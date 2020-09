Evo nas ponovo! Za sastavljanje tima sada je kasno, radili smo na tome prethodne nedelje, za njegovu rekonstrukciju (wildcard) pak prerano, te ćemo se ovog puta baviti pojedinačnim transferima, u zavisnosti od toga u kojoj vam je liniji tima “zatezanje“ potrebno - nema sumnje da je svaki Fantazzi igrač nezadovoljan makar jednim od 15 izbora – i ujedno se osvrnuti na njihove granice u MOZZART ponudi, odnosno time ko će, kladioničarskim rečnikom u “plus“, a ko u “minus“. Pa da krenemo...

Lukas Dinj (5.5) – više

Levi bek Evertona se posebno istakao na otvaranju sezone protiv Totenhema. Osim što je sačuvao mrežu, bio je asistent kod pobedonosnog gola Dominika Kalvert-Luina, čime je nagrađen sa ukupno devet poena, odnosno 12 računajući bonus, koji se, da vas podsetimo, ne računa u našem bodovanju. Zadržao je za sebe dobar deo prekida, iako je u klub stigao Hames Rodrigez, mada će mu ove subote biti dovoljan i clean sheet - naravno u slučaju da ne dobije karton bilo koje boje – protiv VBA, koji je delovao dosta bezopasno protiv Lestera prošlog vikenda. Ipak, statistika iz prethodne sezone pokazuje da je na svom Gudison Parku posebno raspoložen. Od ukupno osam asistencija u takmičarskoj 2019/20 u Premijer ligi, Francuz je sedam upisao na domaćem terenu. Pritom, kod kuće je stvorio čak 39 prilika za gol svojim saigračima, više od bilo koga u timu Karamela. U slučaju da imate Meta Doertija u timu, predlažemo vam da ga zamenite upravo Francuzom, jer mu posle Vest Broma slede mečevi sa Kristal Palasom, Brajtonom, Liverpulom, Sautemptonom i Njukaslom.

Rišarlison (5.5) – više

U prvom kolu Brazilac je ostao bez konkretnog učinka. Međutim, svih 90 minuta je bio konstantna i zapravo najveća pretnja, ne samo po Doertija, već po čitavu odbranu Totenhema. Rodrigez ga je hranio prenosnim loptama, a Brazilac bi nakon svake stavljao na muke doskorašnjeg beka Vulverhemptona. Uputio je čak sedam udaraca – jedino je Salah u prvom kolu imao više (9) - ka golu Iga Lorisa, često bio vrlo blizu, ali nijedna na kraju nije završila iza leđa francuskog čuvara mreže. Verujemo da ovoga puta hoće, posebno jer ga na levom krilu čeka, u odnosu na Doertija, dosta nekvalitetniji Darnel Furlong, koji ni u prethodnom kolu nije uspeo da sačuva Harvija Barnsa, kao uostalom čitava odbrana Vest Bromviča.Jedan gol bio bi mu dovoljan da prebaci granicu, pa čak i asistencija uz sačuvanu mrežu ekipe, naravno sve pod pretpostavkom da će odigrati preko 60 minuta i neće “požuteti”. Tek da vas podsetimo, nećete moći da stavite obojicu na tiket, u slučaju da se odlučite za nekoga od pomenute dvojice.

Aleksandar Mitrović (5,5) – manje

U prvoj rundi srpski napadač je neočekivano meč počeo sa klupe. Već u drugoj rundi Liga kupa je golom pokazao Skotu Parkeru da treba dobro da razmisli da li će poverenje u narednom periodu više ukazivati Abubakaru Kamari. Ipak, koliko god mi patriotski forsirali Mitra, čini se da u napadu nema pravu podršku da bi ove sezone dobacio do brojke od 11 pogodaka iz sezone 2018/19, ma koliko Lids bio ofanzivno orjentisana ekipa. Ukoliko se odlučite za nekoga ovog duela, valja rizikovati sa Patrikom Bamfordom (5.5). Englez je prethodne sezone često osporavan uprkos čak 16 postignutih golova u Čempionšipu, ali je ove već na startu pogodio protiv Liverpula, a siguran je starter i u duelu sa londonskim timom, što je Marselo Bijelsa indirektno potvrdio na konferenciji za štampu, istakavši da će Rodrigo Moreno morati da sačeka na prvi start u Premijer ligi. Kao najistureniji fudbaler u postavi ultra-ofanzivnih Paunova, očekuje se da uđe u barem dve-tri šanse. Pa valjda jednu i završi kako treba.

