Nije klasičan derbi, ali meč u Subotici bi trebalo da bude poslastica za fudbalske sladokusce. Sukobljavaju se dva tima koja forsiraju izuzetno otvoren stil igre (16.00). Čukarički se taman izbavio iz krize i s ubedljivih 4:0 protiv Mačve vratio samopouzdanje u svlačionicu, Spartak je posle fenomenalnog starta sezone upao u problem i posle samo jednog osvojenog boda u poslednja tri kola igra za iskupljenje.

Tradicija, doduše, opasno navlači na stranu gostiju, jer je Čuka vezala već šest pobeda na utakmicama sa Spartakom, mada ovaj tim Vladimira Gaćinovića igra značajno bolje od nekih ranijih generacija subotičkog tima. S tim da je pitanje koliko može da izdrži u ovom ritmu. Domaći su tokom aktuelne sezone zabeležili pet pobeda, uz remi i tri poraza, pa su sa 16 bodova na svom kontu trenutno sedmoplasirani. U prethodnom kolu Golubovi su kao gosti poraženi u Senti od TSC-a sa 0:3.

"Ova utakmica nam dolazi u vrlo delikatnom trenutku. Svesni smo šta smo uradili u poslednja tri kola, mnogo toga smo poništili od onoga dobrog iz prvih šest rundi. Ne možemo da tražimo krivce ni u kome osim u nama samima. Problem je u nama, proteklo vreme smo proveli analizirajući šta se to promenilo u odnosu na početak prvenstva. U goste nam dolazi ekipa sa kojom teško igramo i koja nam tradicionalno ne leži. Ubeđen sam da su igrači svesni situacije, da smo potrošili puno kredita i da nemamo izbora za bilo kakvo eksperimentisanje. Čukarički je ekipa sa sjajnim pojedincima, koja igra napadački, agresivan fudbal. To je za nas obaveza više da se potrudimo da obradujemo naše pristalice. Kadrovska situacija se malo promenila, vratio nam se Dunđerski, možda malo kasno, jer je tek preksinoć prvi put trenirao. Biće u kombinaciji Tekijaški i Srećković, koji nisu igrali prošlu utakmicu. Izvešćemo sastav koji može da se upusti u mušku igru sa protivnikom, jer samo tako možemo do pozitivnog rezultata", ocenio je Vladimir Gaćinović, trener Spartaka Ždrepčeve krvi.

S druge strane, Brđani su već godinama među najstabilnijima u ligi, mada se ove sezone muče na gostovanjima i imaju samo jednu pobedu iz četiri pokušaja. Četa Dušana Đorđevića tokom aktuelne sezone zabeležila je pet trijumfa, uz tri remija i jedan neuspeh, i sa 18 bodova je stacionirana na četvrtom mestu na tabeli. U prethodnoj rundi Brđani su kao domaćini ubedljivo porazili Mačvu, uprkos odsustvu značajnih aduta. Zanimljivo, u protokolu za prethodni duel na klupi za rezerve bilo je svega sedam od dozvoljenih 12 igrača.

"Plaćamo ceh velikom broju povređenih igrača. Praktično, u Nišu smo imali sedam-osam igrača van stroja, tamo nam se povredio i Eze krajem prvog poluvremena. Još ranije su odsutni bili Šarić, Endijae, Vidosavljević, Kovač, Docić, Stevanović, Puškarić... Takođe, omladinci su na dan našeg meča protiv Mačve imali duel protiv Brodarca, nismo ni njih smeli da previše 'isečemo'. Na klupi smo imali samo Lukića i Drezgića, iz tog razloga. Jednostavno, kad je postojala solucija da preuzmem ekipu, nisam mogao da kažem - sačekajte da se ovi igrači oporave. Nego, hajde da se nosim sa tim. Na sreću, igrači se vraćaju, neki drugi pokazuju svoje kvalitete", istakao je Dušan Đorđević, novi trener Brđana.

Sada već bivši šef struke Aleksandar Veselinović ostavio je dubok trag na Banovom brdu, a nasledio ga je Đorđević, koji mu je bio pomoćnik u Vojvodini i Čukaričkom.

