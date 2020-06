Gobeljić: Za tri sezone 60 bodova više od Partizana – časno i pošteno

Mesecima već sitne provokacije sa crno-bele strane Topčiderskog brda, u poslednja dva dana rafalni odgovor iz Ljutice Bogdana. Direktno iz svlačionice. Posle Milana Borjana i Marko Gobeljić je ustao u odbranu Crvene zvezde i istakao da je ova poslednja titula, kao i one dve prethodne, osvojena na častan i pošten način.

“Mi smo titulu osvojili krvareći na terenu! Časno i pošteno. Ponosni smo na to. Verujem da zvezdaši to umeju da cene i da će u subotu doći na Marakanu. A ako neko u to ne veruje, nije na nama da ga ubeđujemo. Šampionski pehar će podići nas 20 ako treba jer znamo koliko smo sebe dali. Pa bukvalno smo igrali pod blokadama, borili se za svaku loptu i sada zbog pada forme to se zaboravlja”, ističe Gobeljić.

Podvlači da je Zvezda u eri Vladana Milojevića domirala Superligom – mnogo više no za prvih šest meseci pod komandom Dejana Stankovića – a da joj sada svi sude na osnovu loših nedelju dana.

“Pa neki od nas su treću sezonu u klubu, osvajamo treću titulu u nizu, uz grupe Lige šampiona i Lige Evrope, imamo 60 bodova prednosti u zbiru nad prvim rivalom u tri sezone... A sve je stalo u nedelju dana. Ako neko misli da sve pre toga nije vredno neka bude. Ali ipak mislim da je to samo kratkotrajna ljutnja zvezdaša i da ćemo slaviti zajedno jer je ovo sezona koja će se pamtiti”.

Za kraj i ne baš najpristojnija aluzija Gobeljića, koji se istina samo nadovezao na jučerašnje reči Milana Borjana. A koje su opet svoj uzrok imale u isto tako neprikladnim komentarima bitnih pojedinaca iz Humske. I tako se stvorilo vrzino kolo koje nikako nije u skladu sa vrednostima fer-pleja i iz kog ćemo očigledno teško izaći.

“Mi u subotu treba da proslavimo ono što smo osvojili, za šta smo se borili godinu dana i izborili i što kaže Borjan neka u subotu zagrme ‘Pune tribune’, naročito poslednji stih. Mi smo šampioni”.

Znamo svi šta ide pre tog “mi smo šampioni”. I nisu slučajno baš tu pesmu izabrali.