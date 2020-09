Najkvalitetnija liga se vraća, a sa njom i Lionel Mesi, iako je cela planeta ovog leta brujala o njegovom odlasku. I otvoriće tu kutiju samo li se desi Barsi jedan kiks. A kikseva će biti mnogo, jer u Španiji je pozitivan test fudbalera na korona virus svakodnevna pojava. Baš nedavno je Real Sosijedad zbog silnih inficiranih jednu prijateljsku utakmicu igrao sa svega 13 igrača. Niko nije naivan da će Kovid-19 praviti probleme i kad sezona počne. Posebno zato što je uprava takmičenja jasno poručil: zbog te bolesti svaki klub može da odloži samo jednu utakmicu. U slučaju da ima pet zdravih prvotimaca i ukupno 13 igrača na raspolaganju – makar ovi preostali bili i iz omladinske škole – mora da se igra. U suprotnom: službeni rezultat 3:0 za protivnika. Što će reći, biće ovde lomova.

Ali da zamislimo na trenutak da je situacija normalna i da se fokusiramo na ono što bismo bar mogli da pokušamo da razumemo. A to je snaga timova i njihove šanse da uzmu titulu, plasiraju se u Ligu šampiona ili Ligu Evrope, pa na kraju i da sačuvaju prvoligaški status.

Krenimo redom…

KAD JE MESI LJUT, CELA KATALONIJA SE PLAŠI

Real, Barselona, povremeno je obećavao i Atletiko. Međutim, ove sezone se, kao retko kad, čini da je šampion unapred poznat. Prvo, Atletiko nema špica, ne izgleda više ni kao da je tim sastavljen od igrača koji rivale mogu da nose u zubima. A drugo, iako možemo da pričamo i o tome dokle će Real moći da živi na kvalitetu veterana kakvi su Serhio Ramos, Luka Modrić, Toni Kros, pa i Karim Benzema, nemamo ni najmanju sumnju da bi navijači Barselone ovog leta rado menjali svoje probleme za one koje muče Kraljevski klub.

Naravno, pričamo o Lionelu Mesiju. Ljutom Mesiju, koji je protiv svoje volje zadržan da na stadionu Kamp Nou gleda lice koje ne može da smisli. Đozepa Mariju Bartomeua, čoveka koji je optuživan da je plaćao internet botove da vređaju sve koji mu kaljaju ugled, pa i tog Mesija. A kad se Mesi naljuti cela Katalonija se plaši. I mada je sasvim jasno da neće on sad kao uvređena mlada čekati da prođe sezona dok drugi leče komplekse udarajući po Barsi, pitanje je koliko će moći da trpi Ronalda Kumana, poznatog po tome što voli da nameće autoritet. Nije nezamislivo da pukne i to brzo, jer Mesi baš ne voli da mu sole pamet, a po svemu sudeći sada tu neće biti ni Luis Suarez da ga smiri kad se iznervira. Istina, poslednjih dana njegov odlazak ne izgleda tako sigurno kao do prošle sedmice.

KVOTE ZA ŠAMPIONA PRIMERE

Nije to naravno loš tim, naprotiv, ako Ansu Fati zaista zablista, ako Antoan Grizman nekako klikne s Leom, ako se ispostavi da i Trinkao jeste igrač za velika dela, onda će umeti Barselona da naudi svakome, pa nek je i bez Suareza, Artura Vidala, Ivana Rakitića, Artura Mela. Doveli su Miralema Pjanića, videćemo još šta će biti sa Filipeom Kutinjom i napadački to izgleda sasvim korektno.

Problem je samo što su, dok su se navlačili s Mesijem, Bartomeu i društvo u odelima potpuno zaboravili na odbranu, a ona stvarno nije na nivou tima sa šampionskim aspiracijama ne samo u Španiji, već u Evropi. Odbrana i to što nisu pogodili pojačanje jedno pet godina.

Luka Modrić i Serhio Ramos (©Reuters)

GODINA ROĐENJA JEDNOG NOVOG REALA

Rekli smo već: Modrić, Kros, Ramos, Benzema... Neće oni postati mlađi. I veliko je pitanje da li će Benzema recimo u godini u kojoj slavi 33. rođendan moći da ponovi 27 golova iz prošle sezone. A Luka Jović, iako se svi nadamo da će nas demantovati, još nije pokazao da može da nosi toliki teret na leđima.

