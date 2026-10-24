Pokajnik se opet smeje i daje golove: Hulijan otvara Atletiku drugu dimenziju (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | sub. 24.10.26. | 23:09
Nije to isti tim sa Argentincem i bez njega...
Srećnih i zadovoljnih nije bilo, takva je bila situacija. Atletiko Madrid se s punim pravom inatio, nije hteo da popusti i Hulijana Alvareza da prepusti Barseloni. Bio je u moćunosti da kaže – ne! To je i uradio. Iako je Argentinac upinjao iz petnih žila, na kraju nije napustio Metropolitano, a na njemu se više nije osećao prijatno.
Navijači nisu mogli da svare insistiranje na transferu i sve što je uz to išlo, izviždali su ga kada je prvi put posle sveg kročio u njihovi kuću. Mnogi i dalje ne mogu očima da ga vide, mnogi neće ni moći, ali oko jednoga je Dijago Simeone bio u pravu: klubu je potrebna takva „devetka“. Ne bi imao šta da traži u Španiji bez njega, a sa njim je sve drugačije, Atletiku otvara drugu dimenziju – daje mu nadu da može da se bori za titulu. Gleda u leđi samo Barseloni, prišao joj je samo na dva boda posle pobede nad Deportivom – 1:0 (0:0).
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Ipak, treba jedno napomenuti: madridski klub jeste dva boda iza Barselone, ali isto tako ima i utakmicu više. Ali, međusobni susret se bliži, do njega mu je ostao samo Levante i igra sve bolje. Svezao je šest pobeda u Primeri, uključujući i ovo protiv tima iz La Korunje, a Čola posebno može da raduje to što deluje da je letnja saga prošlost. Makar do januara i novog roka za transfere...
Do tada bi Atletiko Madrid mogao i trebalo maksimalno da se oslanja na Argentinca. Nije to isti tim sa njim i bez njega. Kada mu se igra, a utisak je da je mislima ponovo u fudbalu i na Metropolitanu. Proteklih sedmica nije bio.
Prva naznaka da bi mogao da bude od koristi i pomoći Dijegu Simeoneu i saigračima bio je pogodak u Ligi šampiona protiv Štutgarta, te nešto ranije asistencija u španskom šampionatu. Danas je pokajnik opet navukao osmeh na lice, jer je ponovo bio strelac. I to u trenucima kada je Atletiko Madridu gol bio preko potreban i kada su drugi promašivali.
Atletiko Madrid je „bacio“ prvo poluvreme, ali je prvu iole ozbiljniju akciju u nastavku krunisao golom. Aleks Baena odigrao je za Alehandra Grimalda, a levi bek madridskog kluba sve servirao na tacni Hulijanu Alvarezu. Zatresao je mrežu prvi put u Primeri još od kraja februara?!
Neverovatno zvuči, jer nije mali broj golova dao od tada. Ali, u crveno-belom dresu posebno je tokom proleća bio inspirisan u Ligi šampiona, znao je Hulijan Alvarez da se upiše i u Kupu kralja, međutim, postio je u šampionatu još od utakmice sa Ovijedom. Mogao je u duelu sa Deportivom da smesti još jednu loptu u mrežu, isprečio mu se Leo Roman u završnici i u poslednjih nekoliko minuta postalo je neprijatno po domaćina.
Jer, krenuo je Deportivo u finišu na sve ili ništa i zamalo da izboksuje bod. Kevin Sančez je u dubokoj nadoknadi dobio savršenu loptu na drugoj stativi, mogao je da bira gde će da šutira, pošto je gol skoro pa bio prazan. Poslao je loptu pravo u Jana Oblaka, propisno se obrukao...
PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)
/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/
Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)
/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/
Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)
/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/
Atletiko Madrid - Deportivo 1:0 (0:0)
/Alvarez 48/
Nedelja
14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX
16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX
18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Barselona (5,40) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama