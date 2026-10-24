Pokajnik se opet smeje i daje golove: Hulijan otvara Atletiku drugu dimenziju (VIDEO)

Ipak, treba jedno napomenuti: madridski klub jeste dva boda iza Barselone, ali isto tako ima i utakmicu više. Ali, međusobni susret se bliži, do njega mu je ostao samo Levante i igra sve bolje. Svezao je šest pobeda u Primeri, uključujući i ovo protiv tima iz La Korunje, a Čola posebno može da raduje to što deluje da je letnja saga prošlost. Makar do januara i novog roka za transfere...

Do tada bi Atletiko Madrid mogao i trebalo maksimalno da se oslanja na Argentinca. Nije to isti tim sa njim i bez njega. Kada mu se igra, a utisak je da je mislima ponovo u fudbalu i na Metropolitanu. Proteklih sedmica nije bio.

Prva naznaka da bi mogao da bude od koristi i pomoći Dijegu Simeoneu i saigračima bio je pogodak u Ligi šampiona protiv Štutgarta, te nešto ranije asistencija u španskom šampionatu. Danas je pokajnik opet navukao osmeh na lice, jer je ponovo bio strelac. I to u trenucima kada je Atletiko Madridu gol bio preko potreban i kada su drugi promašivali.

Atletiko Madrid je „bacio“ prvo poluvreme, ali je prvu iole ozbiljniju akciju u nastavku krunisao golom. Aleks Baena odigrao je za Alehandra Grimalda, a levi bek madridskog kluba sve servirao na tacni Hulijanu Alvarezu. Zatresao je mrežu prvi put u Primeri još od kraja februara?!