Imaju ipak Realovi navijači čemu da se nadaju. Jer ova bi sezona mogla da bude ona u kojoj će se roditi neki novi Real. Eden Azar bi, ako ostane zdrav, trebalo da izraste u lidera ekipe, mada se opet na prvoj prozivci pojavio sa stomačićem. Veću ulogu bi morao da dobije i Marko Asensio, ubile su ga povrede prošle sezone, ali kad je spreman nemoguće ga je čuvati. A tu je i plejada mladih lavova koji sada treba da pokažu da nisu slučajno u najvećem klubu planete.

Počevši od Jovića, preko Federika Valverdea, pa Vinisujusa Žuniora, do Rodriga i Martina Edegarda, nije Norvežanin isti igrač posle odlične sezone na kaljenju u Real Sosijedadu.

Sa mašinom za osvajanje trofeja na klupi, a baš takav je Zinedin Zidan, Real izgleda kao dominantan tim u ligi. Prosto, čak i ako u Mesiju proradi inat kao onda kad je otišao Nejmar, ne deluje nam da će Bartomeu moći da izgura sezonu bez skandala koji će svi redom vući na Realovu vodenicu. A u Madridu već 13 godina čekaju na dve uzastopne titule u Pirinejima. Baš su se uželeli.

TRI TIMA ZA DVA MESTA U LIGI ŠAMPIONA

Da je Lionel Mesi otišao, možda bismo mogli da pričamo i tome da li bi ovakva Barselona strepela za mesto u TOP četiri. Sa njim, dve vizu za Ligu šampiona su rezervisane. Poslednjih godina unapred se znalo da je i Atletiko treći putnik za evropsku elitu. Ove? Nismo tako sigurni.

Ima i do Atletika. Dijego Simeone je – nije baš da je imao izbora u konkurenciji nikad jačih Reala i Barse – zastranio u dekadenciji. One 2014. kad je šokirao svet koliko nešto kasnije i Lester osvajanjem Premijer lige Atletiko nije praštao grešku. Ovaj danas Atletiko se toliko muči napred da je odbio Juventusovih 50.000.000 za Alvara Moratu. Poštena cena, ali nije smeo Čolo da rizikuje s obzirom na to da napred ima samo još Dijega Kostu sa jedva ponekom povredom koju već nije doktorirao. Spekuliše se poslednjih dana da bi Jorgandžije mogle da pokušaju da dovedu i Suareza, ali to je na dugačkom štapu.

Tim nije trpeo nikakve velike promene, otišao je samo pomoćni trener Mono Burgos, koji je Simeoneu bio kao Željko Buvač Jirgenu Klopu. Arsenal juri Tomasa Partija, svi bi Jana Oblaka, za sada Jorgandžije odolevaju, ali čini se da su godine pod Simeoneom jednostavno iscedile dobar deo ekipe.

A tu su i dva opasna izazivača. Sevilja sa peharom Lige Evrope pod rukom. I Viljareal sa timom koji zaista izgleda kao kamuflirana nagazna mina.

Ivan Rakitić na promociji u Sevilji (©Reuters)

Prvo o Sevilji, navikao je već genijalni sportski direktor Monći da svakog leta menja celu ekipu tako da je ovaj prelazni rok bio pričično miran po andalužaski standardima. Od bitnih igrača koji su dočekali kraj prošle sezone na “Sančez Pishuanu” otišao je samo Ever Banega, mada će teško Sevilja zadržati i Serhija Regilona. Jesu to jaki udarci, ali i dalje su tu Dijego Karlos, Žil Kunde, Mudo Vaskez, sada pojačani Ivanom Rakitićem i Oskarom Rodrigezom, koji možda nije toliko poznat van Španije, ali je izuzetno zanimljiv igrač, može biti najbolji izvođač prekida u Evropi. Otkupljen je i Susov ugovor.

