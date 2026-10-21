Ferdinand se obrušio na Mančester: Kao da smo na lutriji dobili mesto u LŠ

„Bili smo bezubi u napadu. Bez trkačke moći u ekipi. Nesposobni da pritisnemo Komo. Bez ikakvog plana u posedu lopte“.

„ Komo Seska Fabregasa je učinio da izgledamo kao ekipa koja je na lutriji dobila mesto da učestvuje u Ligi šampiona. Na trenutke je delovalo kao da Komo ima 12 igrača na terenu“, počeo je Ferdinand .

Naravno, prokomentarisao je Ferdinand i igru pobedničkog sastava.

„Velike zasluge se moraju pripasti Sesku i zbog načina na koji je izgradio ovaj tim, a onda vidite i način na koji je usadio svoje ideje u ovu ekipu. Svako zna svoj posao i maksimalno su fokusirani i u posedu lopte i bez nje. Dodaju loptu saigračima koji su pod pritiskom - sjajan primer međusobnog poverenja“.

Pa, onda opet malo o Junajtedu:

„Ali, to nije izgovor za nas. Bili smo loši večeras i trenutno izgledamo kao ekipa sa nula samopouzdanja - mora mnogo toga da se uradi da bi se ovo preokrenulo.... A, nisam ni počeo o povredama! Razlika u budžetima se definitivno nije odrazila na razliku između dve ekipe na terenu“.

I još nešto...

„Niko Paz - sjajan fudbaler, usput rečeno“, poručio je Rio Ferdinand.