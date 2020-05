Fußball ist zurück - da se kladimo i uživamo: Sve što treba da znate o nastavku Bundeslige

Fußball ist zurück! Konačno. Posle 66 dana neplanirane pauze usled pandemije korovirusa - vraća nam se Bundesliga! Kraj odsviran u ozbiljnim ligama poput Belgije, Holandije i Francuske, te sporadično pojavljivanje ponekog zaraženog fudbalera, pretili su da bi i Nemci mogli da krenu istim putem. Ali Angela Merkel prijatno je iznenadila sve zaljubljenike u fudbal i dala dozvolu da sport kao jedna od najvažnijih grana nemačkog društva može da se vraća u normalu u drugoj polovini maja. Nemački fudbalski oci nisu časa časili i doneli su odluku da se lopta zakotrlja već prvog dana druge polovine maja - a to, jelte, pada ovog vikenda.

Zdravstveni protokol i prvi preduslov za nastavak nalagao je da svi igrači iz prva dva ranga takmičenja dva puta budu testirani na COVID-19. U prvoj seriji od 1.700 igrača desetorica su bili pozitivni; u drugoj samo dvojica od 1.695 testiranih.

Bio je to dobar znak da se pripreme nastave...

Nemci su ligu prekinuli posle 25 odigranih kola, što će reći da je do kraja preostalo još devet rundi koje planiraju da odrade zaključno sa 27. junom.

Da nas čeka mesec i po dana velikih uzbuđenja - čeka nas. Nema sumnje. I nije zato što smo se uželeli fudbala - dobro, možda malo ima i do toga - nego što Bundesliga posle deset godina napokon - makar i prividno, uzimajući u obzir stanje na tabeli - nudi više od dva konkurenta za titulu. Bajern i kao lidera i kao daleko najsnažniji tim držimo za apsolutnog favorita. Ali ne možemo u potpunosti otpisati Dortmund i RB Lajpcig koji su ove sezone, pre svega u Ligi šampiona (i duelima sa Pari Sen Žermenom, Barselonom, Totenhemom...) pokazali ozbiljan kvalitet i mogućnost da se uspešno suprotstave najboljim ekipama Evrope. Na kraju krajeva ta tri tima sabijena su u pet bodova.

Takvu situaciju u Bundesligi poslednji put imali smo u sezoni 2009/2010.

Uzbuđenja neće manjkati ni u borbi za Ligu šampiona, odnosno generalno za Evropu. Niko osim Bavaraca nije siguran u eliti dogodine. Nisu ni oni teoretski, ali... Drugoplasirani Dortmund i petoplasirani Bajer Leverkuzen, recimo, dele samo četiri boda.

DAN D ZA 10 DANA

Osmu titulu u nizu i 30. u istoriji kluba Bajern je ozbiljno stavio na kocku u prvom delu sezonu. Dok je na klupi još sedeo Niko Kovač, Bavarci su u jednom momentu (14. kolo) bili sedmi na tabeli sa sedam bodova zaostatka u odnosu na tadašnjeg lidera Borusiju iz Menhengladbaha. A onda je došao Hansi Flik i sve je leglo na svoje. Deset pobeda u 11 utakmica i povratak na mesto koje im po svim parametrima pripada.

Kada Bajern ima prednost na tabeli, ma kolika ona bila, težina rasporeda uglavnom gubi na značaju. Ali nije zgoreg da malo “prečešljamo”...





Nije teško zaključiti da RB Lajpcig ima najviše već “upisanih” bodova. Samo jedan derbi (sa Dortmundom u pretposlednjoj rundi) i utakmica više na domaćem terenu u odnosu na lidera. Mada je pitanje koliki će značaj domaćinstvo imati kad se igra pred praznim tribinama.

Ključ ove sezone i šampionske trke drži Der Klasiker. Na programu je u 28. kolu (utorak, 26. maj, 18.30). Ukoliko Borusija na Vestfalenu baci na pleća Bavarce, kao što je to uradila u Superkupu na startu sezone, a pre toga dobije derbi Rura i uspešno pregrmi gostovanje u Volfzburgu - imaćemo pravu dramu. U svakom drugom slučaju Flik i njegovo društvance moći će lagano da hlade šampanjac.

U Dortmundu se nadaju da će Marko Rojs biti fit do derbija i da će moći da pomogne. Emre Džan i Aksel Vicel preskaču Šalke, međutim za Bajern će biti spremni.