Sevilja je dakle bolja nego lane, posle evropskog uspeha puca od samopouzdanja, ali slično Atletiku – nema špica. Luk de Jong je na trenutke igrao dobro, ali već je u poznim godinama i posle sezone u kojoj je u Primeri postigao samo šest golova nije igrač od koga će protivinici zazirati. I drugi, verovatno i bitniji problem Sevilje, jeste kompleks malog kluba. Ili bolje reći: kompleks kluba manjeg od Reala, Barselone, pa i Atletika mada bismo o tome mogli da diskutujemo. Činjenica je međutim da je od 18 poena koliko je Sevilja prošle sezone mogla da osvoji u sudarima sa tri najveća rivala osvojila samo – tri.

Sada je Sevilja ipak legitiman kandidat da Atletiku oduzme status trećeg kluba Španije, ali neće biti sama. Jer Viljareal se opasno naoštrio posle “otmica” kapitena Valensije Danija Pareha i zadnjeg veznog Fransisa Kokelana za mizernih 6.500.000 evra. Iz Reala je na pozajmicu stigao i Takefusa Kubo, oduševio je Japanac na kaljenju u Majorki prošlog leta, sada bi uz još dvojicu supertalentovanih igrača kaki su Samjuel Čukvueze i Dani Ontiveros trebalo da Žutu podmornicu učini jednom od za oko najlepših ekipa La Lige. Prošle sezone su samo Real i Barselona bili efikasniji od Viljareala (63 gola), ove bi mogli da budu i opasniji, iako su klub napustile klupske legende Santi Kazorla i Bruno Sorijano. Kubo i Čukvueze će dozvoliti Đeraru Morenu – 18 godina i pet asistencija prošle sezone – da se sa Pakom Alkaserom još više približi protivničkom golu... Preteće zvuči.

Jedina dilema je rokada na klupi, kažu ugovorena još pre no što je Viljareal pometlao rivale u post korona periodu. Havijer Kaljeha je svejedno oteran, došao je Unaj Emeri, zvučnije ime, videćemo da li i uspešniji trener. Možda je četvrto mesto malo iznad mogućnosti ekipe, ali peto ne bi smelo da izmakne.

NAJPRIJATNIJE IZNENAĐENJE LETA: SUPRUGA DAVIDA SILVE

Ako je Viljareal favorit za peto mesto, Real Sosijedad bi morao da bude šesti, bez obzira na to što je neočekivano ostao bez Martina Edegarda, nesumnjivo najboljeg igrača Real Sosijedada prošle sezone. Delovalo je nemoguće, međutim, Real je uspeo da pronađe ne samo adekvatnu zamenu, već možda i da unapredi tim. Tačnije, palo mu je rešenje s neba. David Silva je imao sve dogovoreno oko potpisa za Lacio, ali je supruga rešila da joj se živi u Španiji i to je bilo odlučeno. Nije brz kao Edegard, ali ima fudbalski IQ kao retko ko. Uz mlade snage poput Aleksandera Isaka, Mikela Orjazabala ili Mikela Merina – uz nešto starije Portua i Vilijana Žozea – biće Sosijedad tvrd orah svakome, ako potcenjeni Imanol Alguasil, ima 45 odsto pobeda otkako je decembra 2018. preuzeo tim, reši probleme sa odbranom.

Odmah tu iza Sosijeda i drugi baskijski velikan Atletik, sa apsolutno identičnim timom kao i prošle sezone što samo za njih nije neuobičajeno zbog čuvene “kantera” filozofije, te nekim novim klicnima u koje gleda cela Bilbao, poput Asjera Vilalibre i Ojhana Sanseta. Nije ipak mudro očekivati da oni već sada prave prevagu pored Ikera Munijaina, Injakija Vilijamsa i kapitena Raula Garsije, prinudno izmeštenog na poziciju centarfora.

Nabil Fekir (©Reuters)

Tu negde je i Betis, sada sa Manuelom Pelegrinijem, kome će ovo biti možda poslednji veliki ugovor u trenerskoj karijeri. Prošle sezone bili su tek 15, pošto je samo Majorka primila manje golova, sad je tu Klaudio Bravo da napravi konkurenciju Joelu Roblesu na golu, stigao je Matin Montoja, mada će tek on teško do mesta startera pored živog Emersona. Napred to uopšte nije loše sa Nabilom Fekirom, Serhiom Kanalesom, Hoakinom, pa i Borhom Iglesijasom, ako on počne ponovo da igra fudbal, više prostora biće za 20-godišnjeg Dijega Lajneza... Morali bi ipak da budu u gornjem domu.

