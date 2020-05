Uživo pred početak Cvajte: Drezden u ozbiljnoj muci, biće problem ako se još neko inficira

Više od 170.000 inficiranih, ali nemački zdravstveni sistem jedan je od dobrih primera borbe sa virusom korona. Nešto manje od 8.000 umrlih na više od 80.000.000 stanovnika dozvolila su lokalnim vlastima da dozvole da se prvenstva nastave, pa će Bundesliga biti prva iz liga petice koja će se vratiti na teren. U njenoj senci ovog vikenda kreće i Cvajta, uz Čempionšip nesumnjivo najbolja druga liga na svetu. U ovim čudnim okolnostima još interesantnija nego inače, pa smo pozvali Darka Todorovića, desnog beka Salcburga koji ove sezone igra na pozajmici u Holštajn Kilu, da nam objasni kako izgledaju sigurno najneobičnije pripreme koje prolazi u karijeri.

Usred sezone. Uz velike mere predostožnosti.

“Nije svejedno ni nama ni ljudima u klubu, ali moramo da znamo da život ide dalje, ne samo u fudbalu. U Srbiji i mojoj BiH ima i ljudi koji su dobijali otkaze, to mi je najteže kad čujem, pogodi me, ti ljudi ne zaslužuju to. U Nemačkoj je drugačije, ne može tek tako da se dobije otkaz, lično sam naučio da cenim to što imam. Šta mi da se žalimo kad čuješ takve priče? Moramo da gledamo pozitivno, drugačije ne možemo da iznesemo ovu situaciju. Preživeli smo i teža vremena, proći će i ovo“, kaže 23-godišnji Todorović na početku intervjua za MOZZART Sport.

Zatekli smo ga u karantinu u hotelu. Svi igrači su morali tako da čekaju nastavak sezone. A kako to izgleda u praksi?

“Kontakt imamo samo s drugim igračima i to samo na terenu, ostale ljude maltene ne viđamo. Svako ima svoju sobu u hotelu, na ručku smo svi odvojeni za različite stolove. Nema švedski sto, nego ti konobar sve ostavi, ti ne smeš ništa da diraš. Prvo nije bilo kontakta ni na treningu, pre nekih desetak dana je krenulo i to. Kad ulaziš u teretanu obavezno rukavice, uvek pre toga dezinfekciono sredstvo, to se uvek radi“.

Iznuđene mere. Ali strah opet postoji. U Dinamu su već identifikovani inficirani među igračima i ceo tim je morao u dvonedeljni karantin kod kuće. Klub iz Drezdena zato neće igrati u prvom kolu nastavka sezone protiv Hanovera, a zatim ni sa Grojter Firtom za nedelju dana. Odlučeno je ipak da se ostale utakmice igraju.

“Veliki problem za te ekipe. Problem će da bude ako se jave zaraženi u još jednom ili dva kluba. Šta će onda biti? Iskreno da ti kažem, nemam odgovor na to pitanje. Veliko je pitanje. Mi smo imali jednog dečka bolesnog, tih par dana svi su se pribojavali, srećom, ispostavilo se da nije korona i nastavili smo da guramo“.

Takvi problemi će se odraziti i na samo takmičenje. Dinamo je poslednji na tabeli, ali čak i ako sve prođe kako treba imaće samo sedam dana priprema pred svoju prvu utakmicu. Posle dvonedeljnog mirovanja u kući. Opstanak deluje kao nemoguća misija.

“Ispada da im je stanje na tabeli najmanji problem. Mi, fudbaleri, dobro znamo koliko znači i kad sedam dana ne treniraš, dve nedelje je zaista previše. U velikom si problemu“.

Probleme imaju i drugi. U Nirnbergu su već otišli ligamenti kolena Pol Filipu Besongu, isto se desilo i Denisu Tomali iz Hajdenhajma... A trebalo bi odigrati devet kola za mesec i po dana.

“Ako ćemo skroz otvoreno i kod nas je bilo dosta povreda, mada ne tako ozbiljnih. Mene je primicač mučio, imao sam bolove tri do pet dana, ali sam hvala Bogu to sanirao. Teško je, jedina prednost je to što ćemo valjda imati pet izmena. Opet, i to će biti baš čudno, možeš da menjaš u svako liniji, ne znam kako će to da izgleda. Kod nas u klubu, doduše, ima dosta igrača sličnog kvaliteta, ta duga klupa bi mogla da pomogne. To bi recimo mogla da bude Hamburgova prednost, mada nisam ovde toliko dugo da komentarišem sve ostale ekipe“.

Drugima će više da fale – navijači.

