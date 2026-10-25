Golovi izvukli Hulijana iz senke: Pogrešio sam, i ja bih bio ljut da sam navijač

"Ne mogu da se krijem, niti da se ponašam kao da ne želim da budem jasan; trudim se da budem iskren. Razgovarao sam sa ljudima iz Atletika i mislim da je najbolje za sve da odem. Želim da ostvarim svoj san“, izjavio je Hulijan Alvarez još u junu. Od tada je na udaru navijača madridskog kluba, a bio je i na hlađenju kod Dijega Simeonea.

Želja argentinskog napadača da ode u Barselonu nije se ostvarila, Atletiko je bio uporan da ga zadrži i uspeo je. A, kako je vreme prolazilo, strasti su se smirile i Alvarez je ponovo počeo da igra i, što je najbitnije, daje golove.