Iznenađenje iz Turske - uprava Geztepea kontaktirala je Branislava Ivanovića kako bi opipala njegov puls na temu dolaska u Izmir!

Vrhuška Geztepea odlučila se za vrlo ambiciozan korak, a kako navodi tamošnji sajt Aspor prvi kontakt sa Ivanovićem bio je više nego pozitivan. Sastanak je održan putem video linka, a navodno su se emisari turskog kluba potrudili da Ivanoviću prezentuju planove za izgradnju novog stadiona i klupski projekat za ekipu, što je ostavilo dobar utisak na nekadašnjeg kapitena Srbije.

Ivanović je posle obavljenog razgovora tražio od ljudi iz Geztepea da mu daju malo vremena da razmisli o svemu, pre nego što se klupko dalje bude odmotavalo. U klubu očekuju još jedan razgovor sa nekadašnjim štoperom Zenita, gde će takođe putem video poziva razgovarati o plati i dužini ugovora.

Ipak, veliko je pitanje koliko je realno da se Geztepe dokopa velikog potpisa. Od momenta kada je bilo jasno da će Ivanović otići iz Sankt Peterburga dovodio se u vezu sa nekoliko ozbiljnih poslodavaca, najčešće sa Ostrva. Pominjali su se Lids i Everton, ali je on lično čekao Fulam. Kako se ranije pisalo, Ivanović je razgovarao sa ljudima iz Fulama, a on bi se rado vratio u London gde je godinama s velikim uspehom branio boje Čelsija. Baš u zapadnom delu grada iz kojeg je Fulam ima kuću u svom vlasništvu.

Od momenta kada je ta informacija predstavljena, do danas nije se dogodilo apsolutno ništa. Ivanović i dalje nema klub, a Geztepe sada pokušava to da iskoristi. Klub iz Izmira je ranije imao usmeni dogovor s Bogdanom Planićem, ali je on ipak otišao u Makabi iz Haife.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com