Entoni Marsijal (5.5) - više

Opcija u napadu Mančester Junajteda koliko hoćete. Od Markusa Rašforda, preko Bruna Fernandeša, do Pola Pogbe. Mi smo se pak odlučili za najisturenijeg, Entonija Marsijala. Crveni đavoli nisu igrali na otvaranju sezone, pa je teško zaključiti ko je od fudbalera najboljeg raspoloženja. No, baš kao i u slučaju njegovog sunarodnika Dinja, Marsijalu je prethodne sezone mnogo više prijao domaći teren. Od ukupno 17 golova i devet asistencija u prvenstvu, napadač mančesterskog tima je čak 11 pogodaka, odnosno sedam dodavanja za gol zabeležio na Old Trafordu – učestvovao kod 53 odsto golova tima kod kuće - a u pogađao je i mrežu Kristal Palasa u prethodnom susretu dva tima. Na sve to, uputio je čak 31 gol unutar protivničkog šesnaesterca na Teatru snova, više od bilo kog saigrača u protekloj sezoni. Pritom, Kristal Palas je u 2019/20 na gostovanjima pretrpeo 105 udaraca unutar šesnaesterca i suočio se sa čak 44 stopostotne šanse pritivničkih ekipa, što ga svrstava u pet najlošijih ekipa u dve pomenute kolone. Mogao bi Marsijal da profitira, od ovih slabosti londonskog tima. Pa i vi, ako se odlučite za +.

Pjer-Emerik Obamejan (6,5) - više

Nema sumnje, na Emiratima u poslednje vreme vlada pozitivna atmosfera. Arsenal je startovao ubedljivom pobedom, a nakon još jedne odlične partije, Pjer-Emerik Obamejan je stavio paraf na novi trogodišnji ugovor. Fulamova odbrana ga nije zaustavila da prebaci granicu u prethodnom kolu, a Gabonac ne bi trebalo da ima muke ni sa poslednjom linijom Vest Hema, koji je već na startu partijom protiv Njukasla pokazao da će biti jedan od konkurenata za ispadanje ove sezone. Odlična prilika za brzonogog napadača da golom – makar jednim – proslavi potpisivanje novog ugovora sa Tobdžijama. Ne treba zaboraviti da su i udarci sa bele tačke u Obamejanovom “vlasništvu“.

Kalum Vilson (5.5) – više

Jedan predlog iz rubrike “vredi probati“. Doskorašnji napadač Bornmuta je debi u dresu Njukasla obeležio golom protiv Vest Hema, a sada ga očekuje još jedna ekipa kojoj defanziva nije jača strana. Za razliku od Čekićara, deluje da je Grem Poter doterao Galebove pred početak prvenstva, ali ih je njihova želja da se nadigravaju, bez obzira na to ko se nalazi sa druge strane, koštala ubedljivog poraza protiv Čelsija. Nema sumnje da se neće povući ni protiv Njukasla, koji je prošle nedelje izgledao poprilično sigurno, a sam Vilson uputio je četiri udarca ka golu protivnika, uz Endija Kerola najviše u ekipi Svraka, a stvorio je i dve šanse za pogodak saigračima. Pritom, Vilson voli mečeve sa Brajtonom. U dresu Trešnjica na pet međusobnih susreta sa Galebovima ima tri gola i dve asistencije.

Virdžil Van Dajk (1.5) – više

Ubedljivo najmanja granica u našoj ponudi, zbog čega smatramo da vredi rizikovati sa igrom više. Istina, da nije bilo gola protiv Lidsa, završio bi sa jednim poenom na kontu, ali je teško očekivati da će Jirgen Klop dozvoliti onakvo opuštanje u derbiju drugog kola sa Čelsijem. Opet, ne zaboravite na rizik žutog i crvenog kartona, koji “skidaju“ bod, odnosno tri.

Rahim Sterling (7.5) – više

Još jedna kvota zbog koje vredi probati. Mančester Siti je preskočio otvaranje sezone, pa će prvu utakmicu u šampionatu odigrati protiv Vulverhemptona na Molinou. A Sterling posebno voli gostovanja. Štaviše, najviše od svih igrača u Premijer ligi reklo bi se. Prethodne sezone, reprezentativac Engleske je postigao čak 14 golova na strani, više od bilo kog fudbalera u eliti, pride ušavši u 26 stopostotnih šansi i uputivši 63 udarca na gol protivnika van svog bunjišta, po čemu takođe prednjači u odnosu na ostatak Premijer lige. Štaviše, upravo je Sterling prethodne sezone postigao oba gola Građana u porazu od Vulverhemptona (3:2) na Molinou. Kako Siti nakon Vulvsa ima još tri gostovanja u narednih pet mečeva u prvenstvu, možda je Sterling, izabran od strane svega 4,8% Fantazi menadžera, nepravedno izostavljen, uglavnom zbog Kevina de Brujnea.

I za kraj, da ne zaboravimo predloge za kapitena drugog kola – Obamejan, Rišarlison (ili Hames Rodrigez ukoliko nemate Brazilca) i Hari Kejn, baš tim redosledom.Prošlog vikenda gađali smo bez greške, nadamo se da će i ovog puta strelice Fantazzi igrača ići na gore.

(Napomena: Nije moguće vezivati međusobno zavisne događaje, kao što sudva igrača iz istog tima na meču, ili igrač i meč u kojem učestvuje (npr. Kane postiže gol i bilo koja igra na meču Totenhema). Ako igrač koji je u ponudi nije starter računaće se kvota 1. U bodovanje ne ulazi “Bonus points system“ koji se koristi na zvaničnom sajtu. Za sve rezultate merodavan je zvanični sajt fantasy.premierleague.com)

ENGLESKA 1 - fantazi igrači