“Štutgart po meni ima najbolju atmosferu, najlepši stadion, stvarno je vreo ambijent. Sankt Pauli isto. I nas gleda uvek 10.000 do 15.000 navijača. Speficično je za Nemce, to ih razlikuje od nas, da ovamo više starijih ljudi ima na tribinama, nisu samo mlađi, čak putuju i na gostovanja. Biće čudno, ali ne možemo to da promenimo“.

Spisak nelogičnosti tu se ne završava. Recimo, Todorović je u Kil i stigao zbog toga što je Janik Dem još na početku sezone polomio nogu. Trebalo je da propusti celu sezonu, ali kako se ona produžila on se oporavio i sad je spreman. Tu je i Fil Nojman.

“To je ono malo o dugoj klupi, a-ha-ha. Eto, imamo tri desna beka. Čudno je zaista. Za mene sada teška situacija, jer je Dem stvarno dobar igrač, pomogao je dosta klubu, dugo je ovde... Kažem, neke stvari ne možeš da menjaš, naše je da se prilagodimo, a svakako smo svi presrećni što nam konačno dolazi da prva utakmica“.

A kad smo kod utakmica, šta Todorović očekuje od nastavka sezone? Ili još pre toga, kako mu Cvajta izgleda u poređenju sa recimo austrijskom prvom ligom?

“Meni je dosta teže nego u Austriji. Moguće je da je to zato što sam bio u Salcburgu, dosta ofanzivno igraš tamo, retko ko može da ti napravi problem. U Cvajti sam na početku imao velike probleme. Jeste da se uvek igra otvoreno ovde, ali u Salcburgu mi se nije dešavalo da te neko toliko pritisne da igraš potpunu defanzivu. Svaka je ekipa tu negde, što se kaže u pet do 10 grama. Nikad ne znaš šta će da se desi. Isto ti je da li igraš kući ili na strani. Mi smo recimo dobili Štutgart u gostima, a gubili bodove kod kuće. Svašta može da se promeni za dva kola, mada su se na vrhu malo odvojili Arminija, Štutgart, Hamburg i Hajndehajm“.

Mnogo veća gužva pri dnu, Drezden, Karlsrue, Vehen Visbaden u zoni ispadanja, pa nešto ispred Bohum, Nirnberg, Sandhauzen, Oznabrik i Sankt Pauli. Drezden u posebnim problemima, već smo to pojasnili.

A kad pričamo o igračima na koje treba da obratimo pažnju? Čitali smo da je 194 centimatara visoki napadač Fabijan Klos, kapiten Arminije, prva zvezda lige. Ko još?

“Ako ćete mene da pitate, gledajte Dži-sung Li, moj saigrač, strašan igrač, ove sezone je već trebalo da ide u Bundesligu, klub ga zadržao na našu sreću. Desetka, može da igra po krilu, iza špica. Tehničar, brz, ima sjajnu levu nogu“, hvali Todorović saigrača koji je ove sezone postigao sedam golova i namestio još pet, samo u prvenstvu.

MOZZART ALL STAR ŠAMPION

Darko Todorović je dokolicu u doba samoizolacije trošio kao i većina njegovih vršnjaka – uz fudbalsku simulaciju Fifa 2020. S jednom razlikom u odnosu na neka pređašnja vremena. Todorović sada ima i dokaz da je majstor za džojstikom, pošto je bio osvajač humanitarnog MOZZART All Star turnira.

“A-ha-ha. Drago mi je mnogo, i zato što sam pobedio mnogo dobre igrače, od Luke Jovića, Ivana Šaponjića, Gojaka, Muse. Posebno mi je drago bilo što sam mogao da izaberem moj rodni grad Tuzlu da im se donira novac. Bilo je teško, ali i mnogo zabavno. Pohvale za celu ekipu, za momke sa Sportkluba, za MOZZART, za sve učesnike naravno“.

NEMAČKA 2 – 26. KOLO

Subota

13.00: (2,75) Bohum (3,05) Hajdenhajm (2,75)

13.00: (2,65) Ercgebirge Aue (3,20) Sandhauzen (2,75)

13.00: (2,75) Jan Regenzburg (3,35) Holštajn Kil (2,55)

13.00: (2,75) Karlsrue (3,05) Darmštat (2,75)

Nedelja

13.30: (1,70) Arminija Bilefeld (3,70) Osnabrik (5,20)

13.30: (3,90) Grojter Firt (3,50) Hamburger (1,95)

13.30: (2,55) Sankt Pauli (3,25) Nirnberg (2,80)

13.30: (5,20) Vehen (3,70) Štutgart (1,70)

Odloženo

Hanover – Dinamo Drezden

TABELA CVAJTE:

