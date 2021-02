Ne dešava se često da neko od ugroženih ekipa uspe da se odupre Bajernu, a baš to je u proteklom kolu pošlo Bilefeldu zarukom. Ipak, mora se priznati da "večitom" prvaku Nemačke sigurno nije bilo lako da se posle peska i sunca u Kataru, gde je učestvovao i osvojio Svetsko klupsko prvenstvo, vrati u minus i još sneg.

Arminija je imala sreće da uhvati minhenskog giganta u procepu, ali i nesreću da ne uspe da zadrži dva gola viška. Večeras na premijeri 22. kola protiv Volfzburga biće joj neophodno mnogo više zrelosti i odlučnosti, jer rival je jedan od onih koji je najviše pokazao ove sezone i s pravom se nada plasmanu u Ligu šampiona (20.30).

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Bilefeld je, dakle, napravio veliko iznenađenje osvojivši bod u izuzetno zabavnom remiju 3:3 sa liderom Bajernom na Alijanc areni u ponedeljak. Posle vođstva od 2:0 i 3:1, trener Plavac Uve Nojhaus je možda imao trunku razočaranja pošto njegovi momci nisu uspeli da izdrže do kraja i izbore veliku pobedu protiv prvaka svega i svačega, ali bilo koji tim koji "preživi" u Minhenu mora da to posmatra kao bonus poen na tabeli. Posebno oni koji se muče na dnu.

Međutim, bez obzira na to kako je došlo do remija, Nojhaus ima pravo da razmišlja pozitivno, jer njegov ekipa se sada poravnala sa Hertom, a pritom ima utakmicu manje sa Verderom. To znači da bi potencijalnim pozitivnim rezultatom protiv Volfzburga izašao iz zone ispadanja.

Domaćinu sigurno neće biti lako protiv Vukova, jer sastav Olivera Glaznera je samo dva puta poražen u Bundesligi ove sezone. Računajući i DFB kup, Volgzburg je u seriji od osam duela bez neuspeha, ali je u prošloj rundi propustio priliku da veže petu pobedu u šampionatu. Odigrao je nerešeno 0:0 kod kuće sa Borusijom iz Menhengladbaha, uprkos tome što je dominirao većim delom susreta.

IZBOR UREDNIKA

Iako je to daleko od katastrofalnog rezultata, Kevin Mbabu, Janik Gerhart i Ksaver Šlager su imali sjajne šanse da otmu dramatičnu pobedu, što bi stvorilo veću distancu između Vukova i Leverkuzena koji je na petom mestu. Umesto toga, Glaznerovi momci imaju samo tri boda ispred Farmaceuta, koji vrebaju četvrto mesto i kvalifikacije za Ligu šampiona.

Arminija je izgubila svog talentovanog krilnog igrača Ritsua Doana zbog ozbiljne povrede kolena tokom prvog poluvremena protiv Bajerna, dok se japanski reprezentativac verovatno neće vratiti do kraja marta. Čini se da Nojhaus nema drugih problema sa povredama. S druge strane, Volfzburg nema probleme sa izostancima.

BUNDESLIGA - 22. KOLO

Petak

20.30: (4,80) Bilefeld (3,60) Volfzburg (1,80)

Subota

15.30: (3,90) Ajntraht (3,80) Bajern (1,87)

15.30: (2,55) Frajburg (3,10) Union Berlin (2,90)

15.30: (3,20) Keln (3,40) Štutgart (2,25)

15.30: (1,68) Menhengladbah (3,80) Majnc (5,20)

18.30: (7,75) Šalke (4,80) Dortmund (1,40)

Nedelja

13.30: (5,20) Augzburg (3,80) Leverkuzen (1,68)

15.30: (4,70) Herta (3,60) RB Lajpcig (1,78)

18.00: (2,30) Hofenhajm (3,35) Verder (3,10)

*** kvote su podložne promenama