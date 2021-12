Firpo još jedan član "Anti-Kuman" kluba: Gledao me je u oči i lagao

Barsa izgleda kao ruina, ali to su samo posledice svega što se dešavalo minulih godina na Nou Kampu.

Koliko je samo igrača „protrčalo“ protiv tabor Barselone za poslednjih četiri-pet godina, a da nisu ostavili nikakvog traga... Jedan od njih je Žunior Firpo, levi bek koji je u leto 2019. stigao iz Betisa za sumu od 18.000.000 evra plus 12.000.000 kroz bonuse koji nisu stigli da se ispune.

Razlog je što je Firpo posle dve godine otišao u Lids, koji ga je kupio za 15.000.000 evra. Ali, fudbaler iz Santo Dominga i danas je ogorčen što nije dobio gotovo nikakvu šansu u Barsi od dana kada je u svlačionicu zakoračio Ronald Kuman.

„Došao sam u tom periodu do nivoa da sam izgubio ikakvu strast prema fudbalu, tada sam shvatio koliko je porodica važna svakom čoveku. Dešavale su se stvari sa Kumanom koje nisam razumeo, a nekoliko puta je pokazao nepoštovanje prema meni i mojim saigračima. Ne razumem to da dan posle utakmice, kada treniraju rezervisti, ti ceo trening provedeš u kancelariji!? Ako sam rezerva i želim da ti se pokažem, kako to onda da učinim“, pričao je Firpo za Kadenu SER.

Defanzivac iz Dominikanske republike dodaje da je najgore bilo kada je išao da sa Kumanom popriča oči u oči.

„Pitao sam ga da mi objasni šta se dešava, a on je počeo da me laže. Pričao mi je stvari koje nisu imale veze sa realnošću. Govorio mi je kako loše treniram, kako kontaminiram grupu... Možete da pitate bilo kojeg člana stručnog štaba za mene, da vidimo da li će vam reći išta od toga“.

Pogotovo drugi deo rečenice Firpu nije bio jasan.

„Kako neko ko je tek došao, jedan klinac, može da kontaminira grupu koja je pre toga sve na svetu osvojila i tu je ceo svoj život!? Moje mišljenje sigurno neće uticati na njih da promene način treniranja ili bilo čega drugog“.

Letos je Firpo prešao u Lids i objasnio je kakva je, između ostalog, razlika između Marsela Bjelse i trenera koje je imao u Barseloni.

„Kod Valverdea, Setjena i Kumana nismo gledali video snimke rivala. Možda tek ponekad pojedini segment. Dok kod Bjelse gledamo mnogo snimaka, upoznajemo protivnika. Idem iz jednog ekstrema u drugi. Mora da postoji neko srednje rešenje“, rekao je Firpo.