Tamo je viđen i Hetafe, osnažen Kućom Ernandesom i Enesom Unalom u napadu, sa tradicionalno čvrstom odbranom koja prima manje od gola po meču još otkako je 2017. ušla u Primeru. Mada, nagledali smo se u Španiji “čuda od jedne sezone”, a Hose Bordalas je poprilično podigao standard i već na kraju prošle sezone sam rekao da krug završen i da sada treba da počne novi ciklus. Negde je i logično očekivati pad ekipe Nikole Maksimovića.

GAZDA TOLIKO ODVRATAN DA TE I NJEGOVA ĆERKA NERVIRA

Pred svaku drugu sezonu Valensiju bismo pomenuli mnogo pre, negde tamo kad se pričalo o borbi za Ligu šampiona. Ove sezone Slepi miševi su bliži borbi za opstanak. Nema gore stvari od gazde koji se ne razume u posao, a Piter Lim o fudbalu zna taman koliko i pekar o kvantnoj fizici. Rasprodao je bogataš iz Singapura sve najbolje igrače za smešne pare, kapitena Danija Pareha pustio da ide za džabe, s njim u Viljareal ode i Fransis Kokelan, Feran Tores je završio u Mančester Sitiju, Rodrigo u Lidsu, sa broda koji tone pobegao je i Ezekijel Garaj, navijači su protestovali, Limova ćerka Kim Lim je odgovorila rečenicom da je Valensija njihov klub i šta koga briga šta oni rade s njim?!

Ima tu istina i dalje kvaliteta, tu je Gonsalo Guedeš pre svih, u napadu Maksi Gomez i Kevin Gameiro, u vezi Karlos Soler i Žofri Kondogbija, ni nazad to nije tako mršavo sa novim kapitenom Hoseom Gajom, Gabrijelom Paulistom i ostalima. Čekamo da zablista Li Kang-in, najbolji igrač U20 Mundijalita. U svakom drugom klubu rekli bismo: bore se za Evropu. Ali, plašimo se da će Lim upeti da nekako Valensiju učini još gorom. Ume on to.

Muke Slepih miševa pokušaće da iskoristi Levante predvođen Hoseom Kampanjom koji za cilj ima da ove sezone bude – prvi tim u gradu. Niko bitan nije otišao, stigla su dva pojačanja iz Realove škole, posebno se mnogo očekuje od krila Horhea De Frutosa.

O opstanku ne bi trebalo da brine Granada – mada bi učešće u Ligi Evrope moglo da je iscrpi, pa ni Selta, iako se prošle sezone spasila srećnim spletom okolnosti. Ali ipak je to tim koji u napadu može da se osloni na asove kakvi su pre svig Jago Aspas, Nolito, Denis Suarez, Santi Mina, pa i 20-godišnji Migel Baeza, koji je prošle sezone dao devet golova za B tim Real Madrida u Segundi B. Valjadolid je ostao bez Muhameda Salisua, fenomenalan je bio prošle sezone, što će se osetiti u odbrani koja je bila najjači adut ekipe Serhija Gonzalesa. S druge strane, kupljen je iskusni Fabijan Oreljana, koji bi trebalo da reši probleme napred, uz pomoć Šona Vajsmana, kupljenog za 4.000.000 evra nakon što je prošle sezone postigao 30 golova za Volfsberger.

U ovu grupu “sigurnih” svrstali bismo verovatno i Osasunu Darka Brašanca, da nekoliko dana pred početak sezone prvoj zvezdi tima Čimiju Avilji nisu otišli ligamenti kolena. Bez njega će sve ići mnogo teže.

Što se tiče ostalih, teška borba čeka Alaves, iako Hoselu i Lukas Perez odlično sarađuju napred i zaslužni su za 65 odsto golova. S druge strane, Aleišu Vidalu je istekla pozajmica, a Alaves se ozbiljno muči kad izađe na gostovanja. Eibar Marka Dmitrovića je izgubio nekoliko veoma uticajnih igrača, a nije ni realno da stalno igraju iznad finansijskih mogućnosti u kojima žive, pa i Baske čeka nervozna sezona.

