Šampion Bašakšehir je očajan u prvenstvu, boriće se ove sezone za opstanak, ali je u utorak eliminisao Fenerbahče u četvrtfinalu Kupa Turske. Drugog putnika u polufinale ovog takmičenje dobićemo večeras posle duela na Turk Telekom areni, Galatasaraj – Alanja (18.45).

Crveno-žuti su u strašnoj formi. Proteklog vikenda su dobili veliki gradski derbi s Fenerbahečom (0:1). Četa Fatiha Terima igra odlično, vezala je pet pobeda u šampionatu. Neće domaćinu biti lako jer dolazi odlična Alanja koja je na početku šampionata bila lider u Turskoj. Sada je peta, a već šest mečeva ne zna za poraz u svim takmičenjima i do kraja sezone biće pretnja za trio iz Istanbula, Galatasaraj, Bešiktaš i Fenerbahče, kao i za probuđeni Trabzon.

U derbiju protiv Fenerbahčea protekle nedelje povredio se defanzivac Galatasaraja, Urugvajac Marselo Saraki. On će odsustvovati s terena najmanje tri nedelje. Za domaćina neće moći da igra i Alžirac Sofijan Feguli, dok je Radamel Falkao spreman. On je nekoliko nedelja proveo na rehabilitaciji u Španiji. Vratio se u Istanbul pred meč sa Fenerbahčeom, ali Terim nije hteo da rizikuje sa kolumbijskim Tigrom. Nekadašnji as Porta, madridskog Atletka, Monaka, Mančester Junajteda i Čelsija nije bio u konkurenciji za derbi na Bosforu.

Ova dva tima su odigrala meč ove sezone u prvenstvu. Alanja je dobila u Istanbulu sa 2:1 pogocima Babakara i Davidsona. Ekipa iz poznatog turskog letovališta ima tri pobede u poslednja četiri meča protiv Galate, što poziva na oprez domaćina. Na tri prethodna meča ova dva tima dolazila je kombinacija GG3+.

Zbog pandemije virusa korona ove sezone u Kupu Turske igra se samo jedan meč. Pobednik ovog duela u polufinalu čeka boljeg iz sutrašnje utakmice Sivas – Antalija.

