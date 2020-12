Fenerbahče nema drugih planova i ideja osim da napada šampionsku titulu!

Upravo iz tog razloga uprava istanbulskog kluba namerava da se ozbiljno pojača u januaru, a prvo će se popunjavati pozicija štopera. Logično, s obzirom da je ekipa trenera Erola Buluta u dosadašnjem toku šampionata primila čak 20 golova, što je najslabiji učinak među ekipama koje se polako izdvajaju kao kandidati za šampionsku krunu. Želja klupskih čelnika je da to bude Simon Kjer koji je već s velikim uspehom nosio dres Fenera od 2015. do 2017. godine, ali to će biti jako težak posao s obzirom da je neizostavni šraf u pogonu Stefana Piolija u Milanu. Zato se kao opcija B pominje ime i prezime Nikole Maksimovića.

Istina, treba uvek biti jako obazriv kada stižu vesti sa Bosfora, jer su tako pre godinu i po dana u Istanbul dolazili Aleksandar Kolarov i Ljubomir Fejsa, pa se nijedan od ta dva posla nije završio prelaskom srpskih fudbalera u Tursku. Turski Fanatik sada tvrdi da je Maksimović opcija za trenera Erola Buluta s obzirom da je ove sezone potpuno skrajnut kod Đenara Gatuza. Posle nekih herojskih partija u dresu Napolija, kada je označen za jednog od glavnih faktora osvajanja nacionalnog Kupa, Maksimović se potpuno izgubio u Gatuzovim planovima. Od toga da je letos konačno trebalo da dobije novi ugovor, došlo se do toga da je skupio nešto preko 700 minuta u svim takmičenjima i da više nije prvi partner za Kalidua Kulibalija.

Maksimović ulazi u završnih šest meseci ugovora sa Napolijem, pa Fenerbahče teoretski ne bi trebalo da plati visoko obeštećenje, a srpski reprezentativac može već od 1. januara da razgovara direktno s drugim klubovima oko angažmana na leto. Fanatik takođe navodi da će Fenerovi ljudi uspostaviti kontakt s Maksimovićevim zastupnikom Falijem Ramadanijem u narednih nekoliko dana...

