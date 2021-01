Duel protiv poslednjeplasiranog Šefilda za Mančester Junajted je trebalo da predstavlja rutinsku stepenicu na putu do premijerligaškog vrha. Ipak, tim koji je do gostovanja na Old Trafordu osvojio samo pet bodova uspeo je da Crvenim đavolima odnese ceo plen (2:1) i tako još jednom pokrene rolerkoster na crvenoj strani Mančestera.

Poraz od kluba koji beleži najlošiju sezonu u istoriji Premijer lige izazvao je brojne kritike na račun igre izabranika Olea Gunara Soljskera, a izdanje nekadašnjeg kluba prokomentarisao je i Rio Ferdinand istakavši da je Junajted izgledao "bezopasno i bez života".

"Junajted od prvog minuta nije imao odsečnost i sigurnost na koju smo navikli. Sa druge strane, Šefild Junajted zaslužuje pohvale, Kris Vajlder je postavio odličnu taktiku i domaćin se nije ništa pitao. Bruno Fernandes, na kojeg su se toliko oslanjali prethodnih nedelja i meseci, nije uspeo da pokrene tim i igru, Pol Pogba takođe", izjavio je bivši defanzivac Mančester Junajteda i reprezentacije Engleske.

Domaći teren još jednom se ispostavio više kao prepreka nego olakšica za Crvene đavole koji su šesti put kod kuće prosuli bodove (dva remija i četiri poraza).

"Ukoliko je neko na Old Trafordu počeo da se zanosi po pitanju položaja kluba u šampionatu ovo je bio pravi test. Junajted je u prethodnom periodu bio briljantan kad je reakcija u pitanju, ali je večeras to izostalo, urušilo se".

Ferdinand je u prvi plan istakao krajnosti koje je Soljskerov tim pokazao u samo tri dana.

"Prošle nedelje prikazali su izuzetnu igru protiv Liverpula i imali sjajan učinak, a onda je usledio pad protiv fenjeraša. Junajted nekad izgleda potpuno beživotno i slabo".

Činjenica da je Šefild uspeo dva puta da matira pretendenta za premijerligašku krunu ukazala je na brojne probleme, a bivši defanzivac prilikom analize igre nije štedeo kritike na račun Rašforda, Marsijala i Matića.

"Rašford i Marsijal su bili nevidljivi. Nisu uradili ništa. Takođe, izostala je reakcija u defanzivi. Marsijal je ranije trčao u odbranu, a sad rival razmeni nekoliko dodavanja dok se on još vraća nazad. Nedostaje mu intenzitet, isto je i sa Matićem. Trebalo bi da pokažu reakciju, da uđu u duel i uzmu loptu, a ne da drže ruke na leđima što ja mrzim. Marsijale, molim te trči za protivnikom, startuj na loptu. Gospodine Matiću, molim vas uđite u duel i utičite na igru... I ne radi se samo o njima, mogao bih da izdvojim još nekoliko pojedinaca poput De Hee", rekao je Ferdinand.

Junajted posle 20 premijerligaških kola ima 12 pobeda, uz po četiri remija i poraza, te sa utakmicom više i bodom zaostatka u odnosu na Siti zauzima drugo mesto. Naredni izazov izabranike Olea Gunara Soljskera očekuje već u subotu kad gostuju Arsenalu.

