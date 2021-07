Francuska ne može na običan način da završi neko veliko takmičenje poslednjih godina. Ili napravi neki veliki rezultat pa je sve divno i bajno ili razočara pa na površinu ispliva sav prljav veš iz toksične svlačionice.

Ovoga puta se desilo ono drugo.

Atmosfera u timu svetskih prvaka je očigledno bila užasna, s obzirom šta je sve isplivalo u javnost posle eliminacije od Švajcarske. Previše je tu jakih ega i sujeta koje ni rođeni lider kakav je Didije Dešan nije uspeo da iskontroliše. Podsetimo, Francuskoj je krenulo nabolje kada je Dešan preuzeo reprezentaciju i rešio da je očisti od problematičnih karaktera poput Nasrija, Benzeme, Lakazeta, Rabioa... Nije hteo u reprezentaciji ni igrače koji su se premišljali oko izbora državnog grba poput Laporta ili Tea Ernandeza. Neki poput Benzeme i Rabioa su se kasnije pokajali, obećali da će se podrediti timu i Dešan im je oprostio. Za Benzemu verovatno ne žali jer je napadač Reala ostavio srce na terenu, dao sve od sebe i ponašao se besprekorno. Što se ne može reći za vezistu Juventusa.

Koliko je atmosfera u ekipi poremećena govore i afere koje su usledile posle eliminacije od Švajcarske. Dosta ružnih stvari je iscurilo u medije i javna je tajna da se igrači utrkuju ko će pre da pošalje materijal novinarima kako bi oprao sebe i optužio nekog drugog.

Sve što se dešava nije slučajnost ili novost. Već neko vreme je tinjalo. U pripremnom periodu je Žiru bio ljut jer ne dobija dovoljno lopti i indirektno je prozvao Mbapea koji je potom hteo da iznese svoju verziju u javnost što se nije dopalo starijim igračima poput Lorisa ili Mandande.

Nezadovoljstvo francuskih zvezda sitnim detaljima je malo po malo kvarilo atmosferu da bi sve eskaliralo međusobnim optužbama. Još tokom prvenstva su pojedini igrači bili nezadovoljni smeštajem u Budimpešti jer nekima nisu odgovarali prozori u sobama?! Žalili su se selektoru i tražili da što pre napuste mađarsku prestonicu. A onda je tokom i posle meča sa Švajcarskom sve buknulo.

Na samoj utakmici je skandale pravila Veronik Rabio, majka i agent Adrijena. Loža namenjena porodicama i prijateljima francuskih reprezentativaca je bila kao ratna zona. Prvo su Pogbini prijatelji zbijali šale na račin Rabioa i njegovog prijema lopte da bi im Veronik uzvratila prozivkama kako je vezista Mančester Junajteda kriv za izgubljenu loptu koja je prethodila trećem golu Švajcarske. Potom se ustremila na Mbapeovog oca Vilfrida.

„Bolje se pozabavite vašim arogantnim sinom kojeg štite mediji“, poručila je mama Veronik.

Kamere su sve snimile...

A ni na terenu nije bilo mnogo bolje. U toku meča su se svađali Rabio i Pogba, Varan je kritikovao Pavara, a Pavar se pravdao da je Pogba kriv?!

U javnost su izašle prepiske francuskih reprezentativaca.

„Imaš li nekih problema, prijatelju? Ako imaš, reci mi odmah. Razumeš?”, upitao je Pogba vezistu Juventusa.

Rabio je odgovorio:

„Svi moramo da se branimo. Ako se ne budemo branili, onda ćemo da odemo dođavola. Ako nećeš da se braniš, onda idi igraj futsal”.

Pogba je na kritike odgovorio ironičnim ’smajlijima’ i poručio saigraču da umukne.

To je još više isprovociralo Rabioa.

„Ma kojeg đavola se smeješ pred svima?! Šta ovo treba da znači?“

„To što sam rekao – umukni“, završio je Pogba prepisku.

Pogbina defanziva je očigledno bila trn u oku saigrača. Kada je Varan kritikovao Pavara na terenu, opet se sve svelo na Pogbu.

„Beni, budi oprezan. Ne postavljaš se dobro na duge lopte“, rekao je Realov štoper.

„Ali to je i Pogbina greška. On se ne vraća i ostavlja nas same u ovom s***u“, pravdao se Bajernov defanzivac.

„Odmah ću da razgovaram sa njim“, pokušavao je Varan da smiri situaciju.

Posle meča je Pogba bio prvi koji je otišao da se žali selektoru Dešanu kako su napadači zapravo bili ti koji nisu igrali defanzivu pa je vezni red ostavljen na vetrometini.

Ni to nije sve. Sada cela Francuska bruji o rivalitetu Antoana Grizmana i Kilijana Mbapea. Dok je mladi napadač bio presrećan zbog povratka Benzeme u tim, Barselonin napadač je navodno bio protiv. Bio je to samo jedan od razloga neslaganja između dvojice napadača. Lekip je otkrio da je Mbape već neko vreme ljubomoran na ulogu Grizmana u reprezentaciji koji se nametnuo kao vođa i potencirao da je upravo on poslednjih godina postizao najvažnije golove i spasavao tim kad mu ne ide. Sve to je iznerviralo Mbapea koji se u poslednje vreme više bavio Grizmanovom igrom i zamerkama na njegov račun nego onim što je on pružao na terenu. A nije pružio mnogo...

Zato su i francuski mediji uzeli Mbapea na zub i poručuju mu da nije veliki kao što misli. Ne zbog promašenog penala, već zbog svega prikazanog. Jeste Mbape imao 23 šuta na 23 meča, ulazio u šanse i stvarao ih saigračima, ali nije postigao nijedan gol. Lekip ga javno kritikuje da počeo da se ponaša previše ’nejmarovski’. Upoređuju ga sa Benzemom koji je stariji 11 godina i ostavio je mnogo bolji utisak. S obzirom da mnogi vide Mbapea kao naslednika Mesija i Ronalda na tronu najboljeg fudbalera sveta, Lekip je poručio mladom Francuzu da su Argentinac i Portugalac mašine koje cele sezone igraju na visokom nivou dok je njegova forma kao rolerkoster.

Kako će se sve završiti i ko će na kraju paltiti ceh, još nije poznato. Ali po svemu sudeći je selektor Dešan taj koji ima najveću podršku. Preko 70 odsto navijača u raznim anketama je za ostanak popularnog Asteriksa na klupi. A on bi možda mogao da se vrati nekoliko godina unazad i da zavede red ostranjivanjem nezdravog tkiva.