Šokantna eliminacija Francuske već u osmini finala Evropskog prvenstva izazvala je pravu buru nezadovoljstva u zemlji. Aktuelnom svetskom šampionu su se na glavu obrušili svi, od domaćih medija i javnosti, do najuticajnije štampe širom Starog kontinenta!

Francuska reprezentacija proživljava verovatno najgori period još od ispadanja u grupnim fazama kontinentalnog takmičenja 2008. i Mundijala dve godine kasnije, a iako je lista krivaca u očima nacije poduža, prvi u koga se upire prstom je Didije Dešan.

Pljušte kritike na račun uskoro bivšeg selektora Francuske.

“Zbrisani“, stoji na naslovnoj strani Ekipa koji iznosi ozbiljne zamerke na Dešanov račun. Do juče omiljenom selektoru spočitava se to što nijednog trenutka nije imao jasnu viziju sistema pošto je taktiku menjao od utakmice do utakmice.

“Protiv Švajcarske menjao je taktiku tri puta za 45 minuta što jasno pokazuje da je od samog početka bio izgubljen, u najboljem slučaju da je pogrešio“, stoji u konstataciji autorskog teksta.

Francuska je utakmicu počela u sistemu 3-4-1-2, što je kod skeptika još pre početka meča probudilo zebnju s obzirom da nije u pitanju tradicionalni šablon. Iako je u ovoj formaciji Francuska zapravo igrala jednom prošle jeseni, Ekip tvrdi da je Dešan na ideju da počne susret osmine finala u ovoj formaciji samo 48 sati pre prvog sudijskog zvižduka, te da se na treninzima nije ozbiljnije radilo na uigravanju.

“Zbog toga se u vazduhu poslednjih dana osećao miris improvizacije koji je potvrđen na terenu sinoć. Trener je koristio svoj sistem bez mnogo ambicija, bez prethodnih razgovora sa svojim igračima. Da li je to uradio s dobrim razlogom? Da li je to bio njegov način da zadovolji ego napadača, Mbapea, Benzeme i Grizmana, da ih stavi da igraju na svojim omiljenim pozicijama? Istorija će pamtiti da je Francuska eliminisana, uz strašan nedostatak na levom beku zbog povreda Lukasa Ernandeza i Luke Dinja“, piše u Ekipu.

Ocene iz izveštaja utakmice (©L'Equipe)

Najuticajniji sportski list u zemlji rafalnom paljbom udario je i po igračima! U izveštaju utakmice podeljene su ocene koje više dolikuju sistemu od 1 do 5, a ne od 1 do 10. Tako je štoperski trio ispred Uga Lorisa dobio najniže ocene i najjače kritike. Klemon Lengle i Presnel Kimpembe su ocenjeni dvojkama, dok je Rafael Varan “počašćen“ ocenom 3!

“Lengle je igrao potpuno nespretno. Bio je glavni krivac za prvi gol Švajcarske. Pošto je uspeo na trenutak da zaustavi Seferovića, u najvažnijem trenutku nije uspeo ni da skoči jer ga je švajcarski napadač dominantno nadskočio kako bi rutinski sproveo loptu u mrežu. Fijasko od utakmice završio je na poluvremenu kada ga je Dešan zamenio Komanom. Kimpembea je Embolova snaga usmrtila. Bio je preplašen, izuzetno se mučio da uopšte nadigra bilo koga od svojih direktnih protivnika. Previše mek u markiranju i loš u intervencijama. Dešanova reorganizacija tima nije mu previše pomogla. Bio je odsutan kod drugog gola Švajcaraca, dok ga je Gavranović nadigrao za izjednačenje. Krivac za sve što se dešavalo u odbrani. Bez ikakve odgovornosti u ovako bitnom meču“, stoji u komentaru utakmice i dodaje se:

“Za Varana je ceo meč bio komplikovan. Za razliku od saigrača, bar se trudio da unese nekakav mir u momentima panike, gluposti i nedostatka koncentracije kod preostale dvojice štopera. Opomenut je za faul nad Cuberom koji ga je često stavljao na velike muke. Preširoko je stajao kod drugog pogotka Seferovića, ali je uspeo da zaustavi Mbabua u 97. i Gavranovića u 115. minutu. Mučio se da sastavi ekipu, pogotovo odbranu koja je sve izgubila“.

Igre Benžamana Pavara takođe je ocenjena dvojkom. Piše se da je po njegovoj strani duvala ozbiljna promaja, da je ostavljao suviše prostora Cuberu koji je Varana i njega provlačio kroz rende. Stiče se utisak da je Kilijan Mbape još i čašćen sa ocenom 4, pošto je odigrao verovatno najlošiju utakmicu dosadašnje karijere.