Naravno, grčevita borba za status prvoligaša čeka sve novajlije, s tim da Ueska u toj konkurenciji izgleda nekako najuverljivije sa Šinđijem Okazakijem koga dobro znate iz one šampionske generacije Lestera. Najviše ipak zavisi od Rafe Mira, koji je u prilično zatvorenoj ligi kakva je Segunda od januarskog dolaska na pozajmicu iz Vulverhemptona davao gol na svakih 117 minuta. Zanima nas koliko može i Serhio Gomez, Urugvajac koji je prošao Barsinu školu, a igrao je i za Borusiju Dortmund.

S druge strane, svima u Španiji omiljeni Kadiz sa Filipom Malbašićem – možda i Đorđem Jovanovićem? - već je viđen nazad u Segundi, mada je doveo Alvara Negreda, istina sada 35-godišnjeg Alvara Negreda, da mu donese golove koji su toliko nedostajali. Na kraju Elče, gotovo da nema prognoze koja ih ne vidi zakucane na dnu tabele.

LETNJI PRELAZNI ROK

REAL MADRID

Došli (0 evra): Martin Edegard (Real Sosijedad), Serhio Regilon (Sevilja), Alvaro Odriozola (Bajern Minhen)

Otišli (66.500.000): Ašraf Hakimi (Borusija Dortmund/40.000.000), Oskar Rodrigez (Sevilja/13.500.000), Havi Sančez (Valjadolid/3.000.000), Horhe De Frutos (Levante 2.500.000), Dani Gomez (Levante/2.500.000), Takefusa Kubo (pozajmica Viljareal/2.500.000), Braim Dijaz (Milan), Rejnijer (Borusija Dortmund), Hezus Valjeho (Granada), Luka Zidan (bez kluba)

BARSELONA

Došli (103.000.000): Miralem Pjanić (Juventus/60.000.000), Trinkao (Braga/31.000.000), Mateus Fernadeš (Palmeiras/7.000.000), Pedri (Las Palmas/5.000.000), Filipe Kutinjo (Bajern), Karles Alenja (Betis), Žan Kler Todibo (Šalke), Musa Vage (Nica), Huan Miranda (Šalke)

Otišli (94.500.000): Artur (Juventus/72.000.000), Karles Perez (Roma/11.000.000), Mark Kukurelja (Hetafe/10.000.000), Ivan Rakitić (Sevilja/1.500.000), Arda Turan (Galatasaraj)

ATLETIKO MADRID

Došli (63.000.000): Alvaro Morata (Čelsi/56.000.000), Ivo Grbić (Lokomotiva Zagreb/7.000.000)

Otišli (8.000.000): Kajo Enrike (Monako/8.000.000), Antonio Adan (Sporting)

SEVILJA

Došli (43.000.000): Suso (Milan/24.000.000), Oskar Rodrigez (Real Madrid/13.500.000), Bono (Đirona/4.000.000), Ivan Rakitić (Barselona/1.500.000), Aleiš Vidal (Alaves)

Otišli (9.500.000): Serhio Riko (PSŽ/6.500.000), Simon Kjer (Milan/3.500.000), Ever Banega, Roni Lopes (Nica), Serhi Regilon (Real Madrid)

VILJAREAL

Došli (14.000.000): Franses Kokelan (Valensija/6.500.000), Heronimo Rulji (Real Sosijedad/5.000.000), Takefusa Kubo (Real Madrid/2.500.000), Dani Pareho (Valensija)

Otišli (25.500.000): Karl Toko Ekambi (Olimpik Lion/11.500.000), Enes Unal (Hetafe/9.000.000), Alvaro Gonzalez (Olimpik Marselj/4.000.000), Akram Afif (Al Sad/1.000.000), Santi Kazorla (Al Sad), Andre Zambo Angisa (Fulam), Bruno Sorijano (penzija)

HETAFE

Došli (19.000.000): Mark Kukurelja (Barselona/10.000.000), Enes Unal (Viljareal/9.000.000), Kućo Ernandez (Votford), Dario Poveda (Atletiko Madrid), Ante Palaversa (Mančester Siti).

