Borusija iz Menhengladbaha udarila je glavom u zid. Neprobojni zid Mančester Sitija i Pepa Gvardiola. I od tog udarca neće uspeti da se oporavi. Ostalo je još punih 90 minuta. Nemalo vreme za preokret, sasvim dovoljno za neko novo fudbalsko čudo, ali ta bi konstatacija mogla da važi samo kada su jedan naspram drugog dva ravnopravna rivala. U ovom slučaju definitivno nije tako. Na neutralnom terenu u Budimpešti, na Puškaš areni: Borusija - Mančester Siti 0:2. Bernardo Silva u 29. i Gabrijel Žezus u 65. minutu.

Vreme je da se Ždrepci polako opraštaju od Lige šampiona. Rastanak bolan, jer kako stvari stoje u nemačkoj Bundesligi elita neće stanovati u Menhengladbahu makar do jeseni 2022.

Nedovoljno sportske drskosti i bezobrazluka, nedovoljno agresivnosti i hrabrosti. Naposletku i nedovoljno znanja, ili ako hoćete - suvog kvaliteta. I kao epilog: Mančester Siti je lagano stigao do prednosti koja bi, ako je suditi po prvom delu dvomeča protiv Gladbaha, trebalo da bude sasvim dovoljna za prolaz među osam najboljih timova Starog kontinenta. Građani su u tu fazu stizali svake godine otkako je Pep Gvardiola seo na klupu, međutim dalje nisu mogli. Redom su ih izbacivali Monako, Liverpul, Totenhem i Lion. Peti put, saglasni su mnogi stručnjaci, Siti ne bi smeo da dozvoli iznenađenje, uzimajući u obzir izvanredni formu, ali i punu zrelost koju je ovaj tim stekao.

Nemoć Borusije i rutina Sitija u prvih 90 minuta ovog dvoboja nešto je što se ne viđa tako često u Ligi šampiona. Pogotovo ne u osmini finala. Pepovi momci igrali su tačno onoliko koliko im je bilo potrebno da bi upisali 19. pobedu u nizu i praktično obezbedili prolaz. I tako "pod ručnom" učinili su da nemački tim postane isfrustriran već nakon pola sata igre. Razlog? Jednostavan - Nemci nisu mogli do lopte. Potpuno poražavajuće za njih biće kada vide statistiku na kraju utakmice. Jer verovali ili ne, pretrčali su značajno više od gostiju iz Mančestera a loptu ne videše?!

Tako je Pep Gvardiola nakon nedavne lekcije Jirgenu Klopu u Premijer ligi "školovao" i jednog od njegovih učenika Marka Rozea. Imao je Roze ideju, pokušao da ne primi gol kako bi zadržao kakve takve šanse u revanšu, međutim u ovom momentu Borusija i Mančester su nebo i zemlja.

Taktika i postavka kojom je nedavno tukao Dortmund (sa trojicom štopera, ofanzivnim bekovima Lajnerom i Bensebajnijem, te Štindlom i Hofmanom iza špica) ovoga puta ništa nisu donele Rozeu. Gotovo 90 odsto vremena nemački tim bio je sabijen u svojih 35 metara, a Sitijevi bekovi Žoao Kanselo i Kajl Voker bili su bliži golu Jana Zomera nego Gladbahovi najistureniji napadači Edersonu.

I upravo je portugalski defanzivac najzaslužniji za golove. U 29. minutu on je divno pronašao Bernarda Silva u šesnaestercu (njegov gol glavom takođe je pokazatelj totalne nemoći Borusije; ipak se radi o najnižem igraču na terenu), da bi sa slične pozicije u 65. minutu pronašao strelca prvog gola, koji će potom sa druge stative (opet glavom?!) poslužiti Gabrijela Žezusa za 0:2.

Kao što je bilo jasno kao dan da odbrana Ždrebaca neće moći da odoli trenutno najboljoj navali sveta, tako se negde verovalo da će Plea, Tiram, Hofman, Štindl i društvo makar sporadično bacati na muke Gvardioline defanzivce. Kao što je to bilo protiv Bajerna (3:2) ili protiv imenjaka iz Dortmunda (4:2)... Ali ništa od toga. Siti je doslovce vezao u čvor najpotentnije igrače Borusije i sve do sudijske nadoknade nije dozvolio udarac u okvir gola. Prvi šut ka golu gostiju Nemci su uputili u 63. minutu (Plea, i bilo je potpuno bezopasno), pa je tek u poslednjoj sekundi utakmice rezervista Hanes Volf zbilja opasno pripretio. I to je bilo sve od Borusije.

Bukvalno.

Gvardiola je očito bio uveren u nadmoć svog sastava te je na klupi ostavio po mnogima svog najboljeg igrača - Kevina de Brujnea. I to se ništa nije osetilo u igri engelskog predstavnika. Siti je posao odrađivao s tom "jezivom" rutinom koja verovatno već uteruje strah u kosti kod budućih rivala. Iza Zomerovih leđa dve lopte, a da su još malo dodali gas... Pa mogle su makar još dve.

Bežaće se od Sitija na žrebu u Nionu kao nikad pre.

***

MENHENGLADBAH - MANČESTER SITI 0:2 (0:1)

/Bernardo Silva 29, Gabrijel Žezus 65/

Budimpešta.

Stadion: Puškaš arena.

Sudija: Artur Soareš (Portugalija)

Menhengladbah (3-4-2-1): Zomer - Ginter, Zakarija, Elvedi - Lajner, Kramer, Nojhaus, Bensebajni - Hofman, Štindl - Plea.

Mančester Siti (4-2-3-1): Ederson - Voker, Dijas, Laport, Kanselo - Rodri, Gundogan - Sterling, Bernardo Silva, Foden - Žezus.