“Odigrao je frustrirajući meč iako je imao svoje šanse u 56. i 110. minutu. Mučio se da nadigra svoje čuvare u igri jedan na jedan, a turnir je završio bez postignutog gola. Njegov uticaj na igru može da se posmatra i iz drugog ugla pošto je bio uključen kod dva gola, pogotovo kod one briljantne 'štikle' u 59. minutu. Promašivao je sve, što je samo dodatno pokvarilo utisak o njegovoj igri. Mnogo više se očekivalo“, ovim rečima analiziran je Mbape.

Rabio, Pogba, Kante i Grizman su jedva došlo na polovinu lestvice i dobili petice, što u ovom slučaju nikako nije dobro pošto je maksimalna ocena 10! Njoj su najbliži bili Loris sa sedmicom i Karim Benzema s osmicom. Kapiten Trikolora nekoliko puta je sačuvao kožu saigračima, dok je “devetka“ Reala sa dva pogotka okrenuo rezultat, ali ga je kasnije odmenio Olivije Žiru. Ostatak priče znate...

Presnel Kimpembe (©Reuters)

Nekadašnji reprezentativni desni bek Vili Sanjol, danas trener nije mogao da shvati taktičku postavu kolege Dešana. Zbog toga je u autorskom tekstu za Ekip rekao da je Francuska igrala pogrešno u svim aspektima.

“Igrali smo četvrtu takmičarsku utakmicu, šestu uključujući pripreme i u tih šest prilika videli smo četiri različite taktičke postavke. Osetili smo da su igrači potpuno izgubljeni. Kada smo imali loptu, naši napadači nisu doneli adekvatnu širinu, a kako smo igrali sa petoricom pozadi, nedostajalo nam je više mišića u napadu“, ističe Sanjol i nastavlja:

“Shvatili su to Dešan i njegovi asistenti brzo. Pre njih čini mi se ceo stadion, cela Francuska, svi koji su meč gledali na televiziji. U prvom periodu smo izgubili svaku referentnu vrednost. Posle pauze videli smo sisteme 4-2-3-1, pa 4-4-2, bilo je malo više solucija napred. Bilo je određenih kombinacija među igračima. Ali, ako ćemo da budemo iskreni, reći ćemo da smo zaista dobro igrali samo 20 minuta. Na rezultatu 3:1, počeli smo da pravimo velike greške i gubili lopte. Nismo uradili sve što je trebalo da u miru završimo utakmicu. Igrači kao da su razmišljali: 'Ulala, prošli smo mnogo toga posle katastrofe u prvom delu', pa su spustili gas“.

Sanjol je stao u odbranu Kilijana Mbapea podsećanjem da su promašaje sa penala imali i asovi poput Mišela Platinija i Davida Trezegea. Ali, napadača Pari Sen Žermena okarakterisao je kao “simbol francuske nesreće“.

Nešto oštriji u svojim kritikama bio je još jedan nekadašnji reprezentativac Trikolora Džerom Roten. Pre svega na račun Didijea Dešana za koga tvrdi da zbog pristupa celom turniru mora da najozbiljnije razmisli o ostavci.

“Osetio sam odmah da u timu postoji nešto, kao da je slomljen. Da li će Dešan imati snage da se 'ponovo izmisli', da li će imati snage da se kaže da ne prihvata ovaj neuspeh, da li može da se oporavi od ovoga“, pita se Roten u razgovoru za Radio Monte Karlo.

Kilijan Mbape (©AFP)

On je poručio i da je sada pravo vreme za promenu posle Dešanovih gotovo deset godina na klupi Francuske.

“Užasno razočaranje“, otvara analizu Parizijen koji se obrušio na Mbapea zbog promašenog jedanaesterca i generalno loše igre protiv Švajcarske. Označen je kao sinonim neuspeha Francuske na Euru.

Mond je Mbapeovo izdanje nazvao “prokletstvom iz Bukurešta“, dok je u pitanje doveo sve izbore selektora Dešana uz konstataciju: “Četiri utakmice – četiri različite taktike, selektor je turnir odradio užasno. Dezorijentisano protiv Švajcarske, s petoricom pozadi, uticaj najboljih bio je nepostojeći“.

Sofoot je Dešana pitao “da li zna da u rotaciji ima 26 igrača“?

“Igrači koji su ostali na klupi Plavih mogli su da donesu promenu i boljitak koji je ekipi toliko nedostajao. Markus Tiram je za devet minuta na terenu uradio više nego praktično cela startna postava zajedno. Dešanova krivica za ovo je ogromna, jer je uradio sve pogrešno, od A do Š. Izgubljen je balans u timu“.

Jedini igrači koji su zaslužili pohvale su Karim Benzema i Pol Pogba čije su role okarakterisane kao “blistave“.

“Melem za rane“, piše Ekip, “Dijamanti“, tvrdi Figaro, “Genijalci“, smatra Sofoot.

Sve ovo dovodi do konstatacije RMC da je Zinedin Zidan ”100 odsto spreman da zameni Dešana”.

”Napustio je Real Madrid, samo čeka poziv Saveza. Njegov stručni štab je već spreman, samo da ga pozovu i potpišu”, tvrdi analitičar RMC Fred Ermel.