Hansi Flik učinio je ono što njegovi prethodnici nisu mogli i umeli - vratio je Tomasa Milera u top formu i ovaj ponovo ima strašan uticaj na ekipu. Učinak od 10 golova i 19 asistencija do prekida takmičenja najbolje govori o tome. Sa pravim Milerom, oporavljenim Levandovskim i Komanom, sve boljim Gnabrijem, ponovo glavnokomandujućim na sredini Tijagom - tim iz Minhena opet ima onaj šampionski šmek. Pokazao je silu i u Ligi šampiona, pokazaće je i u nastavku prvenstva, pa je verovatnije da vrhunac uzbuđenja u finišu Bundeslige bude bitka za Ligu šampiona, a ne ona za titulu. Svaka čast svima, ali Bajern je Bajern.

ČETIRI TIMA ZA TRI MESTA U LIGI ŠAMPIONA

Mada mu neće biti lako ni u Leverkuzenu, ni u Volfzburgu, verovatno ni kod kuće sa Menhengladbahom, Bajern ćemo ipak sa strane. Kao garantovanog učesnika Lige šampiona naredne sezone. Za preostala tri mesta boriće se četiri ekipe: Dortmund (51), Lajpcig (50), Menhengladbah (49) i Leverkuzen (47).

Imajući u vidu raspored, utakmice protiv Frajburga, Majnca, Kelna, Herte, Paderborna, Dizeldorfa, Augzburga... Sve osim sigurnog plasman u TOP 4 bilo bi veoma neprijatno iznenađenje za navijače RB Lajpciga. Pogotovo ako su zadržali formu uoči prekida lige, kada su lagano izbacili Totenhem iz LŠ. Naglesman bukvalno nije imao igrača da je slabo igrao. Verner i Nkunku u životnoj formi, preporođeni Patrik Šik i Anhelinjo, nikad zreliji Zabicer, pouzdani Halstenberg i Upamekano, uvek odličan džoker Emil Forsberg.

I Dortmund je teško videti van TOP 4. Milioneri su čak bliži tituli nego petom mestu. Lusijan Favr odlično je uklopio Erlinga Halanda sa Džejdonom Sančom. Njih dvojica zaista izvanredno sarađuju. Kad im se pridruži i Marko Rojs biće to brutalan triling u navali. S ozbiljnom podrškom Julijana Branta iz pozadine Borusija će imati potencijal da matira bilo koju odbranu na svetu.

Torgan Azar se još traži. Kada bi i Belgijanac u finišu dosegao onaj nivo igara iz Gladbaha bilo bi - spasavaj se ko može.





Rak rana Borusije ostaje zadnja linija. O tome je već sve ispričano. Dogodine biće to druga priča, kada se Humels uštima sa Zagaduaom i Akanđijem. Ovog proleća Burki će imati dosta posla...

Uzimajući u obzir sve navedeno najrealnije deluje da za Ligu šampiona izvisi Menhengladbah ili Leverkuzen. Trenutno četvrti i peti tim Bundeslige. Gladbah sa Markom Rozeom na čelu igra vrlo dobro ove sezone i ima dva boda više od Levera. Kao i utakmicu kod kuće sa najvećim rivalom za četvrto mesto. Ali ako ćemo po dosadašnjem toku sezone igre bez navijača trebalo bi da budu najveći udarac upravo za dve Borusije. U pitanju su najbolji domaćini. Mogao bi Bajer i u tome da traži svoju šansu...

Peter Boš ima veći izbor kvalitetnih igrača. U drugom delu sezone uspeo je da vrati u formu svoj najveći dragulj - Kaija Haverca, a raspucali su se i Paulinjo, Dijabi, Belarabi... Dolazak Tapsobe stabilizovao je odbranu. Na sedam poslednjih mečeva pre nego što je fudbal stao Verkself nije primio više od jednog gola po utakmici.

Menš u nastavak šampionata ulazi bez važnog igrača, povredio se Denis Zakarija, međutim u navali će konačno zaigrati triling Plea - Embolo - Tiram. Sva trojica zdravi, spremni i krvožedni.

LIGA EVROPE

Jedno mesto praktično je rezervisano. Tim koji izvisi iz borbe za Ligu šampiona izvesno je, biće peti. Jer prva ekipa ispod Levera, a to je trenutno Šalke, zaostaje čak 10 bodova. Pored čete Sandra Vagnera najveći kandidati za to drugo sigurno mesto u LE jesu Volfzburg, Frajburg i Hofenhajm. Možda čak i preporođeni Keln koji je od borbe za opstanak sa novi trenerom Markusom Gizdolom dospeo do borbe za izlazak u Evropu.

