Filipo Falko i Dijego Falčineli su pre nekoliko dana proslavili šampionsku krunu, prvu otkako su deo Crvene zvezde, sada se spremaju za finale Kupa Srbije 25. maja protiv večitog rivala i sanjaju duplu krunu.

Falčineli je letos postao prvi italijanski fudbaler u istoriji crveno-belih, a kako sam priznaje dosadašnji boravak na stadionu Rajko Mitić, Beogradu i Srbiji ocenjuje kao pun pogodak.

"U Zvezdi me je dočekala fantastična grupa ljudi, verovatno i najbolja na koju sam naišao u karijeri. Srbi su dosta drugačiji od Italijana. Dikretniji ste, iskreniji, kažete sve što mislite i meni je takav odnos prijao i mnogo značio. Od trenutka kada sam došao, svi su učinili da se osećam kao da sam kod kuće. To mi je bilo veoma bitno, brzo sam se snašao i uklopio. Bez sumnje, Srbi su spontaniji i druželjubiviji od Italijana", kaže italijanski napadač u razgovoru za uskršnji broj Večernjih novosti.

Napadač iz Maršana, malog naselja u Umbriji, vratio je poverenje Dejana Stankovića dobrim igrama i golovima. Nije ih bilo mnogo, tek 13 na 32 nastupa u svim takmičenjima, odnosno devet ligaških, ali je Falčineli u mnogim utakmicama bio jedan od onih igrača koji je svojom pojavom u protivničkom kaznenom prostoru otvarao prostor Mirku Ivaniću, Aleksandru Kataiju, Benu i ostalima da pronađu put do mreže...

“Veći uticaj na moj dolazak u Zvezdu imao je Dejan Stanković od Siniše Mihajlovića. Na kraju, Stanković je taj koji me je hteo, tražio i pozvao da dođem. Ispostavilo se da sam doneo najbolju odluku. Mnogo sam napredovao, naročito mentalno, jer se u Zvezdi igra uvek da bi se pobedilo. Čak i kada tako izgleda nije lako pobediti svaku utakmicu. Ali, uz Stankovića smo odradili odličan posao, jer nam je usadio pobednički duh, snažan karakter. Iskoristio sam priliku da mnogo toga naučim od njega“.

Nedelja, 15.00: (2,70) Bolonja (3,30) Fjorentina (2,60)

Kaže da oseća koliko je Zvezda moćan klub i brend u Srbiji, regionu i Evropi, a da su igrači veoma kvalitetni. Da li će uz njih ostati i posle leta, kada mu bude istekla pozajmica iz Bolonje, odlučiće – porodica.

“Najbitnije je da se ova sezona završi kako smo planirali, osvajanjem duple krune. Biće dosta vremena da se misli o budućnosti. Odluka je važna, doneću je u dogovoru sa porodicom. Imam malu kćerku, koja je ove godine doživela veliku promenu. Morala je da napusti rodbinu, drugare, promenila je jezik, a još nije naučila ni italijaski kako treba. Sa druge strane, u Zvezdi se osećam sjajno, Beograd je prelep“, kaže Falčineli za Novosti.

IZBOR UREDNIKA

Njegov sunarodnik i saigrač Filipo Falko tek je počeo da oseća čari igranja u Crvenoj zvezdi. Stigao je u januaru, a kako najavljuje – planira da ostane što je duže moguće na istoj adresi. A razlog je – saradnja s Dejanom Stankovićem i igranje u Ligi šampiona.

“Zvao me je lično Dejan Stanković. Objasnio mi je kakav mu je plan i šta su ciljevi u narednim sezonama. Utakmice u Evropi se u Zvezdi podrazumevaju i to me je najviše privuklo. Nisam nikad igrao Ligu šampiona, to mi je zasad neostvarena želja. Nadam se da ću već sledeće sezone ostvariti dečački sna. Što se ove sezone tiče, želja je da osvojimo duplu krunu“, ističe vezista s juga Italije u intervjuu za Informer.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Kaže da nije znao lično Stankovića pre nego što je došao u Zvezdu, ali je imao prilike da upozna Dušana Vlahovića, Darka Lazovića, a s Dušanom Bastom se druži u Beogradu.

“Velika je stvar to što Mister priča italijanski, to mi je pomoglo da se uklopim. Tu je Dijego Falčineli, deo stručnog štaba priča italijanki takođe. Upoznao sam i bivšeg igrača Zvezde Dušana Bastu koji priča italijanski. Iskreno, veoma sam zadovolja ovde. Voleo bih da ostanem što je duže moguće, jer vidim svoje mesto u dugoročnom planu koji mi je predstavio Stanković. Voleo bih da igram na punoj Marakani, pred najvatrenijim navijačima u Evropi, zbog toga vredi ostati u klubu“.