Otišli (8.550.000): Hose Karlos Lazo (Almerija/4.000.000), Enrik Galjego (Osasuna/2.000.000), Ivan Aleho (Kadiz/2.000.000), Marvil Ndokit (Osijek/550.000), Vitorino Antunes (Sporting), Horhe Molina (Granada), Alvaro Himenez (Albasete)

REAL SOSIJEDAD

Došli (0): David Silva (Mančester Siti)

Otišlli (5.250.000): Heronimo Rulji (Viljareal/5.000.000), Raul Navas (Osasuna/250.000), Martin Edegard (Real Madrid), David Zurutuza (penzija).

VALENSIJA

Došli (0): Uroš Račić (Famalikao), Aleks Kanteljes (Famalikao), Džejson (Hetafe), Aleks Blanko (Saragosa), Toni Lato (Osasuna), Aleks Karbonel (Fortuna Sitard)

Otišli (59.500.000): Rodrigo (Lids/30.000.000), Feran Tores (Mančester Siti/23.000.000), Fransis Kokelan (Viljareal/6.500.000), Dani Pareho (Viljareal), Havi Himenez (Albasete), Ezekijel Garaj (bez kluba), Haume Kosta (Viljareal), Alesandro Florenci (Roma)

ATLETIK BILBAO

Došli (0): /

Otišli (0): Odei Oleaga (Barakaldo), Kristijan Ganea (Aris), Andoni Lopez (Logronjes), Dani Vivijan (Mirandes), Benat Ečeberija (bez kluba), Mikel San Hoze (bez kluba), Aric Aduriz (penzija)

GRANADA

Došli (13.500.000): Luis Milja (Tenerife/5.000.000), Maksim Gonalon (Roma/4.000.000), Alberto Soro (Real Madrid/2.500.000), Dimitri Fulkije (Votford/2.000.000), Horhe Molina (Hetafe), Hezus Valjeho (Real Madrid), Kenedi (Čelsi)

Otišli (0): Alvaro Vadiljo (Selta), Hoze Antonio Gonzalez ( Rekreativo Uelva), Bernardo Kruz (Kordoba), Ismail Kojbaši (bez kluba)

OSASUNA

Došli: (7.000.000): Huan Kruz (Elče/2.750.000), Enrik Galjego (Hetafe/2.000.000), Lukas Toro (Ajntraht Frankfurt/2.000.000), Raul Navas (Real Sosijedad/250.000)

Otišli (3.000.000): Luis Perea (Leganes/3.000.000), Fran Merida (Espanjol), Antonio Otegi (Badahoz), Haume Grau (Tondela), Rober Ibanjez (Leganjes), Barbero (Alkorkon)

LEVANTE

Došli (5.000.000): Horhe De Frutos (Real Madrid/2.500.000), Dani Gomez (Real Madrid/2.500.000), Mikael Malsa (Mirandes), Son (Ponferadina)

Otišli (5.000.000): Mozes Simon (Nant/5.000.000), Bruno Gonzalez (Valjadolid), Rafael Dvamena (Vejle), Armando Sadiku (Erzum), Ivi Lopez (Krakov), Ivan Lopez (bez kluba), Borja Majoral (Real Madrid)

BETIS

Došli (0): Martin Montoja (Brajton), Klaudio Bravo (Mančester Siti), Viktor Ruiz (Bešiktaš)

Otišli (35.000.000): Đovani Lo Selso (Totenhem/32.000.000), Zuhair Fedal (Sporting/3.000.000), Liberto Beltran (Albasete), Havi Garsija (Boavista), Huanho Narvaez (Saragosa), Rober Gonzalez (Las Palmas), Antonio Baragan (bez kluba), Edgar Gonzalez (Ovijedo), Alfonso Pedraza (Viljareal), Karles Alenja (Barselona)

VALJADOLID

Došli (7.000.000): Šon Vajsman (Volzberger/4.000.000), Havi Sančez (Real Madrid/3.000.000), Fabijan Oreljana (Eibar), Bruno Gonzalez (Levante), Luis Perez (Tenerife), Roberto (Vest Hem), Raul Karnero (Hetafe)