"Svi smo negde fudbalski slični, ali i različiti. Tačnije, odnos je različit, tako da moj odnos sa ekipom ne može da bude isti kao nekog drugog trenera. Naravno da je bilo dobrih stvari, ne treba biti mnogo pametan da se to zaključi, ne treba to ni kriti, niti bih mogao da bilo šta drugo kažem. Naravno da ću imati neke svoje stvari, u vidu direktnije igre, zahteva da veći broj igrača bude opasan po gol, da napadaju prostor... Mi smo to i radili, ali kad napadački deo tima ima sve faze igre, kad su igrači kompletni, kad imaju i dribling i asistenciju i gol, moguće je da se napravi i korak više. Ali, podrazumevaju se i njihovi defanzivni zadaci...", otkrio je deo svoje fudbalske filozofije Dušan Đorđević.

Rivali su tokom prethodne sezone odigrali dva međusobna susreta, a tim sa Banovog brda je oba rešio u svoju korist. Jesenji duel odigran u Subotici završen je slavljem belo-crnih 1:0, dok je prolećni u Beogradu okončan ubedljvijim slavljem 4:1.

Još jedan interesantan dvoboj očekuje se kraj Jošanice. Novi Pazar dočekuje Vojvodinu, mada nema baš pohvalan skor sa Lalama. Novosađani su dobili šest od poslednjih sedam međusobnih dvoboja. Voša protiv Novog Pazara neće nastupiti kompletna.

"Simić je i dalje povređen i na njega sigurno nećemo moći da računamo bar još dve-tri nedelje. Povredu primicača zadobio je Bralić, tako da ni on neće na put. Topić još vuče povredu članka i danas ima neke terapije, pa ni na njega nećemo moći da računamo u Pazaru. Svi ostali su spremni, atmosfera je dobra i motivisani smo da se pobedom vratimo na drugo mesto", referisao je Dragan Šarac, pomoćnik Nenada Lalatovića.

Šef stručnog štaba Pazara Kenan Kolašinac istakao je da je Vojvodina deo velike trojke srpskog fudbala i da njegovim igračima nije potreban dodatni motiv.

"Vojvodina pripada triju najboljih klubova u zemlji i mogu ravnopravno da se nose sa večitim rivalima. Poseduju odličan igrački kadar, dobrog trenera Lalatovića, dobro su organizovani, sa visokim budžetom. Jednom rečju, imaju sve što treba da poseduje jedan vrhunski klub. Dobro su odigrali kvalifikacioni meč za Ligu Evrope protiv Standarda i videlo se da neguju moderan i sadržajan pristup igri. Kolega Lalatović ima širok izbor igrača tako da može da kombinuje dva tima podjednake vrednosti. Imaju pozadi Saničanina, u sredini kapitena Drinčića, tu su još Čolić, Bojić, Vukadinović, mladi Mrkaić. Pokušaćemo da nađemo odgovor na njihov način igre, jednom tvrdom i borbenom taktikom. Ako bi ponovili igru kao protiv Partizana možemo se nadati povoljnom rezultatu. Za moje igrače dovoljan je motiv što igramo sa Vojvodinom".

SUPERLIGA - 10. KOLO

Petak

Radnički - Mladost 1:1 (0:0)

/Gavrić 90+8 - Ješić 88/

Subota

16.00: (4,60) Mačva (3,60) Voždovac (1,80)

16.00: (4,90) Novi Pazar (3,60) Vojvodina (1,75)

16.00: (2,30) Bačka (3,10) Javor (3,35)

16.00: (2,75) Spartak (3,25) Čukarički (2,60)

18.00: (7,25) Metalac (4,40) Partizan (1,45)

Nedelja

16.00: (3,60) Proleter NS (3,35) TSC (2,10)

16.00: (2,50) Rad (3,30) Inđija (2,85)

16.00: (2,70) Zlatibor (3,10) Radnik (2,75)

18.00: (1,08) Crvena zvezda (12,0) Napredak (23,0)