Šalkeu je krenulo nizbrdo pošto se ponajbolji igrač Amin Arit nije probudio iz zimskog sna. Poslednji gol postigao je još u novembru. Rudari su u to vreme bili treći i imali samo tri boda manje od lidera. Od kreativnog Marokanca, dakle, mnogo zavisi sudbina tima iz Gelzenkirhena. Suat Serdar uspeo je donekle da nadomesti njegov golgeterski post, međutim „tanko“ je to. Pogotovo što Šalke nema klasnog centarfora. Svi napadači zajedno dali su svega osam golova?!





Volfzburg će i dalje zavisiti od golova Vuta Veghorsta koji prvo kolo preskače zbog suspenzije; Frajburg je specifičan tim s čudakom Štrajhom na klupi, čiju najveću snagu čine doskorašnji mladi reprezentativac Nemačke Luka Valdšmit, veteran Nils Petersen i Italijan Vinćenco Grifo; Hofenhajmu će još neko vreme biti potrebno da sa Naglesmanovih principa funkcionisanja pređe na Šrederove i zato mu ne dajemo velike šanse u borbi za Evropu. Ako je maksimalno iskoristio ovu pauzu da se uigra s timom Munas Dabur mogao bi da bude adut iz rukava u finišu sezone...

BORBA ZA OPSTANAK

Paderborn sa simpatičnim Štefanom Baumgartom na klupi prežaljen je istog momenta kada je završen letnji prelazni rok. Solidan drugoligaški sastav na pojačanja je izdvojio svega 100.000 evra. Takav nije mogao mnogo čemu da se nada u eliti. Ali nije se ni obrukao. Poslednja Paderbornova šansa biće prvo kolo nastavka i gostovanje u Dizeldorfu.

Paklen posao čeka Verder iz Bremena. Florijan Kofelt preživeo je seriju od pet poraza, odnosno šest kola u nizu bez pobede i pad na pretposlednju poziciju, tako da je na njemu da vadio kestenje koje se sam bacio u vatru. Momci sa Vezera imaju mnogo bolji tim nego što tabela govori. Milot Rašica je pokretačka snaga, traže ga mnogi klubovi širom Evrope. Od napadača tu su još Osako, Zelke, oporavljeni Filkrug... U vezi renomirani Klasen, Bitenkur, Egeštajn... Pojačanja u zadnjoj liniji Fogt i Toprak morali da budu nogo bolji nego zimus da bi Verder „isplivao“.

Fortuna mora da dobije Paderborn na povratničkoj premijeri kako bi krenula iz opasne zone. Erik Tomi i Valon Beriša biće glavne uzdanice Uvea Reslera. Rouven Henings kao prvi strelac takođe. Skupoceni Poljak David Kovnacki još se nije oporavio od povrede kolena...





Majnc je ceo prvi deo sezone igrao bez svog najboljeg i najvrednijeg igrača Žan Filipa Matete. Otuda i ovako loša pozicija. Mladi Francuz trebalo bi da se vrati i uz pomoć u dosadašnjem toku sezone raspoloženih Betijusa i Kvajsona povede četu Ahima Bajerlorcera ka mirnoj luci.

Augzburg će borbu za opstanak nastaviti bez novog trenera Hajka Herliha, koji je prekršio karantin i neće moći da bude na klupi protiv Volfzburga. Islanđanin Alfred Finbogason oporavio se od povrede i u paru sa Florijan Niderlehnerom biće opasan po protivničke odbrane. A tu je i standardno dobra levica Filipa Maksa...

Na kraju, šta reći o Herti i Ajntrahtu? Ne spadaju u najugroženije, ali toliko su nepredvidivi da nikoga ne bi trebalo da iznenadi ukoliko skliznu u opasnu zonu. Stara dama nemačkog fudbala kreće sa novim trenerom - Brunom Labadijom. Adi Hiter i dalje je za kormilom u Frankfurtu, no ako ako izgubi od Gladbaha na startu, pa onda i u Minhenu - verovatno neće preživeti.

NAJAVLJENI SASTAVI





BUNDESLIGA - 26. KOLO:

Subota, 16. maj

15.30: (2,10) Fortuna Dizeldorf (3,45) Paderborn (3,50)

15.30: (1,55) Borusija Dortmund (4,20) Šalke (6,00)

15.30: (1,33) RB Lajpcig (5,40) Frajburg (8,50)

15.30: (2,05) Hofenhajm (3,45) Herta (3,60)

15.30: (3,20) Augzburg (3,35) Volfzburg (2,25)

18.30: (2,75) Ajntraht Frankfurt (3,40) Borusija Menhengladbah (2,50)

Nedelja, 17. maj

15.30: (1,90) Keln (3,60) Majnc (4,00)

18.00: (10,0) Union Berlin (6,50) Bajern Minhen (1,25)

Ponedeljak, 18. maj

20.30: (4,00) Verder Bremen (3,60) Bajer Leverkuzen (1,90)