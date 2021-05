Nepune dve sedmice pre okršaja Čelsija i Mančester Sitija u borbi za "ušati" pehar u Portu, finale Lige šampiona se igra u konkurenciji dama. A tamo, opet Čelsi, koji se večeras sastaje sa Barselonom na Gamla Ulevi stadionu u Geteborgu. Obe ekipe su u lovu na svoju prvu titulu u ženskoj kontinentalnoj eliti, s tim da je londonska ekipa debitant u ovoj fazi takmičenja, dok je Barsa bila finalista 2019. kada je izgubila od Liona sa 4:1.

Čelsi je postao druga engleska ženska ekipa koja je stigla do finala Lige šampiona pošto je Arsenal 2007. osvojio ovaj turnir, a put Plavih do ovosezonskog finala bio je pun golova. U osmini finala sastav Eme Hejz, koja je od 2012. na kormilu ekipe, izborila je visoku ukupnu pobedu od 8:0 nad Benfikom, što je praćeno ukupnom pobedom od 3:1 protiv prošlosezonskog četvrtfinaliste Atletiko Madrida.

Pošto su stigle do polufinalne faze Lige šampiona 2018. i 2019. godine, Čelsijeve dame su bile odlučne da ove sezone odu barem korak dalje. To im je i pošlo zarukom posle eliminacije Volfzburga i Bajerna. Izbacivanje Vučica u četvrtfinalu ukupnim skorom 5:1 posebno je značio Hejzovoj, jer je bila svedok kako je nemački tim tri godine zaredom od 2016. do 2018. godine izbacivao Čelsi iz Lige šampiona.

U prvom meču polufinala protiv minhenskog Bajerna, londonska ekipa je završila posao na svom Kingsmedou posle poraza od 2:1 u Nemačkoj. U revanšu nedelju dana kasnije Čelsi je slavio sa 4:1. Dodajmo i da su Plave već odbranile titulu u Engleskoj, jer su prošle nedelje slavile nad Redingom 5:0.

Barselona se takođe plasirala u četvrtfinale posle dve velike pobede, prva je bila od zbirno 8:2 protiv PSV Ajndhovena, posle čega je usledio ukupni trijumf od 9:0 protiv Fortune Hjering u osmini finala. Od tada su pred Barsu pali daleko teži rivali. U četvrtfinalu je katalonski sastav eliminisao Mančester Siti, a onda i PSŽ, koji je u četvrtfinalu izbacio petostrukog pobednika Lige šampiona Lion. U Francuskoj se prva utakmica završila nerešenim rezultatom 1:1, dok je u revanšu ekipa Luisa Kortesa iskoristila prednost domaćeg terena, i pogocima Like Martens izborila plasman u finale.

Melani Lojpolc (©Reuters)

Barsa želi da postane prva španska ekipa koja je osvojila žensku Ligu šampiona, a koliko je superiorna i u kakvoj je formi najbolje ilustruje podatak da je već osvojila titulu u Španiji, iako ima čak četiri meča manje od ostalih protivkandidata. Ujedno, Kortesova ekipa trenutno se nalazi na 14 bodova više od drugoplasiranog Real Madrida, kojem je ostalo još samo četiri meča u Primeri, dok Barsa ima za cilj da prođe kroz čitavu ligašku kampanju sa maksimalnim učinkom. Trenutno iz 26 utakmica ima isto toliko pobeda sa 128 datih i samo pet primljenih pogodaka.

Nedeljno finale biće prvi susret dve strane u ženskoj Ligi šampiona, a lična dostignuća će za neke igračice biti dodatni motiv. Frančeska Kirbi iz Čelsija deli prvo mesto na listi strelaca sa Dženifer Ermoso sa šest postignutih golova, dok Martens ima pogodak manje, pa će biti upriličena i bitka za Zlatnu kopačku.

LIGA ŠAMPIONA ZA DAME - FINALE (GETEBORG)

Nedelja

21.00: (3,30) Čelsi (3,70) Barselona (1,90)

