenoj zvezdi da izbaci Milan u šesnaestini finala Lige Evrope.

“Utakmica u četvrtak je za mene ostvarenje sna, velika emocija. Činjenica da igram protiv kluba iz Italije, ovako prestižnu, čini sve posebnim. Biće to prelepo veče, koje vidim kao kulminaciju jednog putovanja. Iz malo sela u Pulji (Pulsano, nešto više od 11.000 stanovnika, prim.aut) do terena Lige Evrope: nije to za svakog. Taj put me ispunjava ponosom. Takođe, biće to dobra osveta”, rekao je Falko u opširnom intervjuu za Minuti de Rekupero i pomalo i zbunio autora intervjua.

Zašto osveta?

“Zato što Serija A nije dovoljno verovala u meni. Bilo je veoma teško doći do nje, igrao sam zaista dobro u Seriji B, ali nikad pre Lečea nisam dobio konkretnu šansu u prvoj ligi. U Bolonji je bio Delio Rosi, njemu mogu samo da zahvalim, kod njega sam igrao devet od prvih 10 utakmica, onda je došao Roberto Donadoni i iskreno ne znam zašto, ali jednostavno me nije video uopšte. Ne znam šta sam mu to uradio, ali sa velikom poniznošću mogu da kažem da se nije dobro poneo prema meni”, počeo je Falko ispovest.

Očigledno, nakupilo se tu razočaranja.

“Bolonja me je slala po pozajmicama, a nije mi dala nikakvu šansu. Pa sam u Beneventu počeo opet, osvojili smo Seriju B sa mnom kao protagonistom. Mislio sam tada da ću dobiti priliku u Seriji A, ovog puta na terenu, ali nije se desilo. Ne znam da li je do sportskog direktora ili trenera, ali za mene je to bio veliki udarac, veliko razočaranje, noćima nisam spavao. Dugo sam se pitao šta to nije u redu sa mnom i to je pitanje postalo opsesija. Možda nije bila krivica Baronija (Marka, tadašnjeg trenera Beneventa, prim.aut), ali zbog svega što sam mu dao možda je mogao malo više da mi se posveti”.

(3,70) Crvena zvezda (3,40) Milan (2,05)

Onda opet lutanje, Peruđa, Peskara… Sve dok nije stigao u Leče Fabija Liveranija.

“Nije samo on, učio sam od svi, ali naravno kod njega sam napravio najveći skok u kvalitet. Iznad svega, Liverani mi je povratio samopouzdanje i došli su rezultati. Sa Lečeom sam drugi put osvojio Seriju B. Morao sam opet to da uradim da bih došao u Seriju A. Da nisam, verovatno me opet ne bi primetili”.

To je ono što najviše muči Falka, gladan je priznanja, zbunjen zbog odsustva toga.

“Godinama sam se pitao. Nikada nisam uspeo da pronađem razloge. Malo je i greška sistema, malo je verovatno i do mene, možda mi je trebalo vreme da se popravim. Ali činjenica je i da, a to znate bolje od mene, da u sportu nagrada ne dolazi uvek na osnovu zasluga. Odgovornost se uvek deli, po 50 odsto. Moje karakteristike su vrlo jasne, moj kvaliteti su, bar u teoriji, oni koji se izdvajaju. I kako to onda niko ne vidi?”, pita se Falko.

KUNEM VAM SE, BEOGRAD JE PRELEP

Filipo Falko na debiju na Čairu (©Starsport)

Ili bolje reći – pitao se. Poziv iz Zvezde je shvatio kao konačnu potvrdu da ipak zna fudbala.

“Ideja se rodila prvih dana januarskog prelaznog roka. Menadžer me je zvao i rekao da Crvena zvezda hoće da me kupi. Kako su dani prolazili kontakti su postajali sve češći i evo me. Shvatio sam da je možda došlo vreme da napustim Italiju i iskusim iskustvo igranja u inostranstvu”.

I? Kako se čini? Zapad Evrope često je prepun stereotipa o Beogradu i Srbiji?

“Kunem vam se da je prelepo. Otkrio sam prelep grad, super organizovano društvo. Crvena zvezda je veliki klub, koji me je dočekao raširenih ruku, od uprave, preko trenera i stručnog štaba, isto važi i za ljude u Beogradu. Naravno, jezik je malo problem, srećom tu su Dijego Falčineli i treneri koji govore italijanski, njihovo prisustvo je od suštinske važnosti za mene. Trudim se da popravim engleski, nisam baš siguran da će tako lako ići sa srpskim, a-ha-ha. Biče potrebno vreme”.

Kad već pomenu trenere koji znaju italijanski, kakav je utisak ostavio Dejan Stanković kao trener?

“Isti je kao što je bio kao igrač, sigurno ne treba da ga predstavlja. Ima harizmu i karakter. Strog je, zahteva posvećenost, drži nas fokusiranima”.

I sada taj Milan…

”Pošao sam iz malog sela, a sutra ću igrati Ligu Evrope. Zbog toga sam i izabrao Crvenu zvezdu”.

Ovde mala napomena, ni sam Falko nije siguran da će igrati. Ni da će tražiti Milanov dres posle meča.

“Poslednji sam stigao i postoji naravno određena hijerarhija, ali se nadam da će trener da mi pronađe neko mesto. A o dresovima nisam razmišljao, sad kad me pitate, možda ako na kraju utakmice budem dobro raspoloćen mogu da pitam Ibru…”

Da bi bio dobro raspoložen moraće Zvezda da napravi dobar rezultat. Može li?

“Verujem da možemo. Ova Zvezda je kvalitetna Zvezda. Jaki smo i ambiciozni. Imamo ovde mnogo talentovanih igrača, veliki klub iza nas i ekipu koja ti neće pokloniti ni centimetar terena. Želimo da oduševimo Evropu i učvrstimo se kao najbolji klub Srbije. Želimo i Kup, nema ga već nekoliko godina”.

INTER FAVORIT ZA SKUDETO, NAPOLI

Filipo Falko sa trenerom Dejanom Stankovićem (©Starsport)

Za kraj i dva pitanja o Seriji A, prvo: ko će osvojiti šampionat Italije?

“Vidim Inter kao velikog favorite. Fizički je najjači, ima sjajan tim, nije izgubio ni mnogo igrača kao drugi. Juventus i Milan mogu da probaju, mislim da i Napoli moe mnogo bolje, ali je imao tu nesreću da mu se povredio veliki broj igrala, računajući tu i Drisa Mertensa i Viktora Osimhena. Ali tim je izuzetne vrednosti”.

A kad je već pomenuo, saznali smo da je baš u Napulju Falko 9. februara 2020. godine u Lečevoj pobedi od 3:2 odigrao utakmicu karijere.

“Da, podseća me Napulj na najbolju utakmicu života. Na San Paolu je vazdu drugačiji, ne može da se poredi ni sa jednim drugim stadionom u Italiji. Možeš da udahneš fudbal, da osetiš prisustvo Maradone u vazduhu, da čuješ eho njegovih dela. Ta utakmica i ta pobeda su mi najlepša iskustva u životu fudbalera. Nadam se da ta utakmica neće nikad da se završi”.