Otišli (12.100.000): Mohamed Salisu (Sautempton/12.000.000), Stiven Plaza (Trabton/100.000), Viktor Garsija (Sabadelj), Dijego Alende (Lugo), Karlos Donsel (Ponferadina), Hose Antonio Karo (Ponferadina), Moi Delgado (Fuenlabrada), Anuar (APOEL), Hatem Ben Arfa (bez kluba), Enes Unal (Viljareal), Sandro Ramirez (Everton), Pedro Poro (Mančester Siti), Ral Karnero (Hetafe), Mateus Fernandeš (Palmeiras)

KADIZ

Došli (9.400.000): Alvaro Himenez (Birmingem/2.700.000), Čoko Lozano (Đirona/2.500.000), Ivan Aleho (Hetafe/2.000.000), Horhe Pombo (Saragosa/1.200.000), Filip Malbašić (Tenerife/1.000.000), Gaspar Panadero (Al Vahda), Dani Sotres (Salamanka), Alvaro Negredo (Al-Nasr), David Majoral (Mursija), Jens Jonson (Konja), Nano Mesa (Eibar), Jeremijas Ledezma (Rosario)

Otišli (0): Serhio Sančez (bez kluba), Ivan Aleho (Hetafe)

EIBAR

Došli (2.000.000): Damijan Kondžor (Dinamo Zagreb/2.000.000), Resio (Leganes)

Otišli (0): Fabijan Oreljana (Valjadolid), Čarls (Pontavedra), Gonzalo Eskalante (Lacio), Đordi Kalavera (Đirona), Ivan Ramis (penzija), Pablo de Blasis (bez kluba), Sebastijan Kristiforo (Fjorentina)

ALAVES

Došli (0): Dejverson (Palmeiras), Rodrigo Batalja (Sporting), Florijan Ležen (Njukasl)

Otišli (4.400.000): Ermedin Demirović (Frajburg/3.700.000), Patrik Tvumasi (Hanover/700.000), Ramon Mjerez (Osijek), Karlos Isak (Atletiko Madrid B), Anderson Emanuel /Bolivar), Hose Luis Rodrigez (Lugo), Olivije Vedron (Ludogorec), Aleiš Vidal (Sevilja), Oliver Burk (Vest Bromvič Albion), Lisandro Magaljan (Ajaks), Viktor Kamarasa (Betis), Roberto (Vest Hem), Ljubomir Fejsa (Benfika)

UESKA

Došli (0): Gaston Silva (Independijente), Pablo Insua (Šalke), Andres Fernandez (Viljareal)

Otišli (0): Serdar Gurler (Alanja), Dani Eskriče (Elče), Hosue Sa (Anderleht), Šeik Dukure (Levante), Toni Datković (Lokomotiva Zagreb), Đordi Mbula (Monako), Migelon (Viljareal), Dani Raba (Viljareal), Kristo (Udineze)

SELTA

Došli (2.500.000): Migel Baeza (Real Madrid Kastilja), Renato Tapija (Fajenord), Alvaro Vadilja (Granada), Emre Mor (Olimpijakos

Otišli (2.500.000): Pione Sisto (Midjiland/2.500.000), Huan Ernandez (Sabadelj), Robert Mazan (bez kluba), Žejson Muriljo (Sampdorija), Pape Šeik (Olimpik Lion), Rafinja (Barselona), Filip Bradarić (Kaljari), Fjodor Smolov (Lokomotiva Moskva)

ELČE

Došli (0): Dani Eskriče (Ueska)

Otišli (3.250.000): Huan Kruz (Osasuna/2.750.000), Oskar Hil (Espanjol/500.000), Tekio (Volos), Žonatas (Al Šarža), Ivan Sančez (Birmingem), Manuel Sančez (penzija)

PRIMERA – 1. KOLO

Subota

16.00: (2,60) Eibar (3,10) Selta (2,85)

18.30: (2,90) Granada (2,85) Bilbao (2,80)

21.00: (2,90) Kadiz (2,95) Osasuna (2,70)

Nedelja

14.00: (2,75) Alaves (3,10) Betis (2,70)

16.00: (2,90) Valjadolid (3,10) Sosijedad (2,55)

18.30: (1,60) Viljareal (3,90) Ueska (5,80)

21.00: (2,15) Valensija (3,40) Levante (3,40)

ODLOŽENO

Barselona – Elče

Real Madrid – Hetafe

Atletiko Madrid - Sevilja

***kvote su podložne promenama

TABELA IZ PROŠLE SEZONE