Frankfurt je na nogama, a Bajern na mukama. Emotivno i fizički iscrpljeni, kao i povredama desetkovani šampion svega dostupnog, suočava se danas sa Ajntrahtom u jednom od derbija 22. kola Bundeslige (15.30). Ovaj meč predstavlja sudar dve ekipe koje su u fantastičnoj formi, s obzirom na to da su Orlovi i Bavarci uzeli 16 bodova iz poslednjih šest utakmica, a ujedno mogu da se pohvale da su dva najbolja ofanzivna sastava lige.

Tek krunisani planetarni šampion vratio se iz pustinjskih uslova na bundesligaške terene gde su ga sačekali sneg, led i do zuba naoružana Arminija, gladna dobrog rezultata i željna da Bajernu skine skalp. I umalo je došla do celog plena. Zaribala je mašinerija Hansija Flika u kijametu na Alijanc areni. A, to su umeli da iskoriste prvi pratioci – Lajpcig i Ajntraht iz Frankfurta.

Bavarci opijeni uspehom nisu se otreznili na vreme, jedno proklizavanje su sebi dopustili. Bodovna prednost im to dopušta, ali bi gubitak budova u duelu sa raspoloženim momcima Adija Hitera mogao da vrati trku za titulu prvaka u okvire neizvesnosti. Minhenski Bajern stiže na noge raspucanom Ajntrahtu, koji poslednjih meseci "čisti sve redom".

Zaista, ekipa iz Frankfurta je u proteklih nekoliko meseci u vrhunskoj formi. Sa četiri uzastopne pobede stigla je do pozicija koje vode u Ligu šampiona, a sam plasman u eminentno kontinentalno nadmetanje bi bio podvig i ujedno premijerno učešće. Poslednji je stradao Keln, lako i bez trzavica. Sastav Adija Hitera slavio je sa 2:0 prošlog vikenda, iako je po svemu prikazanom trebalo da postigne više golova.

Ponovo se istakao Andre Silva pogotkom, a Filip Kostić je još jednom bio inspirisan, redovno pronalazeći saigrače, kao zaštitni znak sa levog boka, i opet je upisao asistenciju pošto je uposlio Evana N'Diku.



Luka Jović se vratio na mesto uspeha i razbudio pomalo usnulog Kostića, koji igra u transu otkako deli teren sa zemljakom, a povratak golgetera iz Reala i jačanje konkurencije u napadu trgli su i Andrea Silvu, koji deluje mnogo bolje otkako je dobio paklenu konkurenciju u navali.

Kiks Bajerna u protekloj rundi omogućio je najbližim pratioca da mu se primaknu, pa je tako RB Lajpcig prišao na pet koraka. To znači da nemaju u taboru minhenskog giganta mnogo prostora za opuštanje, a ono im je, u smislu odmora, u ovoj fazi sezone, preko potrebno. Jer, ionako pretrpan raspored u proteklom periodu je opteretio put u Katar na Svetsko klupsko prvenstvo, odakle se Flikov tim vratio sa trofejem. Da njega nije bilo, igrači Bajerna bi gotovo sigurno imali više odmora.

Duel Ajntrahta i Bajerna ne samo da će biti sudar dva najbolja napada Bundeslige već i dvojice ubojitih strelaca – Roberta Levandovskog i Andrea Silve. Poljak je sa 25 golova prvi strelac takmičenja i krupnim koracima grabi ka novoj kruni najboljeg golgetera, a sa tim se ne miri olako Portugalac iz redova Orlova. Prvi izbor Adija Hitera u napadu je 18 puta tresao mrežu ove sezone.

Frankfurt će biti lišen usluga Đibrila Sova koji je suspendovan, a Erik Durm ima problema sa povredom. Stidljivo se pominje da Andre Silva ima bol u leđima i da je pod znakom pitanja, ali je malo verovatno da neće nastupiti.

Bajern, međutim, ima znatno više problema sa selekcijom, pošto je Daglas Kosta isključen do kraja sezone sa slomljenim zglobom, a Serž Gnabri verovatno neće nastupiti mesec dana zbog povrede tetive. Tomas Miler ostaje van stroja zbog pozitivnog testa na korona virus, a u konkurenciji nisu još Havi Martinez, Leon Gorecka, Korentan Toliso, Alekander Nibel i Tangi Kuasi.

Na prethodnih sedam utakmica na različitim frontovima Bavarci su protiv Orlova čak četiri puta postizali tačno pet golova. Nije ni Frankfurt ostao dužan minhenskom klubu. Poslednji put kada su se sastali u gradu na Majni u Bundesligi, Ajntraht je ispratio Bavarce kući sa pet golova u mreži (5:1).

BUNDESLIGA - 22. KOLO

Petak

Bilefeld - Volfzburg 0:3 (0:1)

/Stefen 29, 47, Arnold 55/

Subota

15.30: (3,90) Ajntraht (3,80) Bajern (1,87)

15.30: (2,70) Frajburg (3,10) Union Berlin (2,75)

15.30: (3,20) Keln (3,40) Štutgart (2,25)

15.30: (1,80) Menhengladbah (3,60) Majnc (4,60)

18.30: (8,00) Šalke (5,30) Dortmund (1,35)

Nedelja

13.30: (4,90) Augzburg (3,60) Leverkuzen (1,75)

15.30: (4,70) Herta (3,60) RB Lajpcig (1,78)

18.00: (2,30) Hofenhajm (3,35) Verder (3,10)

*** kvote su podložne promenama