Golovi izvukli Hulijana iz senke: Pogrešio sam, i ja bih bio ljut da sam navijač
Vreme čitanja: 3min | ned. 25.10.26. | 09:02
Argentinac konačno uputio javno izvinjenje pristalicama Atletiko Madrida
"Ne mogu da se krijem, niti da se ponašam kao da ne želim da budem jasan; trudim se da budem iskren. Razgovarao sam sa ljudima iz Atletika i mislim da je najbolje za sve da odem. Želim da ostvarim svoj san“, izjavio je Hulijan Alvarez još u junu. Od tada je na udaru navijača madridskog kluba, a bio je i na hlađenju kod Dijega Simeonea.
Želja argentinskog napadača da ode u Barselonu nije se ostvarila, Atletiko je bio uporan da ga zadrži i uspeo je. A, kako je vreme prolazilo, strasti su se smirile i Alvarez je ponovo počeo da igra i, što je najbitnije, daje golove.
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U poslednje dve utakmice Gaučos je bio strelac za bod protiv Štutgarta u Ligi šampiona (1:1) i pobedu nad Deportivo La Korunjom (1:0). Posle subotnje utakmice konačno se i oglasio. Izašao je iz višemesečne senke i u izjavi po završetku utakmice upitio javno izvinjenje navijačima.
"Želim da se izvinim navijačima zbog svojih reči tokom Svetskog prvenstva. Pogrešio sam. Način na koji sam to rekao i tajming nisu bili dobri. Razumem njihovu ljutnju, i ja bih bio ljut da sam navijač. Još više mi je žao jer sam uvek imao njihovu podršku. Hteo bih da se zahvalim i ekipi na podršci koju sam imao sve vreme", rekao je Alvarez.
Oba pomenuta gola Hulijan je dao početkom drugog poluvremena. Pre toga imao je i asistenciju za jedini gol u meču sa Espanjolom.
"Dobro se osećam, a kada je tako, to se primećuje na terenu. Iako smo mi profesionalci, ovakve situacije imaju uticaj. Sada se osećam dobro i želim da pomognem timu tako što ću igrati najbolje što umem. Spreman sam za izazove koji nas čekaju i zahvalan saigračima na podršci koju mi daju".
Veruje Argentinac da će vremenom uspeti da povrati poverenje navijača.
"Svakodnevno radim na tome da budem bolji. S napornim radom uspeću da preokrenem situaciju".
Na izvinjenje svog napadača osvrnuo se Dijego Simeone tokom konferencije za medije.
"Zaista cenim ljude koji umeju javno da se izvine za svoje postupke, jer to uopšte nije lako. Hulijan je skroman, vredan momak kojem je stalo do saigrača, a ovaj potez to potvrđuje", istakao je Simeone.
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