Fulam ima pojačanje na štoper, ali to nije Marlon iz Sasuola već – Žan Kler Todibo.

Jurio je i tražio pojačanje u srcu defanzivnog kvarteta i bukvalno u poslednjem momentu ga našao u liku mladog Francuza rodom iz Gvajane. Pravo iz Katalonije stiže vest da su Fulam i Barselona praktično postigli dogovor oko prodaje nekadašnjeg igrača Tuluza za ukupno 20.000.000 evra, od čega je 18.000.000 evra fiksni deo.

Barselona je na kraju ipak zadržala pravo da otkupi Todiboa nazad, mada nije pomenuta neka vremenska odrednica kao, na primer, u transferu Rajana Brustera iz Liverpula u Šefild junajted. Svakako, Barselona će narednih godina držati na oku Todiboa, pa ga možda nekad u budućnosti vrati na Kamp Nou ako mu se karijera bude razvijala zacrtanim tokom.

Skot Parker je u najavi susreta s Vulvsima najavio da će tokom vikenda biti pojačanja, a Todibo seu subotu tek očekuje na lekarskim pregledima i potpisivanju ugovora, tako da je praktično jasno da ga neće biti u kombinaciji za ovo kolo.

S obzirom na to koliko je škripalo u Fulamovoj odbrani tokom uvodna tri kola i da jedino još VBA ima dvocifren broj primljenih golova (Fulam gol-razlika 3:10), jasno je koliko su Kolibarima promene u poslednjoj liniji neophodna. I to ne možda samo ova s pojačanjem iz Barselone. Možda bude još nekih iznenađenja do ponedeljka, ali Fulam je u ozbiljnom problemu svakako jer već sada deluje kao najzreliji kandidat da se ponovo vrati u Čempionšip.

Todibo je prošle sezone igrao na pozajmici u Šalkeu gde je imao nekih solidnih izdanja, ali tim iz Gelzenkirhena zbog velike finansisjke krize nije želeo da aktivira otkupnu klauzulu od 25.000.000 evra. Od tada se Todibo dovodio u vezu s širim krugom poslodavaca, najviše Milanom i Evertonom, ali na kraju ipak ide u Fulam...

